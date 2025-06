Paraguay y Uruguay reaccionan a la carta del narco Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Luego de que su esposa, Gianina García Troche, fuera extraditada a Paraguay, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset rompió el silencio a través de una carta. En el texto critica a las autoridades de Paraguay, Bolivia y Estados Unidos, y afirma que en su país hay un “deseo sexual” sobre él. Por último, expresa su intención de llegar a un acuerdo para entregarse él y que su esposa sea liberada.

“Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”, cierra la carta pública de Marset.

También contó por primera vez que sus abogados hablaron con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, para entregarse a cambio de que no encarcelaran a su familia.

Estos dichos de Marset fueron confirmados por el fiscal general paraguayo, en declaraciones al medio local ABC. Rolón detalló que esto ocurrió a mediados del año pasado. “En verdad un abogado (ex juez), omito el nombre por razones obvias, se presentó con un escrito planteando la entrega [de Sebastián Marset] sobre la base de un acuerdo de concesiones para él”, señaló Rolón.

“Nosotros le dijimos que es imposible generar un acuerdo con un prófugo, sobre nada; pero sí [le dimos] la garantía de que si se presenta, él va a ser tratado como corresponde, con todas las garantías que corresponde que la Constitución y las leyes otorgan”, agregó Rolón.

Esta fue la única conversación que se dio en un contexto de un posible “acuerdo”, según el fiscal. Sin embargo, Rolón consideró que no se trató de una “comunicación seria” porque Marset “ni siquiera está en el país”.

Marset y su esposa, Gianina García Troche

La propuesta de la defensa de Marset consistía en que él se entregara a la Justicia y que su esposa quedara sin ningún cargo. El narcotraficante asumía “toda la carga”, detalló Rolón. La propuesta llegó a través de un escrito. “Ni siquiera estaba firmado. Apenas una propuesta, un memo. Con eso es imposible y con eso cerramos, porque en fin es lo que corresponde”, señaló.

Aunque el fiscal dijo no recordar el momento exacto en el que se dio esta conversación con los abogados de Marset, ABC informó que se dio en julio de 2024, antes de que la pareja de Marset sea capturada en España, adonde llegó sola desde Dubai.

En la carta, Marset señala que “gran parte” de Paraguay vive del narcotráfico y asegura que tiene “media ciudad tomada”. “Respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa, sin siquiera una televisión en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida y lo tienen claro”, escribió.

Foto de archivo del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón. EFE/ Nina Osorio

La respuesta en Uruguay

El narcotraficante uruguayo comienza la carta con una referencia a su país. “Uruguay: me fui en el año 2018 y nunca más volví. No entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo, por qué no se ocupan mejor de los problemas del país y se olvidan de mí, que estoy lejos hace siete años”.

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, se expresó una vez que se hizo pública la carta y le quitó trascendencia. “Hace décadas que el narcotráfico emite esos mensajes hacia los sistemas y los estados. Hay una disputa de poder entre las grandes organizaciones criminales por la gran disponibilidad de recursos que se manejan”, expresó.

Negro –un ex fiscal de Homicidios– señaló que los narcotraficantes disputan espacios de poder con los estados, aunque señaló que eso no ocurre en Uruguay.

El ministro de Interior de Uruguay, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

“Sabemos que hay importantes figuras a nivel internacional que han salido de este país y tratan de hacerse visibles mediante este tipo de comunicados o amenazas que en nada alteran el trabajo del Ministerio del Interior uruguayo”, expresó.