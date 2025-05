El asesinato que conmovió a Uruguay y llevó a Mujica a promover la legalización de la marihuana

Murió José ‘Pepe’ Mujica: reacciones y las últimas novedades EN VIVO El “presidente más pobre del mundo”, mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos

57 fotos de la vida de José “Pepe” Mujica El ex presidente uruguayo murió hoy en su chacra en las afueras de Montevideo. Tenía 89 años. El deceso fue informado por Yamandú Orsi