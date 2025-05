División en Bolivia: el candidato del MAS se desmarcó de Evo Morales y lo acusó de ser el principal enemigo del partido

Eduardo Del Castillo, candidato del MAS a las elecciones en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El ex ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, y actual candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este martes que su principal adversario político es el ex presidente Evo Morales, a quien calificó como “el principal enemigo que tenemos dentro del partido”.

“Lamentablemente, Evo Morales no entiende que está inhabilitado constitucionalmente, no tiene partido, y su anuncio de movilización ya el pueblo no lo cree, la gente va a retornar al MAS”, declaró Del Castillo, según recoge el diario El Deber.

La declaración se produjo en medio de una crisis interna en el MAS, a raíz de la imposibilidad de Morales de inscribirse como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto.

El ex presidente, desplazado del liderazgo del partido el año pasado y quien ahora promueve la agrupación Evo Pueblo, intentó registrarse a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), pero sus simpatizantes denunciaron que no lograron presentar su postulación a tiempo por falta de personalidad jurídica de la agrupación.

Eduardo del Castillo aseguró que el ex presidente “no entiende” que esté inhabilitado constitucionalmente y que no tiene representación para las elecciones previstas el 17 de agosto (REUTERS/Claudia Morales)

El lunes venció el plazo oficial para inscribir candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Morales no figura entre los diez partidos y alianzas registrados. En respuesta, sectores afines al ex mandatario iniciaron este martes una serie de movilizaciones, comenzando con un “acullico” (masticado de coca) en la autopista La Paz-El Alto, como forma simbólica de protesta.

“Vamos a ir incrementando la presión”, advirtió Juan Enrique Mamani, dirigente evista, en declaraciones a El Deber.

Simultáneamente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también vinculado a Morales, anunció una “vigilia permanente” en defensa de su candidatura, luego de que el TSE suspendiera temporalmente su inscripción como aspirante presidencial por la alianza Alianza Popular, respaldada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Frente al aumento de tensiones y protestas, la Fiscalía General del Estado hizo un llamado público a la ciudadanía.

El lunes venció el plazo oficial para inscribir candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Morales no figura entre los diez partidos y alianzas registrados (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

“Exhortamos a las personas afines o simpatizantes de organizaciones, alianzas o instrumentos políticos a mantener la calma y evitar actos de confrontación”, expresó la institución en un comunicado difundido este martes.

El escenario político boliviano también se sacudió con la posesión de un nuevo ministro de Gobierno. Luis Arce nombró este martes a Roberto Ríos como sucesor de Del Castillo, quien dejó el cargo para competir en las elecciones presidenciales.

Arce elogió la labor de Del Castillo al frente del ministerio que asumió en 2020 con apenas 31 años.

“Hemos confiado en su juventud, hemos confiado en su capacidad y no nos arrepentimos”, expresó el mandatario durante el acto oficial.

El presidente destacó que durante los años de gestión de Del Castillo “no se ha tenido que lamentar un solo fallecido durante los conflictos sociales”, a pesar de los múltiples bloqueos y huelgas registrados.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también vinculado a Morales, anunció una “vigilia permanente” en defensa de su candidatura (REUTERS/Claudia Morales)

Arce también advirtió al nuevo ministro sobre posibles intentos de desestabilización. “Hay grupos que no quieren que se llegue a las elecciones”, alertó.

Por su parte, Ríos, quien se desempeñaba como viceministro de Seguridad Ciudadana, prometió que en los meses restantes del mandato de Arce, el Ministerio de Gobierno “defenderá el orden democrático” y llamó a los sectores enfrentados a “debatir sin destruir”.

Del Castillo asumió oficialmente como candidato presidencial del MAS el viernes pasado, luego de que Luis Arce anunciara que no buscaría la reelección, en un intento por unificar al bloque popular de izquierda.

Sin embargo, la fractura interna persiste con Morales y Rodríguez promoviendo sus propias candidaturas por fuera del MAS.

El Tribunal Constitucional Plurinacional había ratificado recientemente que la reelección presidencial en Bolivia solo puede realizarse una vez de forma continua, lo que impide a Morales aspirar a un nuevo mandato, dado que ya gobernó en tres periodos consecutivos entre 2006 y 2019.

Pese a ello, Morales ha insistido en su intención de competir y sus seguidores advirtieron que, de no estar habilitado, iniciarán una escalada de medidas de presión.

En su despedida del Ministerio de Gobierno, Del Castillo resaltó lo que considera logros de su gestión, como la reducción de feminicidios, los avances en la lucha contra el narcotráfico y la respuesta estatal ante bloqueos sociales. Según dijo, solo el año pasado se enfrentaron “40 días de bloqueos”.

Mientras tanto, la crisis interna en el oficialismo continúa, con candidaturas fragmentadas, movilizaciones en curso y la sombra de un proceso electoral marcado por la confrontación y la incertidumbre.

(Con información de Europa Press y EFE)