Las frases más recordadas de José “Pepe Mujica”, el político uruguayo que desafió los discursos tradicionales (REUTERS/Cristobal Saavedra)

José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay, murió este martes a los 89 años, dejando una huella indeleble en la política latinoamericana.

Reconocido por su estilo directo y su postura crítica hacia los sistemas de poder establecidos, Mujica fue una figura que, a lo largo de su vida, generó tanto admiración como controversia.

Desde su tiempo en la presidencia hasta su actividad posterior, sus discursos y reflexiones sobre temas como el consumo, la ecología y la libertad continúan siendo citados y debatidos.

A continuación, se repasan algunas de sus frases más recordadas, que, más allá de su contexto político, siguen siendo un punto de referencia en las conversaciones sobre los problemas y desafíos del mundo actual.

Ecología y política

Una de las constantes preocupaciones de Mujica fue la crisis ambiental, que no solo atribuía a la degradación del medio ambiente, sino también al sistema político y económico que la propiciaba. En su intervención en la Cumbre de la ONU Rio+20, el 20 de junio de 2012, expresó:

“La gran crisis no es ecológica, es política (...). Tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir”.

Una de las constantes preocupaciones de Mujica fue la crisis ambiental, que no solo atribuía a la degradación del medio ambiente, sino también al sistema político y económico que la propiciaba. (REUTERS/Martin Varela)

Aborto y matrimonio igualitario -

“Aplicamos un principio muy simple: reconocer los hechos. El aborto es viejo como el mundo (...) El matrimonio gay, por favor, es más viejo que el mundo”.

9 de marzo de 2014, entrevista con el diario brasileño O Globo.

Utopía

Mujica siempre fue un soñador, y uno de los pilares de su pensamiento político fue la utopía. Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2013, Mujica reflexionó sobre su propia historia personal, marcada por la lucha ideológica de su juventud y las lecciones aprendidas con el paso del tiempo:

Mujica siempre fue un soñador, y uno de los pilares de su pensamiento político fue la utopía

“Mi historia personal: la de un muchacho (...) que como otros quiso cambiar su época, su mundo, el sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores son en parte hijos de mi tiempo. Obviamente, los asumo. Pero hay veces que me grito con nostalgia: ‘¡Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía!’”

Consumismo

Una de las críticas más incisivas de Mujica al sistema capitalista fue su ataque al consumismo desenfrenado. El 24 de septiembre de 2013, también ante la ONU, habló sobre los efectos destructivos de una vida centrada en el consumo y la alienación:

“Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores; al insomnio, con pastillas; a la soledad, con electrónica. ¿Es que somos felices alejados de lo eterno humano? Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología, que defiende la vida por la vida misma como causa superior, y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación”.

La felicidad

Para Mujica, la felicidad no dependía de lo material. En una entrevista del 28 de octubre de 2014, destacó la importancia de la paz interior, especialmente al recordar su tiempo en prisión, cuando el concepto de felicidad adquirió un nuevo significado:

Para Mujica, la felicidad no dependía de lo material (Crédito: Cuartoscuro)

“Viví muchos años en soledad en un calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Repensé todo. Y la felicidad si no la llevás adentro y no la tenés con poco, no la tenés con nada.”

Marihuana

“La marihuana es una adicción peligrosa y, como cualquier adicción, no es buena. No acepto eso que se dice que es mejor que el tabaco. Hay que construirle barreras culturales y sin misterio”.

1 de agosto de 2013, audición radial “Habla el presidente”.

“La tesis central es arrebatarle el mercado al narcotráfico y tratar de identificar un público que consume, y que es clandestino, para no dejárselo al narcotráfico. Y que cuando detectemos que ese público se está pasando de la raya, poder atenderlo como enfermo”.

25 de septiembre de 2013, declaraciones a la prensa tras reunirse con el empresario estadounidense David Rockefeller, con quien dialogó sobre el objetivo de la regulación de la marihuana en Uruguay.

“La marihuana es una adicción peligrosa y, como cualquier adicción, no es buena. No acepto eso que se dice que es mejor que el tabaco. Hay que construirle barreras culturales y sin misterio”.

La parca

Mujica fue siempre un hombre que habló con franqueza sobre la muerte, sabiendo que el ciclo de la vida es inevitable. En su última rueda de prensa, el 29 de abril de 2024, cuando le diagnosticaron un tumor en el esófago, expresó:

“En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo (caballo en mal estado físico) al final del río, siempre he sido un terrón con patas y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar.”

“La vieja y el tuerto”

Uno de los momentos más controversiales de Mujica fue cuando, en una conversación privada que se transmitió accidentalmente, se refirió de manera despectiva a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, con quien mantenía diferencias políticas. Dijo:

“Esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, esta es más terca.”

Uno de los momentos más controversiales de Mujica fue cuando, en una conversación privada que se transmitió accidentalmente, se refirió de manera despectiva a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, con quien mantenía diferencias políticas (AFP/Juan Mabromata)

“Largar el pastel”

“Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!”.

29 de noviembre de 2024, en entrevista con la AFP y hablando de Cristina Kirchner, dos veces presidenta de Argentina (2007-2015).

José Mujica, más allá de sus frases y discursos, dejó un legado político que marcó a Uruguay y al mundo. Desde su crítica al consumismo y la pobreza estructural, hasta su lucha por los derechos humanos y su defensa de los valores republicanos, Mujica siempre estuvo dispuesto a confrontar el poder establecido.

“Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!” (REUTERS/Pablo La Rosa)

Su vida y su obra seguirán siendo un referente para generaciones futuras que busquen un mundo más justo, más humano y más consciente de las realidades sociales y económicas que nos rodean.

Su legado está marcado por la coherencia entre sus palabras y acciones. Mujica vivió como predicaba, y eso le otorga un lugar destacado en la historia política latinoamericana.

(Con información de AFP)