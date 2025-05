Murió José ‘Pepe’ Mujica: reacciones y las últimas novedades EN VIVO

57 fotos de la vida de José “Pepe” Mujica El ex presidente uruguayo murió hoy en su chacra en las afueras de Montevideo. Tenía 89 años. El deceso fue informado por Yamandú Orsi

José Mujica, el ex presidente irreverente que no seguía protocolos y “volvía loco” a su equipo de seguridad Los encargados de los asuntos protocolares deseaban que terminara el gobierno del líder uruguayo: lo poco que hacían no salía como estaba planificado. Se escapaba en su Volkswagen Fusca y recibía a los jefes de Estado en su casa rural