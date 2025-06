Ecuador y Colombia negaron un acuerdo para la entrega de alias ‘Fito’

Adolfo Macías, alias 'Fito' tras ser detenido

El gobierno de Ecuador y la Cancillería de Colombia desmintieron de forma categórica que la captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se haya producido mediante un acuerdo pactado o con participación extranjera. La versión fue rechazada luego de que el medio colombiano Canal 1 sugiriera que la aprehensión del líder de Los Choneros habría sido producto de una entrega negociada, tras una supuesta carta enviada desde el entorno del narcotraficante a la embajada colombiana en Quito.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, respondió con contundencia a través de su cuenta oficial en la red social X. En una publicación dividida en dos partes, desmintió cualquier intervención extranjera en el operativo. “Canal 1 de Colombia miente. Alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto, y no participó Colombia. Su captura fue una operación 100% ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, basada en amplias labores de inteligencia”, escribió el funcionario.

En un segundo mensaje, el ministro agregó: “Las versiones de entrega pactada o mediación extranjera desinforman y faltan al esfuerzo institucional que puso fin a tiempo a su peligrosidad”. La captura de Fito, efectuada el pasado 25 de junio en la ciudad de Manta, fue presentada por las autoridades como el resultado de un proceso de inteligencia de más de diez horas, que culminó con la localización del narcotraficante en un búnker bajo la casa de su pareja sentimental. No se registraron enfrentamientos ni uso de fuerza letal.

El ministro John Reimberg sobre la captura de alias Fito.

La mañana de este 30 de junio, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, también se refirió a las versiones que circulan sobre una supuesta entrega negociada del líder de Los Choneros. Durante un encuentro con medios, Jaramillo fue enfática: “Este gobierno no negocia con delincuentes, este gobierno los persigue y los atrapa”. Calificó como infundados los reportes que sugieren algún tipo de acuerdo y recalcó que “estos rumores absurdos que se han hecho públicos son eso, rumores, y no me parece adecuado perder el tiempo en eso”.

En paralelo, el gobierno de Colombia emitió un comunicado en el que también negó haber recibido una solicitud de mediación o haber participado en un eventual acuerdo: “La Cancillería (de Colombia) no actúa como garante de narcotraficantes, ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones".

La aclaración de Bogotá se produce en respuesta a una cadena de especulaciones difundidas en medios y redes sociales, en las que se afirmaba que Colombia habría colaborado en la entrega “pactada” del cabecilla de Los Choneros, como parte de un acuerdo para evitar más violencia en Ecuador. Según un reporte publicado por La Hora, el canal colombiano sostuvo que la carta enviada a la sede diplomática solicitaba garantías para una entrega pacífica y que fue esta gestión la que desencadenó el operativo que culminó en su captura. La versión, aunque fue descartada por ambas naciones, no fue respaldada por documentos oficiales.

El comunicado de la Cancillería de Colombia sobre alias Fito.

Desde la perspectiva del gobierno ecuatoriano, esta narrativa busca socavar los logros de las instituciones nacionales en materia de seguridad. Reimberg insistió en que la operación fue ejecutada exclusivamente por unidades ecuatorianas. El Ministerio de Defensa publicó un boletín, el día de la captura, en el que detalló la participación del Bloque de Seguridad, conformado por fuerzas élite del Ejército y la Policía, en la intervención que condujo a la aprehensión del líder narco.

Alias Fito, considerado uno de los criminales más peligrosos del país, había protagonizado su segunda fuga de una cárcel de máxima seguridad en enero de 2024. Su escape desató una ola de violencia sin precedentes en Ecuador y motivó al presidente Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno” contra las bandas criminales. La recaptura de Macías Villamar, anunciada por el propio mandatario el 25 de junio, fue presentada como un hito dentro de esa política de mano dura impulsada por el Ejecutivo.

A la espera de una eventual extradición a los Estados Unidos —país que lo requiere por delitos de tráfico de drogas y armas—, Fito permanece recluido en la prisión La Roca, la misma de la que escapó en 2013.