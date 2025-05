El ex presidente Luis Lacalle Pou fue visto en una patineta motorizada recorriendo Montevideo

El ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou recorre el barrio residencial de Carrasco (Montevideo) en una patineta motorizada

A poco más de dos meses de haber dejado el poder, el ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou optó por mantenerse apartado de los temas que se tratan en la opinión pública. El líder del Partido Nacional prefiere no opinar sobre las decisiones del gobierno de Yamandú Orsi –aunque se ha mostrado disconforme por críticas que considera injustas hacia su gestión– y ha acompañado a los candidatos que apoya de cara a las elecciones departamentales del próximo domingo.

Como ex presidente, también se lo ha visto recorriendo la ciudad de manera relajada. En un video que se hizo viral, se observa a Lacalle Pou recorriendo el barrio residencial de Carrasco –donde vive– arriba de una patineta motorizada. En las imágenes se ve al ex presidente desplazándose por las calles Alejandro Schroeder, entre Costa Rica y Avenida Arocena.

Las imágenes de un presidente mezclado entre los ciudadanos son recurrentes en Uruguay. De hecho, ha sucedido varias veces con Lacalle Pou, incluso durante el ejercicio de la Presidencia.

Luis Lacalle Pou disfruta de sus vacaciones con un amigo en la vereda

En enero de 2024, el presidente se tomó unos días de vacaciones y fue filmado por usuarios en el puerto de Punta del Este. Las imágenes muestran al mandatario sacándose algunas fotos mientras se prepara para retirarse en una moto y recibe saludos. “¡Qué buena que está!”, le gritó uno de los visitantes de esa zona emblemática del este uruguayo.

En ese verano, también se lo había filmado en una moto de alta cilindrada, cargando nafta y charlando con el pistero. En las imágenes no aparecían guardias de seguridad.

En febrero de ese año, también se volvió viral cuando apareció hablando en la vereda junto a un amigo. El curioso suceso tuvo lugar en un paseo comercial de la ciudad costera, a donde el entonces mandatario llegó caminando, saludó a un amigo y se sentó en la vereda para conversar con él, sin aparente preocupación por su seguridad.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en moto por el puerto de Punta del Este, luego de navegar (FM Gente) Tags:

El episodio llamó la atención de varios transeúntes presentes en el lugar, quienes decidieron capturar el momento con sus teléfonos móviles. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando asombro entre los usuarios ante la informalidad del jefe de Estado.

En el video difundido, se observa cómo Lacalle Pou fue abordado por un joven que le pidió una foto, a lo que el mandatario accedió antes de continuar con su charla en la vereda, sin la presencia de ningún equipo de seguridad.

Luego, consultado por el medio local Focus Punta del Este, el presidente uruguayo contó el detrás de ese video. Lacalle Pou dijo que había ido a conocer al hombre con quien hablaba porque tenían un interés en común: las motos.

“Fui a conocer a este loco, que no lo conocía. Nos quedamos de juntar ahí y, claro, después de que me senté me di cuenta que no era el lugar indicado”, dijo entre risas Lacalle Pou. La periodista le preguntó si estaba esperando allí por un pedido de sushi, pero el mandatario lo negó. Y detalló: “Es un loco que tiene una Harley y estábamos hablando de motos”. Lacalle Pou les dijo a las periodistas que acababa de ver el video que se hizo viral.

Luis Lacalle Pou y María de Lima

Ya como ex presidente, Lacalle Pou ha participado de manera activa de la campaña hacia las elecciones departamentales del domingo, en la que se eligen los 19 intendentes de Uruguay. Estuvo en varios departamentos, apoyando a los candidatos del Partido Nacional.

Este miércoles, el ex presidente uruguayo estuvo en Florida respaldando al candidato Carlos Enciso, el embajador de Uruguay en Argentina. Allí, en declaraciones a CW 33, contó que se “abraza” a la militancia y que su “vocación de servicio público” no la va a dejar nunca. Y, sobre la posibilidad de ser candidato a presidente en 2029, comentó: “No es una buena cosa decir qué es lo que va a pasar dentro de cinco años”.