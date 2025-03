Daniel Noboa amplió el bono de mil dólares para emprendedores afectados

El actual presidente de Ecuador y candidato Daniel Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa amplió el universo de beneficiarios que podrán acceder al bono económico único de USD 1.000, en el marco del Programa Incentivo Emprende. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 583 firmado el 26 de marzo de 2025 en Manta, donde se determina que no solo los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) afectados por el temporal lluvioso recibirán esta ayuda, sino también los emprendedores y negocios populares que demuestren haber sufrido pérdidas económicas por cualquier circunstancia adversa.

De acuerdo con el decreto presidencial, los interesados deberán cumplir requisitos específicos como estar inscritos en el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), contar con registro como unidad económica popular o pertenecer formalmente a organizaciones avaladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Cada beneficiario recibirá un pago único por un monto de USD 1.000, destinado específicamente a mitigar los impactos negativos sufridos por estos negocios populares, impulsando la continuidad de sus actividades económicas.

Esta ampliación del bono de USD 1.000 representa uno de los esfuerzos más significativos del gobierno de Noboa, en medio de un escenario electoral en el que busca la reelección el próximo 13 de abril. Según Primicias, desde el inicio del año 2025, el presidente ha anunciado un total de trece beneficios distintos, que incluyen becas, bonos, pagos directos y diversos incentivos sectoriales, lo que implica un desembolso estatal superior a los USD 518 millones.

El gobierno ha entregado miles de kits de ayuda humanitaria a los afectados. (SNGRE)

En particular, el bono económico ampliado para emprendedores y negocios populares es uno de los tres beneficios más costosos anunciados por Noboa hasta el momento, alcanzando un presupuesto cercano a los USD 100 millones debido a la proyección inicial de aproximadamente 100.000 beneficiarios. Este monto forma parte del presupuesto asignado previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, según se menciona explícitamente en el decreto presidencial, que especifica que no se aumentará la disponibilidad presupuestaria previamente establecida.

Adicionalmente, Noboa aprobó otra ayuda relevante a través del Decreto Ejecutivo No. 587, emitido el 27 de marzo en Guayaquil, creando el Bono CATTA-NUEVO ECUADOR. Este segundo beneficio económico consiste en una transferencia monetaria única de USD 800, destinada exclusivamente a pequeños y medianos productores del sector agropecuario afectados por las intensas lluvias del invierno de 2025. Según el decreto, las provincias beneficiadas con esta ayuda serán principalmente aquellas más golpeadas por la crisis climática, entre ellas Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay.

Para identificar correctamente a los beneficiarios del bono agrícola, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, serán las instituciones encargadas de realizar las validaciones correspondientes, además de mantener actualizado un registro oficial que evite duplicidad en las transferencias monetarias entregadas a estos productores.

Combo de fotografías donde se observa a la candidata a la presidencia de Ecuador por el correismo, Luisa González, y al presidente y candidato a la reelección a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ Jonathan Miranda/José Jácome

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia gubernamental más amplia impulsada por el presidente Noboa para responder a las consecuencias económicas y sociales generadas por el invierno, así como a otras situaciones adversas recientes. Según Primicias, entre estos beneficios se encuentran bonos para jóvenes desempleados, subsidios para familias afectadas por derrames petroleros e incluso incentivos económicos para transportistas que opten por chatarrizar vehículos antiguos y contaminantes.

El gobierno ha especificado en sus decretos que estas medidas no implicarán aumento alguno en los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado para el presente año, destacando que los gastos generados por estas transferencias ya estaban previstos. Esto se desprende claramente del Decreto Ejecutivo No. 583, que indica en sus disposiciones generales que las reformas adoptadas en este programa no incrementarán los recursos presupuestarios, asegurando la adecuada planificación fiscal.

Estos decretos presidenciales reflejarían la voluntad del gobierno de Noboa por impulsar una rápida reactivación económica en sectores específicos, especialmente en aquellos afectados directamente por situaciones climáticas extremas o dificultades puntuales en sus actividades económicas. No obstante, han sido medidas cuestionadas pues la oposición las ha calificado como una estrategia de campaña de Noboa de cara a la reelección.