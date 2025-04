Miembros del Tren de Aragua asesinaron a un joven en Santiago de Chile: el crimen fue registrado en video

La víctima se desplomó herida de muerte en plena Alameda, la principal arteria capitalina.

La madrugada de este miércoles un joven chileno de 21 años murió de un balazo en medio de un altercado en la afueras de un “café con piernas” -un prostíbulo encubierto- en la comuna santiaguina de Estación Central, y todo quedó registrado en un espeluznante video que se viralizó horas después.

En el registro es posible apreciar a una decena de personas que discuten en las afueras del recinto, luego de que los encargados expulsaran a dos parejas que bebían al interior. Cuando la bronca comienza a subir de tono, un individuo de polera blanca extrae una pistola y dispara varias veces al piso, con el propósito de ahuyentar a los parroquianos.

De inmediato los amenazados tratan de poner pies en polvorosa huyendo en distintas direcciones, sin embargo otro sujeto le quita el arma al primero y dispara en varias ocasiones contra la víctima, quien camina unos pasos y se desploma en los brazos de su pareja.

Los atacantes entonces se suben a un auto gris y se alejan rápidamente por la Alameda, la principal arteria capitalina, dejando al joven herido de muerte en el suelo con un balazo en la espalda.

El fiscal Felipe Olivari detalló que “cuando los expulsan, se empieza a provocar una discusión entre el grupo al que pertenecía la víctima con uno de los empleados, y en ese contexto llega un vehículo con otros sujetos y uno de ellos dispara“.

También trascendió que la víctima mantenía una orden vigente de arresto por el robo de un vehículo, según un fallo del Juzgado de Garantía de San Antonio del 3 de febrero pasado.

Los atacantes son tres venezolanos que se movilizaban en un Chevrolet Sail gris, según el testimonio de la pareja de la víctima y tal como se aprecia en la cámara que registró el ataque.

Tren de Aragua

Por la tarde, la “polola” de la víctima fatal aseguró en conversación con el matinal Contigo en la mañana de CHV que ellos no tenían nada que ver con la pelea y que los atacantes serían miembros del temido Tren de Aragua, quienes llegaron tras ser llamados por el administrador el local.

“Nosotros estábamos adentro y salimos. (Echaron) a la otra pareja con la que andábamos nosotros (un colombiano y una chilena), ellos tenían problemas con los venezolanos y con el administrador del café. Y en eso, nosotros veníamos caminando hacia acá y de ahí ellos salen. Y empezaron a disparar para todos lados”, señaló todavía en estado de shock.

“En ese momento, el auto se va, yo cruzo para el frente y mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. Pero nosotros no teníamos nada que ver“, aseguró a renglón seguido.

Según la joven, “cuando me apuntaron con la pistola, me dijeron: ’Somos del Tren de Aragua‘. Y yo le dije: ‘Baja la pistola’. Y me respondieron: ‘No, porque le tenemos mala a los chilenos cu...‘, así mismo”, detalló.

La mujer recalcó que todo se trató de un ataque por el solo hecho de ser chilenos y que no hubo robo de por medio.

“Son tres venezolanos que andan en un Chevrolet Sail gris“, remató.