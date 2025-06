Irán extiende sus tentáculos en Brasil mientras Lula da Silva critica la ofensiva de Israel

Reunión en la embajada iraní en Brasilia

En la cumbre del G7 que acaba de concluir en Canadá, el presidente Lula condenó el ataque de Israel a Irán sin criticar en modo alguno al régimen iraní, en clara antítesis con el comunicado final de los países del grupo, en el que se defendió el derecho de Israel a defenderse. “Los recientes ataques de Israel contra Irán amenazan con convertir Oriente Medio en un único campo de batalla, con consecuencias globales incalculables”, afirmó el presidente brasileño, para luego señalar el riesgo de un impacto energético. “No habrá seguridad energética en un mundo en tumulto. Año tras año, se acumulan las guerras y los conflictos. El gasto militar consume cada año el equivalente al PIB de Italia”, añadió. En cuanto a Gaza, gobernada por el grupo terrorista Hamás, Lula dijo, refiriéndose únicamente a Israel, que nada justifica “el asesinato indiscriminado de miles de mujeres y niños y el uso del hambre como arma de guerra”.

Varios analistas han señalado que, al igual que ocurrió con la invasión rusa de Ucrania, también en la cuestión de Israel e IránLula está poniendo en el mismo plano a un régimen dictatorial y a una democracia. “Es importante señalar que, aunque se alinea con los líderes más autoritarios del mundo, en Brasil Lula sigue haciendo su discurso en defensa de la democracia y las instituciones”, comenta Rodolfo Borges en el sitio web de noticias O Antagonista. “Solo pueden creerlo aquellos que no prestan atención a sus criterios aplicados en relación con los conflictos que se están produciendo actualmente en el mundo”, escribe Borges. Unos días antes, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Itamaraty, condenó el ataque de Israel, calificándolo de “violación de la soberanía iraní y del derecho internacional”. La crítica de la oposición en el Congreso no se hizo esperar. Messias Donato, del partido Republicanos, escribió en sus redes sociales que “el Gobierno de Lula ignora que el régimen iraní lleva décadas amenazando a Israel y financiando a grupos terroristas”. En un comunicado, el Grupo Parlamentario Brasil-Israel, presidido por el senador Carlos Viana, del partido Podemos, declaró que el Gobierno de Lula “vuelve a alinearse con quienes siembran el terror”. El expresidente Jair Bolsonaro también intervino en las redes sociales escribiendo: “Dios bendiga a Israel”.

En su reciente visita a Francia, al hablar de Gaza, Lula también criticó la alerta de antisemitismo lanzada a nivel mundial por las comunidades judías. “Israel dice que se trata de antisemitismo. Debe dejar de lado ese victimismo y saber que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es un genocidio”. Solo en Brasil, entre 2022 y 2024, las denuncias de antisemitismo aumentaron un 350% según datos de la Confederación Israelita de Brasil (Conib), que reaccionó a las declaraciones de Lula con un comunicado. “El presidente Lula ataca una vez más a los judíos, calificando de victimismo las acusaciones de creciente antisemitismo en Brasil y en el mundo”, se lee en el texto. “La comunidad judía lamenta profundamente que Lula no comprenda o no sea sensible a este fenómeno. Sus declaraciones sobre el tema provocan un aumento inmediato de los ataques contra los judíos e Israel en las redes sociales brasileñas, alimentando el antisemitismo que el presidente minimiza como victimismo y poniendo en peligro a la comunidad judía brasileña”, concluye el texto. José Roberto Guzzo escribe en el diario O Estado de São Paulo que “con la excusa de estar en contra del Gobierno de Israel, o del Estado de Israel, y a favor de los palestinos muertos en la guerra provocada por sus propios líderes, Lula se ha lanzado de cabeza a la maravillosa experiencia de ser racista. De eso se trata exactamente, y de nada más: racismo, odio hacia los judíos por ser judíos, antisemitismo, todo ello bajo la apariencia del apoyo a la ‘causa palestina’, la defensa de los ‘civiles’ y la promoción del Sur del mundo que se opone a la hegemonía estadounidense”, escribe Guzzo.

