Fundador de una ONG investigada por traspasos irregulares negó haber desviado dinero a la campaña de Boric

Alberto Larraín, ex amigo del mandatario, fue el director ejecutivo de la Fundación ProCultura hasta que fue cerrada en 2023 producto de la investigación.

Arde la polémica en Chile tras la filtración de una conversación telefónica entre el presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, director de la fundación ProCultura, investigada y cerrada desde 2023 por diversos convenios presuntamente irregulares con el Ministerio de Vivienda y varios gobiernos regionales que suman más de $6 mil millones de pesos (USD 6,4 millones), parte de los cuales habrían ido a parar a la campaña de Boric.

Cabe señalar que Boric no está imputado ni figura como testigo en la investigación que lleva a cabo el fiscal Patricio Cooper, quien ha sido objeto de fuertes críticas por parte del oficialismo pues pidió permiso a un tribunal para intervenir el celular del mandatario, asunto que le fue denegado.

La extensa conversación en la que Huneeus y Boric hacen una especie de “control de daños” fue publicada por T13 y suma nueve páginas. Ocurrida el 14 de octubre del año pasado, Huneeus ya presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta tras la interceptación alegando “ilegalidad” y “espionaje”, mientras que el mandatario señaló que “tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“.

Esta jornada, Larraín emitió una declaración pública en la que negó haber desviado dineros para financiar la campaña del presidente, de quien fue cercano.

“Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”, aseguró de entrada.

Larraín también descartó enriquecimiento ilícito y recordó que también se quiso involucrar a la expareja de Boric, Irina Karamanos.

“En 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos (...) Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la ex pareja del Pdte. de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la Fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, sostuvo.

Boric aseguró que “tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“.

“Espionaje político”

Así las cosas, oficialismo y oposición se han enfrascado en una guerra de dimes y diretes, y mientras desde el Frente Amplio -el partido de Boric-, acusaron “espionaje político” y que “se busca desprestigiar al Presidente”, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, los llamó “cara de palo” y el Partido Republicano pidió protección para el fiscal a cargo de la causa.

Este lunes Camila Miranda, secretaria nacional de Contenidos del Frente Amplio sostuvo en conversación con Cooperativa que “estamos hablando de la intercepción de un celular de una persona que no estaba imputada y eso no está permitido en la ley. Por el hecho de que se haya seguido escuchando sus conversaciones da para hablar sobre si se trata de espionaje y un uso político de las herramientas de investigación, lo que sería bastante grave. Se busca vincular al Presidente en una investigación en la que no es parte, se busca desprestigiar al Presidente y generar dudas. La escucha es ilegal a nuestro parecer”.

La respuesta de Evelyn Matthei no se hizo esperar. “No tengo por qué confiar, ni dudar de la palabra de nadie. Lo que sí molesta mucho es ver que autoridades de gobierno continuamente tratan de debilitar a los que están investigando, tratando de sacar al fiscal Cooper, señalando que aquí hay persecución política, señalando que aquí incluso algunos caras de palo, que habría espionaje político”, acusó.

“En realidad, si no tienen nada que temer, ¿por qué están tan preocupados de sacar al fiscal Cooper de la investigación? Ojalá que el Presidente esté limpio, sería muy importante para nuestro país. Sin embargo, también es importante señalar que todos los antecedentes llevan al corazón de La Moneda en esta materia", emplazó la exalcaldesa de Providencia.

"Ojalá que el Presidente esté limpio", sostuvo la candidata presidenciald e Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, condenó “la actitud que han tenido los partidos del oficialismo, poniendo el foco en el cambio, solicitando un cambio de fiscal (...) Remover a un fiscal que está haciendo el trabajo lo único que haría es esconder los datos que se van revelando, nosotros creemos que el Gobierno tiene que disponer medidas para darle protección al fiscal”.

Sus palabras fueron refrendadas por el candidato presidencial de esa colectividad política, José Antonio Kast, quien recomendó que Boric “debería decirle a sus amigos, a los militantes de su partido que no lo defiendan de manera corporativa, que no amenacen a las autoridades que están investigando.”

Finalmente, esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó las filtraciones a la prensa calificándolas de “escandalosas”.

“Todo el mundo habla, se publican artículos, se relatan piezas de la investigación que están sujetas a reserva y que quien las divulgó cometió delito”, aseguró en radio Universo.

Sin embargo, respaldó el trabajo del fiscal Patricio Cooper. “A mí me parece que el fiscal Cooper es un fiscal que tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público. Me parece que es una persona que ha ejercido correctamente siempre su función, está en una investigación que es compleja y cuando uno está en una investigación compleja, por cierto, puede generar incomodidades“, manifestó.

Tocante a las acusaciones de espionaje político por parte del Frente Amplio, la autoridad de gobierno fue cauta. “A mí me parece que es una declaración en un contexto de la manera en cómo ellos entienden la investigación que se está llevando a cabo. Por cierto, creo que es conveniente esperar la formalización del fiscal Cooper y cuáles son los antecedentes que él va a utilizar“, cerró la autoridad de gobierno.