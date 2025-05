Presidente Boric por caso ProCultura: “Tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho”

Boric era cercano a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, fundación investigada por convenios irregulares por más de USD 6,4 millones.

Luego de varios días de silencio, el presidente chileno Gabriel Boric dio una escueta declaración a los medios de prensa en medio de su visita a Japón, en la que se refirió a la polémica filtración el viernes pasado de una conversación con su amiga psiquiatra Josefina Huneeus, cuyo teléfono celular fue intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación del Caso ProCultura.

Huneeus es la ex esposa del también psiquiatra Alberto Larraín, ex amigo del mandatario y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, investigada y cerrada desde 2023 por diversos convenios presuntamente irregulares con el Ministerio de Vivienda y varios gobiernos regionales que suman más de $6 mil millones de pesos chilenos (USD 6,4 millones), parte de los cuales habrían ido a parar a la campaña de Boric.

Así las cosas, esta jornada el mandatario aseguró desde Osaka, donde se desarrolla la Expo Mundial 2025, que ”yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito no puede haber un doble estándar, y ante esta situación yo doy garantías de que sigo manteniendo la misma posición: caiga quien caiga, que se investigue todo lo que se tenga que investigar".

Y a renglón seguido agregó: “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, remató.

La psiquiatra Josefina Huneeus es la ex esposa de Larraín y trató al presidente Boric de su síndrome obesivo-compulsivo.

La conversación

La extensa conversación entre Huneeus y Boric fue publicada por T13 y suma nueve páginas. Ocurrida el 14 de octubre del año pasado, Huneeus ya presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta tras la interceptación alegando “ilegalidad” y “espionaje”. He aquí un resumen:

“Te llamaba por dos cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando", comienza diciendo el Mandatario, quien no sabía que el celular de su amiga, quien lo trató por su síndrome obsesivo-compulsivo, había sido “pinchado”.

“Es una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio, ¿es un espacio protegido, no está siendo grabado nada?”, le responde Huneeus.

“No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder”, retruca Boric.

“Estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida", contesta Huneeus.

La conversación prosigue con la psiquiatra comentando la entrega de información a la Fiscalía, en la que asegura que Larraín “entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando (...) es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper IPhone, no tengo idea".

A lo que Boric responde: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé“, planteó el Presidente, agregando que “saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso".

Alberto Larraín fue el director ejecutivo de ProCultura hasta que fue cerrada en 2023 producto de la investigación.

Repercusiones

Cabe señalar que Boric no está imputado ni figura como testigo en la investigación que lleva a cabo el fiscal Patricio Cooper, quien ha sido objeto de fuertes críticas por parte del oficialismo pues pidió permiso a un tribunal para intervenir el celular del mandatario, asunto que le fue denegado.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dio un plazo de 24 horas para que el Ministerio Público justifique el “pinchazo” a Huneeus, quien tampoco aparece como imputada en la causa.