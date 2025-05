El legado político de José Mujica: un presidente promovido por él y un sector con un poder sin precedentes

Mujica junto a Yamandú Orsi, durante la campaña electoral (MPP)

Sentado al lado de su esposa, el ex presidente uruguayo José Mujica vio cómo Yamandú Orsi se convirtió en el presidente electo de la República. El intendente de Canelones, el dirigente al que había promovido hacía cinco años para ese puesto, al que conocía hacía 40 años, había llegado a su máximo lugar al que un político puede aspirar. Es probable que ese día, frente al televisor, Mujica haya pensado que su legado continúa.

Un mes antes de que Orsi fuera electo presidente en el balotaje, el sector político de Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP), había conseguido una votación histórica en las urnas. Con 435 mil votos, no solo fue el espacio político más votado del Frente Amplio sino que obtuvo una bancada poderosa: el bloque tiene nueve de las 16 bancas frenteamplistas en el Senado y 36 de las 48 en Diputados.

Fue en abril de 2024 que Mujica anunció que tenía cáncer y eso lo mantuvo alejado de buena parte de la actividad política. Si bien participó de actos –y su presencia nunca pasaba desapercibida–, el ex mandatario decía que su participación no era la que pretendía. Él, aseguraba, estaba acostumbrado a tener varias actividades políticas por día, algo que su salud no le permitía.

Personas pintan pancartas frente a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) tras el fallecimiento del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica a los 89 años, en Montevideo, Uruguay, el 13 de mayo de 2025. (REUTERS/Andrés Cuenca)

Sin embargo, antes de las elecciones nacionales de octubre, Mujica apareció de sorpresa al acto de cierre de campaña del MPP. Convocado por su esposa, el histórico dirigente de la izquierda uruguaya dijo en su discurso que era la primera vez que no participaba en una campaña electoral. “Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes”, expresó ante la multitud.

Y reflexionó: “Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve, pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barra que lo supera con ventaja”.

Mujica El ex presidente uruguayo José Mujica con militantes del Frente Amplio en una plaza de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo (MPP)

Tras la victoria electoral, Mujica dijo que el triunfo era “un premio” en su retiro. “Son casi 35 años de lucha que están ahí, que se me fueron. Quedó algo que va más allá de mi vida”, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10. El ex presidente –que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015– expresó su deseo de que Orsi mantenga un “espíritu abierto” e “inclusivo”. “Tiene mucha responsabilidad hoy”, dijo.

En esa entrevista, Mujica destacó que el MPP se convirtió en el “partido más votado del Uruguay” y resaltó que tuvo más votos que la histórica lista 15 del Partido Colorado en la década del 50. “Es mucha responsabilidad. No sé si es bueno. El problema es que ya está. Yo que sé si bueno. Me hubiera gustado un poco más equilibrado”, analizó.

José Mujica al aparecer de sorpresa en un acto de Yamandú Orsi (EFE/ STR)

Esa vez, Mujica dijo que Orsi era el “mejor candidato”, aseguró que lo conocía hace más de “30 años” y destacó su gestión al frente de la Intendencia de Canelones. “Fue un gran administrador y buen negociador. Al punto que logró que buena parte de los blancos [como se le llama a los dirigentes del Partido Nacional] colaboraran en un acuerdo que logró contra la orden del presidente [Luis Lacalle Pou]”, sostuvo.

En su mensaje de despedida, el presidente Orsi compartió una serie de imágenes acompañado de Mujica y otros líderes políticos, como el brasileño Lula da Silva. En el video, el actual mandatario destaca que el líder político fallecido y su esposa demostraron saber abrir espacio a la gente joven.

El expresidente uruguayo José Mujica saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña del candidato presidencial de centroizquierda Yamandu Orsi (REUTERS/Mariana Greif)

“Soy un agradecido de haber podido transitar, con muchos de ustedes, este largo camino que nos lleva hasta acá. Pepe, vos siempre nos has planteado que lo más importante para un militante como ustedes era lograr que apareciera una barra que los superara con distancia. Está difícil que esa distancia sea muy larga. Pero no tengan dudas de que vamos a hacer todo lo posible porque ustedes nos marcaron el camino”, expresó Orsi en un discurso, que recordó en su mensaje de despedida.