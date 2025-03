Cómo sigue el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Foto del miércoles del ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro en una rueda de prensa en Brasilia (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgará al ex presidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022, según resolvió por unanimidad un panel de cinco jueces de la corte.

La decisión, basada en la acusación presentada por el procurador general Paulo Gonet, implica también a siete ex colaboradores de Bolsonaro. El ex mandatario enfrentará cinco cargos, entre ellos intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado de derecho democrático, uso de violencia contra bienes públicos y daño al patrimonio protegido.

La acusación surge de una investigación de la Policía Federal que ubicó a Bolsonaro como la figura central de una red criminal activa desde al menos 2021. El documento del procurador también lo vincula con un supuesto plan para envenenar a su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y asesinar al juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes.

Próximos pasos en el proceso

Aunque aún no hay una fecha fijada para el inicio del juicio, el presidente del panel, el juez Cristiano Zanin, deberá establecer el calendario procesal en los próximos días. La causa entrará en una fase probatoria en la que se llevarán a cabo interrogatorios, declaraciones de testigos y exámenes periciales. Al término de esta etapa, el juez relator —en este caso, de Moraes— elaborará un informe para que el tribunal analice los argumentos finales de la fiscalía y la defensa antes de emitir su veredicto.

Bolsonaro había solicitado que el caso fuera transferido al pleno del Supremo, lo cual habría requerido la participación de los 11 jueces y posiblemente retrasado la sentencia hasta 2026. La petición fue rechazada.

El juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, presunto objetivo de un plan de asesinato de Bolsonaro, según el documento del procurador (Gustavo Moreno/Brazilian Supreme Court/Handout via REUTERS)

El panel encargado del juicio está compuesto por jueces que no fueron nombrados por Bolsonaro: Cármen Lúcia, Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux y de Moraes, quien además actúa como relator. Dino fue designado en 2023 por Lula tras ejercer como ministro de Justicia, mientras que Zanin fue abogado personal del actual presidente entre 2013 y 2023.

¿Irá Bolsonaro a prisión?

De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión, aunque su tiempo efectivo tras las rejas sería inferior, debido a factores procesales. Conforme a la legislación penal brasileña, no puede ser encarcelado hasta que se emita una sentencia firme e inapelable. No obstante, si obstaculiza el proceso, por ejemplo buscando asilo en una embajada, podría ser detenido preventivamente.

ARCHIVO - La juez del Tribunal Superior Electoral Cármen Lúcia, considerada una de las juezas más duras en casos penales (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

Bolsonaro ha negado los cargos y califica el proceso como una persecución política. Tras conocerse la resolución del Supremo, declaró: “Si voy a la cárcel, les daré mucho trabajo”. El ex mandatario ha sido inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030 por abuso de poder y socavar la confianza en el sistema de votación del país.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro habla con periodistas en el Congreso, en Brasilia, el miércoles (AP Foto/Eraldo Peres)

Altos mandos militares acusados, un hito histórico

La inclusión de altos mandos militares para ser juzgados en el Supremo Tribunal de Brasil es un hecho sin precedentes, ya que la transición del país de una dictadura militar a la democracia en la década de 1980 estuvo marcada por una amplia amnistía para el personal militar.

Cuatro oficiales que ocuparon puestos clave durante su gobierno serán juzgados: el ex ministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el ex comandante de la Marina Almir Garnier Santos, y los generales retirados Augusto Heleno y Walter Braga Netto, este último ex jefe de gabinete y ex ministro de Defensa.

Según João Roberto Martins Filho, profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de São Carlos, el proceso contra los militares es inédito en la democracia brasileña y podría tener consecuencias ejemplares: “Es probable que los generales de cuatro estrellas acusados de planear un golpe de Estado sean condenados y castigados bajo el sistema legal democrático de Brasil”.

“Cualquiera que intente un golpe respaldado por militares y falle podría enfrentar consecuencias como las que estamos viendo ahora. Podrían terminar en prisión”, advirtió.

Precedentes judiciales de ex presidentes brasileños

Otros ex presidentes brasileños también han enfrentado procesos judiciales. Lula fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero. Cumplió más de un año y siete meses en prisión y fue liberado después que el Supremo Tribunal cambió su jurisprudencia para prohibir encarcelamientos para cualquier brasileño hasta que se agoten todas las apelaciones.

En 2021, el mismo tribunal anuló la sentencia de Lula al encontrar que el juez Sergio Moro era parcial. Moro dejó su cargo como juez federal para convertirse en ministro de Justicia de Bolsonaro.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

Por otro lado, Michel Temer, quien gobernó entre 2016 y 2018, fue absuelto en 2024 en un caso de corrupción tras un breve arresto en 2019. Fernando Collor, presidente entre 1990 y 1992, recibió en 2023 una sentencia de ocho años y diez meses por corrupción en la estatal BR Distribuidora, confirmada posteriormente por el Supremo, aunque aún no ha sido encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, como máxima instancia judicial en materia penal para autoridades públicas, tiene la competencia final sobre el proceso contra Jair Bolsonaro. Cualquier condena que emita será definitiva y no susceptible de apelación, lo que convierte a esta causa en uno de los juicios más relevantes de la historia política reciente del país.

(Con información de AP)