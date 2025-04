Una ONG nicaragüense reiteró su pedido de justicia por los opositores asesinado por el régimen de Ortega en las protestas de 2018: “Ni perdón, ni olvido”

El obispo exiliado Silvio Báez dijo que sueña con una Nicaragua “libre” y “sin tiranos” Fue en alusión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes recrudecieron la persecución contra la Iglesia en los últimos años. “¡Nicaragua mía, me duele verte herida y saqueada!”, agregó el jerarca católico

Una semana después de la cirugía abdominal, Jair Bolsonaro continúa en la unidad de cuidados intensivos “Me he mantenido estable (...) La recomendación médica es reposo absoluto, sin visitas, y aún no hay fecha fijada para el alta de la UCI”, expresó el ex presidente de Brasil en sus redes sociales