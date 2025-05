Diana Salazar dejó el cargo de Fiscal General de Ecuador

La Fiscalía General de Ecuador informó este martes que la doctora Diana Salazar dejó sus funciones y que, en su lugar, asumirá la titularidad de la institución el doctor Wilson Toainga.

El anuncio se hizo público con un video compartido por la Fiscalía ecuatoriana en el que Salazar repasó su trayectoria al frente del organismo.

La jurista llevaba 24 años trabajando en la institución, a la que ingresó como asistente de fiscal. Indicó que su trabajo fue “gratificante” y mencionó que su intención principal fue “garantizar el acceso a la Justicia”.

Diana Salazar nació en Ibarra en 1981. En su carrera jurídica se destaca su labor en casos como el FIFA Gate y el proceso legal contra el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas.

Diana Salazar (Europa Press/Archivo)

Salazar también fue fiscal general durante el desarrollo del Caso Sobornos, que llevó a la condena del ex jefe de Estado Rafael Correa por el delito de cohecho.

En septiembre de 2024, la Asamblea Nacional archivó la propuesta de un juicio político contra la entonces fiscal ideado por el correísmo.

La mencionada Asamblea Nacional anunció que dará el trámite correspondiente a la renuncia de la fiscal.

“El servicio público es una vocación que asumí cuando ingresé a la Fiscalía General del Estado, no hace seis años, si no hace 24, como asistente de fiscal. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas... Nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia“, manifestó Salazar en el video.

Y siguió: “Hace seis años, cuando asumí el cargo de Fiscal General, lo hice con una sola visión: garantizar el acceso a la justicia pensando en las personas, en las víctimas, en mis compañeras y compañeros, en las defensas técnicas, en todos quienes tienen que acercarse a la Fiscalía. Y es que no es menos cierto que nadie viene a esta institución por algo bueno. Por eso el reto ha sido enorme".

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, asiste a una audiencia de la investigación denominada "Metástasis" en Quito (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

Luego subrayó que, “con completa sinceridad”, puede decir que su equipo y ella han “realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad“.

“Les quiero agradecer por acompañarme, en especial al doctor Toainga, porque con su entereza y determinación logramos cumplir los objetivos en este camino. También a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, por su respaldo y confianza. Nunca nos sentimos solos, nunca dudamos“, indicó.

Por último, sostuvo: “La evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. Desde abril de 2019 mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Aferrarse a los puestos, a los cargos, no le hace bien al país, a un Estado que clama por institucionalidad como el nuestro“.