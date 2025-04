Balotaje en Ecuador: Luisa González pidió a las fuerzas de seguridad no intervenir “a favor o en contra” en las urnas

Luisa González votó en la ciudad de Chone, parroquia de Canuto (EFE/José Jácome)

La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que no intervengan “a favor o en contra” en las urnas y que “se garantice la democracia correctamente”, al votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo, y en la que se enfrenta al actual presidente, Daniel Noboa.

“Hago un llamado a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más”, dijo en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 hora local (14:15 GMT) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi, una población rural donde González creció.

González buscar devolver al correísmo al poder en Ecuador (REUTERS/Karen Toro)

González llegó acompañada de su equipo caminando bajo la lluvia con un fuerte dispositivo de seguridad mientras era coreada por la población a grito de “Luisa presidenta”.

La candidata de la Revolución Ciudadana, partido liderado por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que este domingo van a cambiar “la historia de Ecuador en unidad”.

“Izquierda, derecha y centro nos hemos unido en un hecho histórico, sin precedentes en la patria. Nos hemos unido para recuperar la democracia y la justicia social. Todos: partidos, empresarios y sociedad civil organizada. Ecuador reescribe la historia hacia un futuro de dignidad”, dijo la candidata.

González aseguró que en la víspera de la votación recibió “reportes” donde se intentaron “sembrar” actas marcadas para ella y lo denunció en sus redes sociales, pero no hizo más referencia a posibles irregularidades en la votación.

González pidió a las fuerzas de seguridad no intervenir en el proceso electoral de este domingo (REUTERS/Karen Toro)

Después de la celebración de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas en ningún caso, de presuntas irregularidades tanto en el proceso de votación como luego en el escrutinio.

Rápidamente esas denuncias fueron descartadas por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las dos mayores delegaciones de observadores desplegadas en el país, quienes determinaron que no había indicios para sostener esta narrativa de fraude.

No obstante, el CNE aceptó el pedido del Gobierno de prohibir que se vote con el teléfono en la mano después de que Noboa denunciara que había zonas donde grupos criminales habían extorsionado presuntamente a electores para votar a favor de González y que esto debían demostrar supuestamente con una fotografía de su voto.

Al igual que el presidente Noboa, Luisa González fue a votar bajo un fuerte operativo de seguridad (REUTERS/Karen Toro)

El candidato a la Vicepresidencia por Revolución Ciudadana y compañero de fórmula de González, el exministro de Economía Diego Borja, votará alrededor de las 10:30 hora local (15:30 GMT) en la institución educativa de Manuel Cordova Galarza, en la ciudad de Quito.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas para elegir si reelige a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o, si por el contrario, devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, lo que convertiría a González en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.

(Con información de EFE)