Se teme que este clima pueda favorecer en los próximos días la huida a Brasil y otros países de América Latina de miembros del régimen iraní y sus familiares. También existe el riesgo de que se produzcan atentados contra objetivos israelíes, como los planeados por el grupo terrorista libanés Hezbolá, proxy de Irán, que fueron frustrados en noviembre de 2023 gracias a la operación Trapiche de la Policía Federal brasileña. Los tentáculos de Irán se extienden cada vez más en los países latinoamericanos, gracias también a su admisión el año pasado en el grupo BRICS, lo que permite a los representantes del régimen circular con mayor facilidad también en Brasil. No es casualidad que el 3 de junio, coincidiendo con el foro parlamentario del grupo, aterrizara en Brasilia un Airbus A340-300 de la República Islámica de Irán. Había partido a finales de mayo de Teherán y, antes de llegar a Brasil, hizo escala en Caracas (Venezuela) y Cuba. Es el segundo vuelo en menos de dos meses procedente del país islámico. Los vuelos de Irán a América Latina siguen siendo un tema delicado, sobre todo tras los acontecimientos del vuelo Emtrasur, antiguo Mahan Airlines, secuestrado en Argentina en 2022 con miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica a bordo, grupo militar sancionado en 2007 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “por haber prestado apoyo a los talibanes y otras organizaciones terroristas”.

La adhesión al BRICS también permite a Irán participar en los grupos de trabajo del bloque. En la primera semana de junio se reunió en Brasilia el grupo de trabajo contra el terrorismo del BRICS, dirigido por la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN) y Etiopía. En la agenda figuraban temas como el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales por parte de los terroristas. La paradoja es que Irán ha sido designado por Estados Unidos como Estado patrocinador del terrorismo desde 1984. Además, según la denuncia del fiscal argentino Alberto Nisman, el régimen de los ayatolás fue el instigador de los dos trágicos atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires, respectivamente contra la embajada israelí y la Asociación Mutual Israelita Argentina, en los que murieron 114 personas y cientos resultaron heridas. Por no hablar de la operación Trapiche, que frustró atentados en territorio brasileño.

En cuanto a la representación diplomática de Irán en Brasil, sigue movilizándose contra Israel. Esta semana, el embajador iraní Abdollah Nekounam Ghadirli organizó en la sede de la embajada en Brasilia una reunión difundida también en las redes sociales para reafirmar, según se lee, “la inquebrantable unidad entre la lucha del pueblo palestino y la resistencia iraní”. En las fotos publicadas en la red aparecen representantes del Partido de la Causa Obrera. Entre los participantes en la reunión figuran también Ahmed Shehadeh o Shehada, presidente del Instituto Brasil-Palestina (IBRASPAL), según CNN Brasil hermano de Salah Shehadeh, uno de los fundadores de Hamás y comandante de las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás y Sayid Marcos Tenório. Su nombre aparece en el informe de la Policía Federal sobre la Operación Trapiche. Según revelan los documentos policiales Ténorio y un de los terroristas procurados por la Interpol, Mohamad Khir Abdulmajid mantuvieron numerosos intercambios de mensajes de Whatsapp en 2018 con el objetivo de abrir un “centro islámico” en Brasilia, vinculado al Centro Islámico Shia de Brasilia (CCBIB) CCBIB según los investigadores.

Según Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en su informe titulado “La trama terrorista de Hezbolá en Brasil” (“Hezbollah Terror Plot in Brazil” en inglés), “Tenório es un firme partidario de Irán, del Frente Polisario y de Hamás y facilitó una reunión entre el jeque Bilal Mohsen Wehbe, representante de Hezbolá en América Latina, y miembros del Congreso brasileño. También visitó Irán, donde se reunió con el ex presidente iraní Ebrahim Raisi; se reunió con el líder del Frente Polisario y acompañó a una delegación parlamentaria iraní a la Triple Frontera”.

