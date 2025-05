Los últimos días de Mujica: “deberes” para su espacio político e Inteligencia Artificial

El ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica durante un acto por los 40 años de democracia, en Montevideo, Uruguay, 27 de marzo de 2025. (REUTERS/Martin Varela/File Photo)

El ex presidente uruguayo José Mujica fue una voz clave de Uruguay incluso cuando ya no soportaba más la enfermedad. La última entrevista que dio el líder de la izquierda fue poco después del Día de los Trabajadores, con un mensaje crítico para el movimiento sindical. Sus mensajes tuvieron una fuerte repercusión. Después de ese reportaje, Mujica no habló más públicamente.

Mujica estaba afectado por un cáncer de esófago que hizo metástasis en el hígado, y había anunciado que no se sometería a ningún tratamiento. Al final, ya no toleraba conversaciones de más de 20 minutos. Hacía dos semanas que había renunciado a la comida y solo aceptaba agua, informó este jueves El Observador.

El músico Mario Carrero fue una de las últimas personas que lo vio con vida. El jueves pasado, el cantante popular había estado en su chacra, en las afueras de Montevideo, charlando con el ex mandatario durante casi dos horas. Pero no solo conversaron: también hubo música. Mujica le había pedido que llevara la guitarra y cantaron algunas canciones de Osiris Rodríguez, de Aníbal Sampayo, de Ruben Lena y de Víctor Lima.

A woman comforts Uruguay's former President Jose "Pepe" Mujica's widow and former Senator Lucia Topolansky, as the former president lies in state at Uruguay's Legislative Palace, in Montevideo, Uruguay May 14, 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Esas melodías animaron a Mujica, que pudo resistir mucho más de los 20 minutos que su enfermedad solía permitirle.

“Hablamos de todo porque él te hablaba hasta de la inteligencia artificial. Él nunca estuvo hablando de alguien que se va sino comprometido, como estuvo toda su vida”, destacó Carrero a los medios, al salir de la chacra de Mujica. Destacó que el histórico dirigente político siempre estaba pensando en el futuro”, contó Carrero este martes, tras el fallecimiento de Mujica, en la puerta de su casa.

“En todo momento planteó cosas que tienen que ver con el mundo que queda, con cómo lo veía”, sostuvo. Carrero contó que Mujica fue un “ser pensante” hasta en los últimos momentos, que estaba informado y preocupado por la incidencia de los cambios tecnológicos. “Quiso cambiar el mundo y así se fue, con esa intención. Y nos dejó una tarea”, aseguró el cantante popular uruguayo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llega para presentar sus respetos a la casa del fallecido expresidente José Mujica en Montevideo, Uruguay, el martes 13 de mayo de 2025. (AP Foto/Matilde Campodonico)

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, contó a Canal 5 que en sus últimas charlas con Mujica, el ex presidente les planteó “cuáles eran los desafíos”. “Nos dejó a todos algunas tareas”, señaló Pereira.

El jueves, a tres días de las elecciones regionales de Uruguay, también hizo su última visita el presidente Yamandú Orsi.

Carrero también contó que Topolansky “está firme”. En el Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio político dentro del Frente Amplio liderado por Mujica, se proponen “rodear” a la ex vicepresidenta, según El Observador. También saben que ella volverá al ruedo político del que se alejó en los últimos meses para cuidar a su pareja.

Una multitud despdide a Mujica en el Palacio Legislativo (REUTERS/Andres Cuenca)

El presidente Orsi contó este miércoles, durante el velatorio de Mujica, que los dos se prepararon “muy bien” para este momento. “A tal punto que en la conversación de anoche [por la del martes], Lucía nos relató todos los últimos acuerdos y deberes que habían quedado”, comentó el actual mandatario, quien fue impulsado por Mujica.

“El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final. Y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que le encargó”, dijo el mandatario.

Respecto a los nuevos liderazgos en la izquierda uruguaya, Orsi dijo que no se resuelven ni por decreto ni por votos. “Yo siempre dije que uno puede ser candidato, tener algún cargo, presidente de la República, ser jefe de un partido. Ahora, el liderazgo y más de la magnitud de alguien como Pepe, hoy no es fácil identificarlo”, señaló.

Hasta días antes de su muerte, el expresidente dio instrucciones políticas a integrantes del gobierno, informó este jueves el semanario Búsqueda. Entre otras cosas, instó a afianzar la integración latinoamericana.