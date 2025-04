El enviado especial de Trump para América Latina dio detalles de la estrategia para las dictaduras de Cuba y Venezuela

Mauricio Claver-Carone habló sobre la estrategia de Trump con la dictadura cubana (Crédito: AmericaTeVe Miami.)

El enviado especial del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, participó este jueves en un conversatorio en el Miami Dade College, donde compartió detalles sobre las políticas que la administración de Donald Trump está implementando en relación con los regímenes de Cuba y Venezuela.

En el evento, organizado por el World Affairs Council, Claver-Carone abordó las medidas que están evaluando para presionar a los regímenes de ambos países.

Durante su intervención, Claver-Carone fue consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Trump emita una lista de prohibición de viajes para ciudadanos de más de 40 países, incluidos Cuba y Venezuela, como adelantó el diario The New York Times semanas atrás. Al respecto, el enviado especial explicó que, aunque el tema está siendo evaluado, no se ha tomado ninguna decisión definitiva. “Eso todavía está. Se está hablando. Todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregarle en ese sentido”, comentó Claver-Carone en un informe producido por AmericaTeVe Miami.

A lo largo del evento, Claver-Carone destacó que uno de los principales objetivos de la administración Trump es mantener una política de presión sobre los regímenes de Cuba y Venezuela, utilizando herramientas más modernas y efectivas. “Lo que hemos tenido que empezar a hacer es recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos dos meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos“, explicó.

El enviado especial detalló que las políticas implementadas en Cuba se enfocan en sectores económicos clave del régimen, con el objetivo de debilitar su control. Sin embargo, aclaró que el enfoque de la administración es diferente en el caso de Venezuela, debido a las distintas herramientas y tácticas disponibles. “Las herramientas que han habido hacia Cuba son muy anticuadas. Hasta las propias acciones están basadas en leyes antiguas que a veces no tienen efectos secundarios. Con Venezuela las herramientas son mucho más puntuales, efectivas, tienen efectos secundarios y son más potentes”, subrayó.

Además, Claver-Carone reafirmó el compromiso de la administración Trump de reducir la dependencia del petróleo venezolano, una de las políticas clave que el presidente Donald Trump ha mantenido desde su mandato. En este sentido, recordó que, a pesar de las tensiones geopolíticas derivadas de la crisis en Ucrania y Rusia, la administración Trump sigue enfocada en lograr que Venezuela se convierta en un país democrático. “El presidente ha demostrado personalmente que, a pesar de las crisis en otras regiones, sigue muy enfocado en Venezuela“, indicó.

Mauricio Claver-Carone (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

En cuanto a la situación política en Venezuela, Claver-Carone informó que la administración Trump está trabajando en estrecha colaboración con Argentina y otros países de la región para asegurar que los miembros del equipo de la opositora María Corina Machado, que se encuentran en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, puedan obtener un salvoconducto para salir del país. “Estamos trabajando con Argentina y otros aliados para asegurar que los miembros del equipo de María Corina Machado puedan salir de Venezuela de manera segura", dijo Claver-Carone.

Aranceles y relaciones económicas con Latinoamérica

En el mismo conversatorio, el enviado especial también se refirió a la reciente decisión del presidente Trump de imponer aranceles a ciertos productos en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Claver-Carone afirmó que la medida es beneficiosa para los inversionistas tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica. Según el funcionario, a diferencia de los aranceles impuestos a China y otros países asiáticos, los impuestos aplicados a los países latinoamericanos son significativamente más bajos, lo que se traduce en una “buena noticia” para la región.

“Si comparamos lo que estamos haciendo con los aranceles a China y los países asiáticos, Latinoamérica tiene una buena noticia. Los países asiáticos tienen un triple, cuádruple o quíntuple de lo que tiene la región de las Américas. Así que, al final, el primer beneficiario de estas políticas es Estados Unidos y, junto con él, Latinoamérica“, aseguró Claver-Carone.

A pesar de las tensiones en la política exterior de Estados Unidos, Claver-Carone enfatizó que la administración de Trump mantiene su compromiso con América Latina, tanto en términos de seguridad como de desarrollo económico. Subrayó que las acciones tomadas buscan asegurar que la región se mantenga alineada con los intereses estratégicos de Estados Unidos, promoviendo la democracia y contrarrestando las amenazas que representan los regímenes autoritarios.

En este sentido, Claver-Carone reafirmó que el gobierno de Trump continuará trabajando de forma decidida para garantizar que los países de la región sean democráticos y se mantengan libres de las influencias de gobiernos que no respetan los principios democráticos.