La semana pasada, Shehada también se reunió con el asesor de política exterior del presidente Lula, Celso Amorim. La asociación que representa, Ibraspal, ha solicitado que se transmitan al presidente Lula sus propuestas, entre las que se incluyen la de romper relaciones con Israel y “llevar ante la justicia y perseguir penalmente a los soldados brasileños con doble nacionalidad que participaron en las masacres y el genocidio en la Franja de Gaza”, según se lee en la página web de la asociación. También los representantes del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, están presionando para que Brasil rompa toda relación con Israel. Actualmente, Brasil no tiene embajador en Israel porque lo retiraron después de que Lula fuera declarado persona non grata por comparar la guerra en Gaza con el Holocausto. Pero Brasil tampoco tiene embajador en Irán, ya que el nombramiento del nuevo embajador, André Veras Guimarães, se publicó el pasado 5 de junio y, según CNN Brasil, el tiempo de toma de posesión podría ser más largo debido al conflicto en curso.

Celso Amorim y Ahmed Shehada, presidente del Instituto Brasil-Palestina (IBRASPAL)

En estos días también se ha hablado mucho de un supuesto contrabando de uranio de Brasil a Irán. La noticia carece de fundamento, hasta el punto de que ha tenido que intervenir la única empresa autorizada para extraer y tratar uranio en Brasil, Industrias Nucleares de Brasil (INB). “La información sobre el envío de uranio a Irán por parte de INB es falsa. INB no tiene ninguna relación comercial con Irán y nunca la ha tenido”, declaró en un comunicado. Sin embargo, Leonardo Coutinho, director ejecutivo del think tank Center for Secure Free Society con sede en Washington, Estados Unidos, recuerda en sus redes sociales que en 2023 la llegada de dos buques de guerra iraníes a aguas latinoamericanas encendió la alerta sobre posibles intereses nucleares de Irán en la región. Los dos barcos eran el Dena, una fragata de clase Moudge, y el Makran, un antiguo petrolero reconvertido en portahelicópteros, hoy en día el barco más grande de la marina iraní. Teheran había solicitado a Brasil que les permitiera atracar entre el 23 y el 30 de enero de 2023 en Río de Janeiro. A pesar de que el Gobierno de Lula concedió la autorización, Irán pospuso misteriosamente el desembarco un mes. “Hasta ahora, no está claro qué llevó a los iraníes a modificar sus planes, y tal vez también su ruta. Un acontecimiento aparentemente aislado podría dar parte de la respuesta. El 16 de enero, siete días antes de la llegada prevista de los barcos iraníes al puerto de Río de Janeiro, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió a Sudamérica un avión WC-135R Constant Phoenix. El objetivo operativo de este avión es identificar señales atmosféricas de actividad nuclear; en otras palabras, es un olfateador nuclear”, escribe Coutinho en el sitio web de noticias estadounidense The National Interest. Un segundo vuelo se realizó pocos días después. “Esta detección de radiación sobre Sudamérica podría haber sido una advertencia a Irán, creando problemas a Teherán. Establecer mediciones de referencia de los niveles naturales de radiación en la región se habría convertido en un obstáculo si Irán hubiera tenido la intención de utilizar Sudamérica para llevar a cabo pruebas nucleares. Si los barcos iraníes hubieran transportado material radiactivo o armas para realizar pruebas en alta mar, posiblemente frente a las costas de Venezuela, Estados Unidos podría haber identificado anomalías en la atmósfera gracias a la detección realizada antes de la llegada de los barcos a Brasil”, escribe Coutinho.

Mientras tanto, el Gobierno de los ayatolás estaría considerando el cierre del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, un punto estratégico para el comercio en la región, junto al pequeño principado de Omán. Una gran parte de las exportaciones brasileñas pasa por el estrecho de Ormuz, especialmente la carne destinada a Oriente Medio. Pero por allí también transita el petróleo para el mercado mundial. Si el conflicto entre Israel e Irán continúa, el precio del crudo podría aumentar, lo que se reflejaría inmediatamente en las gasolineras brasileñas, pero también influiría en los precios de los productos importados y de aquellos que, aunque se fabrican en Brasil, se transportan en camiones. Un boomerang para el Gobierno de Lula y su economía en crisis que podría crearle grandes dificultades en la campaña electoral para las presidenciales del próximo año.