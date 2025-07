Golpiza, fuga y captura en Brasil: el caso de Martín de Los Santos, el agresor de un anciano que indignó a todo Chile

En su cuenta de LinkedIn, Martín de los Santos asegura ser asesor en criptomonedas y haber estudiado en Harvard.

Repudio transversal ha provocado en Chile el caso de Martín de los Santos Lehmann, quien el 17 de mayo pasado, tras una noche de juerga que incluyó un paso por un club nocturno del barrio alto santiaguino, atacó brutalmente por la espalda y sin mediar previo aviso a Guillermo Oyarzún (70), conserje de un edificio en la comuna de Vitacura, dejándolo con diversas heridas y la pérdida total del sentido del olfato y la visión en uno de sus ojos.

“Siendo las 03:30 AM cumplía mis funciones como conserje del edificio Lo Castillo, ubicado en calle Eduardo Marquina, comuna de Vitacura. En ese momento salgo al exterior verificando el perímetro del recinto. Hasta el lugar se acerca un joven de tez blanca, mediana estatura, con chaqueta de cuero negra, polera roja, pantalón oscuro, el cual, sin mediar razón alguna, se abalanza sobre mi persona propinándome golpes de puño en el rostro, específicamente en la nariz y ojo derecho, perdiendo la estabilidad. A posterior, procedo a gritar al interior, ya que se encontraba el eléctrico trabajando, para pedir ayuda”, declaró el esforzado trabajador a Carabineros.

Su violento accionar continuó incluso tras ser detenido, pues al llegar a un centro de salud para constatar lesiones se abalanzó sobre el cabo primero Francisco Clarke, quien declaró que el atacante “comenzó a amenazarme, manifestando: ‘paco concha de tu madre, donde te pille te mato, soy abogado, tú no eres nada, ya te voy a pillar para sacarte la cresta’, insultándome con diversas expresiones vejatorias y palabras soeces”.

Al día siguiente fue formalizado, pero el tribunal decidió dejarlo solo con arresto domiciliario y prohibición de acercarse la víctima. Pero en los días siguientes circuló el video de la cobarde agresión y salieron a la luz varios antecedentes penales, con causas cerradas sin condenas por hechos violentos previos, los que inflamaron la rabia de la opinión pública.

Un mes después, el 23 de junio, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago revirtió el arresto domiciliario y decretó su prisión preventiva, en una audiencia en la que encaró a la jueza y a la que accedió de forma telemática, puesto que ya había huido del país usando un pasaporte español con rumbo a Brasil el 19 de ese mes, solo un día después de la audiencia.

Guillermo Oyarzún perdió el sentido del olfato y la visión en uno de sus ojos.

La noche previa

La noche de furia del prófugo más mediático del país partió en una pizzería de Vitacura. De acuerdo a una nota de The Clinic, varios testigos aseguraron que De los Santos se dedicó a molestar a un artista callejero. “No te voy a dar ni un peso si cantai como el pico’”, le dijo en repetidas ocasiones.

Usando anteojos oscuros de noche, chaqueta negra como de traje y absolutamente descalzo en pleno invierno, el agresor gritaba a quien quisiera escucharlo que no estaba consumiendo cocaína y luego le quitó el micrófono al cantante, “pero era como de esos micrófonos que van pegados a la oreja, entonces él se lo sacó y cantó toda una canción con eso. Casi se van a los combos (piñas)”, relató un testigo.

De ahí, cruzó la calle y entró a la discoteca “Candelaria”, desde la que fue expulsado con viento fresco sin siquiera alcanzar a sentarse, y luego pasó al club nocturno “Palomino”, la “casa de putas que queda al frente de Candelaria. Yo ya venía curado, venía de tomarme doce whiskies", confesó él mismo en unos de sus lives en su cuenta de Instagram.

Desde dicho “puticlub” también fue expulsado a los pocos minutos. “Lo sacamos porque llegó agresivo. Fue muy violento con el personal del interior del local (...) por eso lo sacamos para evitar problemas”, señaló un trabajador del local al medio citado.

Según De Los Santos, en dicho lugar habría sido golpeado por el staff y poco después, sus furiosos pasos se cruzarían con el conserje, desencadenándose la agresión que asegura no recordar.

De los Santos encaró a la jueza en la audiencia telemática acusándola de hacer un show mediático con su causa.

El influencer

Una vez en Brasil, y convertido en uno de los prófugos más buscados del país, Martín de los Santos buscó sacar provecho del revuelo mediático y mediante dos publicaciones en su cuenta de Instagram ofreció sus servicios como influencer para “pymes, causas o talentos”, toda vez que su perfil en dicha red social ha llegado a registrar 1,7 millones de visualizaciones en un solo día.

“Si llegaste hasta acá, no es casualidad. ¿Tiene una historia que necesita ser vista? Escríbeme. Esto no es fama, es alcance con propósito (...) No cobro, sumo”, escribió en la primera.

“Si alguien necesita difusión para su Pyme este es el momento. Etiqueten no más, que lo bueno se comparte”, rezaba el segundo post.

El agresor trató de sacar provecho económico de su situación.

Miedo y disculpas

De los Santos realizó también varias transmisiones en vivo tratando de explicar su vil ataque. Hace unos días, el matinal Contigo en la mañana de CHV conversó con Pablo Roa, un influencer que se ha mantenido en contacto con él todo este tiempo, quien confidencia que De los Santos “tiene temor de que le saquen la cresta en la cárcel” y que estaba practicando ayuno a fin de “estar al máximo cerebralmente“.

Este martes, Martín de los Santos volvió a subir una serie de publicaciones, en las que pidió perdón al afectado y a su familia y aseguró que su actuar se debió a que fue golpeado desde pequeño.

“Quiero que Chile entienda que acepto mis errores, sin rencor ni justificaciones. Pedir perdón es una prueba de humildad y también de valentía. De error en error aprendí con términos amargos y me comprometí con cambiar, aceptar y renacer en mis propios términos (...) Perdón don Guillermo”. se lee en la primera.

"Fui un niño golpeado. Esa violencia me marcó. Hoy soy un adulto con errores, sí, pero también con conciencia. Estoy negociando con respeto con la familia de don Guillermo. Quiero paz, no venganza", reza una segunda.

De los Santos permanece en prisión preventiva en Brasil a la espera de su extradición.

La captura

El miércoles, Martín de los Santos Lehmann fue finalmente detenido por la policía brasileña en la ciudad de Cuiabá. El hijo de la víctima, Héctor Oyarzún, indicó que “sabíamos que era cuestión de horas o días la detención de Martín, estaba cerca de la frontera con Bolivia, a lo mejor se quería escapar para allá, pero gracias a Dios la policía ya actuó y está en sus manos (...) se viene una lucha grande, que va a durar quizás meses, pero sabemos que el tipo va a pagar con cárcel".

Y el viernes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago despachó una solicitud de extradición, en la que la jueza a cargo informó que los delitos por los cuales se le acusa tienen penas que parten “en los 541 días de prisión y puede llegar hasta 3 años“, amén de las lesiones leves provocadas al carabinero que lo detuvo.

Al respecto, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, hizo un mea culpa y reconoció que “deberíamos haber pedido el arraigo en esa (primera) audiencia. Cometimos un error, pero lo importante es que ahora estamos haciendo todo lo posible para que eso sea enmendado y que este señor vuelva a Chile para ser juzgado”.

Así las cosas, De los Santos permanece por ahora en prisión preventiva en Brasil mientras se tramita su extradición, a fin de responder por su deleznable acto.