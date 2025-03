Jair Bolsonaro descartó pedir asilo político en EEUU ante el juicio por intento de golpe de Estado

Bolsonaro descartó la posibilidad de pedir asilo político en Estados Unidos tras ser enjuiciado por intento de golpe de Estado (REUTERS)

El ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro descartó la posibilidad de pedir asilo político en Estados Unidos, luego de que esta semana la Corte Suprema definiera por unanimidad enviarlo a juicio por intento de golpe de Estado en 2023.

“Cero, cero, cero. Creo que me veo bien aquí. Tengo 70 años, me siento bien y quiero el bien de mi país”, dijo al medio Folha de Sao Paulo al ser consultado sobre las chances de unirse a su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien dejó temporalmente su escaño como diputado y se asentó en Estados Unidos.

No obstante, el ex jefe de Estado reconoció que, en caso de ser declarado culpable, su condena podría ascender hasta los 40 años de cárcel, lo que sería “el fin” de su vida, dado que ya tiene 70 años.

Este miércoles, por unanimidad, la Corte Suprema de Brasil votó en favor de enviar a juicio a Bolsonaro y a otros siete ex funcionarios de alto rango, en el marco de las investigaciones por intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de personas invadieron de forma violenta las sedes del Parlamento, el Tribunal Supremo y la Presidencia.

Bolsonaro podría ser condenado a hasta 40 años de cárcel, de ser declarado culpable por lo ocurrido el 8 de enero de 2023 (AP)

Según el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, existen “elementos más que suficientes de materialidad y autoría” para respaldar las acusaciones contra el ex presidente, que son precisamente abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

Sin embargo, Bolsonaro denunció ser parte de una persecución por parte del Ejecutivo y la Justicia.

“Una posible prisión sería completamente injusta. ¿Dónde está mi delito? ¿Dónde he roto algo? ¿Dónde está la prueba de un posible golpe de Estado? Aparte de discutir disposiciones constitucionales que no han salido del ámbito de las palabras“, cuestionó antes de insistir en que debatir sobre dispositivos avalados por la Constitución, como ocurrió cuando evaluó la posibilidad de declarar el estado de sitio y el estado de defensa, “no es un crimen” y no puede ser condenado por ello.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes (REUTERS)

“Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme. Tienen prisa, mucha prisa. Todos dicen que el proceso concluirá este mismo año, pese a que no hay precedentes para tamaña celeridad, en un caso de esa dimensión (...) Lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia”, agregó a continuación tras conocerse la decisión de los magistrados.

De todas formas, más allá de las declaraciones del ex mandatario, aún no se informó la fecha de inicio del juicio ni el calendario procesal. Además, una vez dado a conocer, primero tendrá lugar una fase probatoria, en la que se llevarán a cabo interrogatorios, declaraciones de testigos y exámenes periciales y, a su término, De Moraes deberá elaborar un informe para que el tribunal analice los argumentos finales tanto de la Fiscalía como de la defensa, antes de emitir su veredicto.

(Con información de EFE)