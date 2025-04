El Supremo del Reino Unido negó al Banco Nacional de Cuba la posibilidad de recurrir el fallo sobre el fondo inversor CRF

FOTO DE ARCHIVO: Dos agentes de policía en el exterior del Tribunal Supremo británico en Londres, Reino Unido (REUTERS/Toby Melville)

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha denegado al Banco Nacional de Cuba (BNC) la posibilidad de presentar un recurso de apelación a la decisión sobre su litigio contra el fondo inversor CRF.

En una decisión fechada el pasado 31 de marzo, pero cargada en los archivos públicos de la corte este lunes, se informa de que el permiso para apelar ha sido “rechazado” por los tres jueces que componen el tribunal.

El Supremo rechazó autorizar la apelación al considerar que la petición “no plantea una cuestión de derecho discutible ni una cuestión jurídica de importancia general para el público”, y ordena que las costas sean pagadas por la parte apelante.

El Tribunal de Apelación de Londres ya había rechazado el pasado 19 de noviembre el recurso del BNC en su litigio contra el fondo inversor CRF, que le reclama el pago de unos 72 millones de euros en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en la década de 1980.

La corte falló entonces que CRF, al que La Habana considera “un fondo buitre”, es el acreedor legítimo del antiguo banco central para el cobro de esa deuda, lo que le da paso a reclamarla en otro proceso.

Foto de archivo del dictador de Cuba Miguel Diaz-Canel. La Habana considera a CRF "un fondo buitre" (REUTERS/Norlys Perez)

Tras analizar el caso el pasado julio, el Tribunal de Apelación respaldó el dictamen del 19 de abril de 2023 de la jueza Sara Cockerill, quien concluyó en primera instancia que el BNC, hoy dedicado a la gestión de la deuda externa anterior a 1997, reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019, lo que la entidad cubana disputaba.

La magistrada aceptó, no obstante, que el Estado de Cuba no podía considerarse como el garante de esa deuda impagada, de la cual estos inversores dicen poseer una cartera por un valor total de unos 1.200 millones de euros, aunque ahora no la reclamen en su totalidad.

Según un comunicado de CRF enviado a la agencia de noticias EFE, el fondo “se complace en anunciar una importante victoria en el Tribunal Supremo”, que supone “la cuarta consecutiva en los tribunales ingleses”.

A su juicio, la decisión “pone fin a la campaña de años del BNC para bloquear las demandas de CRF por motivos jurisdiccionales y confirma, de manera definitiva, que CRF es el acreedor legal con derecho a reclamar la deuda”.

“Con este resultado favorable, CRF procederá ahora a la fase de fondo del juicio, donde seguimos confiando en lograr una victoria. Los hechos son claros: Cuba tomó prestadas estas sumas y no ha cumplido con sus obligaciones de pago, un patrón que ha sido constante en sus actuaciones”, argumentó.

Para el presidente del fondo, David Charters, esto supone una “victoria decisiva y concluyente en la fase jurisdiccional (...). Cuba ha rechazado constantemente una negociación genuina”, según la nota.

Dos días después del fallo de noviembre, el Banco Nacional de Cuba reiteró que no reconoce al fondo inversor CRF como acreedor de una deuda impagada de 72 millones de euros (cerca de 75 millones de dólares) que reclama, pero defendió su “voluntad de diálogo”.

(Con información de EFE)