Polémica en Chile por fallo de la Corte Suprema que revirtió la prisión preventiva al ex subsecretario de Interior acusado de violación

Monsalve estuvo seis meses tras las rejas.

La Corte Suprema de Chile acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Manuel Monsalve y este lunes decretó el fin de su prisión preventiva, ordenando arresto domiciliario total para el ex subsecretario de Interior, acusado de violación y abuso sexual por una subalterna.

Monsalve alcanzó a estar seis meses en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, y a su salida dio declaraciones ante una horda de periodistas en un caótico punto de prensa, en el que reafirmó su inocencia.

La ex autoridad del Gobierno de Boric partió reflexionando sobre estos “meses dolorosos” que pasó tras las rejas. “Más allá de la discusión pública, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil“, señaló.

“Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado”, expuso.

“Por supuesto que hay una denuncia y las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia “, dijo taxativo.

De pasó, emplazó al Ministerio Público por las filtraciones en la investigación en su contra. “Creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones e informaciones parciales y a afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o directamente falsas“, emplazó.

Un paralelo, un vespertino reveló parte de la declaración que hizo Monsalve sobre el momento en que le informó al presidente Boric sobre su situación.

Al cierre, se mostró aliviado de poder volver a estar con su familia. “El resto tendrá que verse en los tribunales de justicia”, aseguró sobre el juicio oral que alista la fiscalía, cuyo plazo de investigación finaliza el 15 de junio próximo.

Declaración sobre Boric: “No tengo por qué dudar de lo que me dices’”

Por la tarde, el vespertino La Segunda reveló parte de la declaración que hizo Monsalve respecto a las dos conversaciones que tuvo con el presidente Gabriel Boric antes de que se destapara la acusación, la que aparece en el libro “Monsalve, la historia de la caída de caída del Subsecretario del Interior”, del periodista Pablo Basadre.

“Ingresé a su despacho... (y le dije) ‘Presidente, antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado‘. Él me dice ‘la denuncia’; le dije que no tenía noticia de eso, ahí me dice es una denuncia por algo sexual y me pide que le cuente lo que ocurrió, le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria”, sostuvo.

Según el ex militante del Partido Socialista, luego de narrarle su versión de lo que ocurrió esa noche, primero en un restaurante peruano y luego en el Hotel Panamericano en el centro de Santiago, “él me dijo: ‘No tengo por qué dudar de lo que me dices’, hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando”.

“Finalmente me dijo: ‘Tienes que ir a ver a tu familia’. Al otro día tenía dos actividades laborales que parecían impostergables, y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto, me pide que hable con la Ministra del Interior, lo asumí comuna instrucción de él y creo que después de esto, terminó la reunión”, cierra el testimonio.

El Gobierno se desmarcó del fallo de la Corte suprema.

Rechazo transversal

Las reacciones no se hicieron esperar y la primera en salir al ruedo fue la candidata presidencial del bloque Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien en su cuenta de X calificó el fallo del máximo tribunal como “vergonzoso” e “indignante”.

“Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad”, posteó la ex alcaldesa de Providencia.

De la misma opinión fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien acusó que “el Presidente encubrió a Manuel Monsalve, le creyó a Manuel Monsalve y no a la víctima. Una contradicción más de lo que señalaba en campaña”.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado (RN) indicó que “primero lo llevaron a Capitán Yáber, donde están aquellas personas que cometen delitos económicos, no delitos sexuales. Y ahora la Corte Suprema le da una medida menos gravosa que es el arresto domiciliario total. Es inentendible para mucha gente”, razonó, según consignó Emol.

Su par, Andrés Celis (RN) tildó la medida como “insultante” y sostuvo que “si bien respetamos el fallo de la Corte Suprema, no compartimos que Manuel Monsalve, acusado de delitos tan graves, afronte este proceso desde la comodidad de su hogar (...) Monsalve fue una figura clave dentro del gobierno del Presidente Boric. Por lo mismo, la ciudadanía espera una señal de justicia clara y ejemplificadora ante hechos tan graves”.

Desde el oficialismo, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), fue más cauto e indicó que “los fallos de la Corte no se comentan, simplemente se acatan y espero que avance esta investigación por el bien de la víctima que ha hecho esta denuncia y también entregar todo el respaldo al fiscal Armendáriz para que siga adelante con esta investigación”.

Un poco más allá fue la diputada Camila Musante (Ind.-PPD), quien admitió que se trata de una “señal un poco confusa, luego de que todo este tiempo estuvo con prisión preventiva y que la denuncia por la cual está formalizado y siendo investigado es gravísima, es un delito de violación”.

Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, replicó que “el Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia (...) El Presidente, incluso, fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y, por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar al respecto”.

“Como Ejecutivo, no nos corresponde ni opinar ni comentar las decisiones judiciales. Es un poder autónomo del Estado y sus decisiones tienen que ser siempre respetadas", remató.