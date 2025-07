Lacalle Pou reapareció en un discurso, habló del 2029 y Orsi le respondió: “No vivamos en campaña”

El ex presidente Luis Lacalle Pou junto al electo presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado (@PNacional)

Desde que dejó la Presidencia, Luis Lacalle Pou se ha mantenido fuera de los focos. El ex mandatario ha realizado algunos viajes personales, participó de unos pocos eventos partidarios y se ha dedicado al trabajo privado en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank uruguayo. Lacalle Pou –uno de los políticos más populares del país– prácticamente no ha dado entrevistas pero, pese a este bajo perfil que decidió tener, es el líder indiscutido del Partido Nacional.

Por eso es que su aparición este sábado en la convención de su partidos generaba tanta expectativa. En ese evento, el Partido Nacional elegía al presidente del Directorio, un órgano al que se le pretende dar un mayor protagonismo durante el período de gobierno de Yamandú Orsi.

Antes de que los cuatro candidatos que se presentaban hicieran uso de la palabra, fue el turno de la reaparición pública de Lacalle Pou. En su discurso, el ex presidente consideró que el partido debe hacer un análisis de las causas que lo llevaron a la derrota en las últimas elecciones nacionales. “¿O le vamos a pedir al militante que quizás da mucho más que nosotros por el partido y no está en las listas? A ese le debemos el análisis. Y yo soy el primero de la fila”, expresó.

El ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

En esa convención, los participantes no pudieron hacer uso de la palabra con el argumento de que, de hacerlo, la votación de extendería durante muchas horas. El ex mandatario se refirió, de manera indirecta, a esta decisión. “Alguno puede haber venido disconforme, alguno puede haber venido diciendo ‘yo quiero hablar y decir lo que pienso’. Bienvenido porque ese es el Partido Nacional. ¿Desde cuándo es un partido mordaza? Si yo me crié siendo rebelde”, dijo.

Otra de las frases que quedó resonando del ex presidente fue la que hizo referencia a 2029, el año de las próximas elecciones en las que aparece como candidato cantado (aunque él está lejos de confirmarlo). “¿Qué viene después del sábado 28 [el día de la convención]? Una adivinanza bien difícil, el 29; viene el 29 y viene el 29; el 29 y el 29”, dijo en referencia a la próxima elección nacional.

Quienes estaban presentes en la convención comenzaron a cantar “presidente, presidente”. Lacalle Pou llamó a “pensar” en el 2029 y su comentario le valió una crítica del gobierno.

Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti (Camilo dos Santos/Presidencia Uruguay)

Orsi contestó a ese comentario que “no soporta” vivir en clima de campaña electoral. “Pasaron las elecciones. La ciudadanía decidió y hoy hay un partido político en el gobierno, y otro que hace oposición. Esa lógica se mantiene y lo que sí tenemos que cuidar es que no vivamos en permanente campaña. Creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima”, dijo Orsi, en entrevista con Canal 5.

“También es bueno, veo muy bueno que esa lógica de gobierno-oposición funcione nítidamente. Que no quiere decir ni oponerse a todo ni ponerse el balde y decir que siempre tienen la razón”, expresó Orsi.

Álvaro Delgado, quien compitió en el último balotaje con Orsi, fue electo presidente del Directorio del Partido Nacional. Fue una elección cuestionada por algunos militantes, que consideran que el ex candidato fue el responsable de la derrota electoral.

Orsi prevé tener algún encuentro con Delgado, en su calidad de presidente del Directorio blanco. “Que los partidos políticos de Uruguay mantengan su funcionamiento democrático creo que nos da una fortaleza como Estado, como país, y le hace bien al Estado. Cuando el sistema de partidos goza de buena salud, el país gana en tranquilidad y en previsibilidad”, expresó el presidente.

“Lo digo ahora y lo he dicho siempre: yo quiero partidos políticos fuertes, y este tipo de decisiones como la que tomó el Partido Nacional le da dinamismo y fortaleza”, señaló Orsi.