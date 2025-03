Interna de la oposición en Bolivia: Camacho declinó su candidatura y se perfilan dos opciones dentro del bloque

24/07/2022 Imagen de archivo del gobernador suspendido de Santa Cruz (Bolivia).

El ex líder cívico y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declinó su intención de postular a la Presidencia y ratificó su apoyo al “candidato único” que represente al bloque de unidad conformado también por los ex presidentes Carlos Mesa (2003-2005), Jorge Quiroga (2001-2002), el empresario Samuel Doria Medina, la ex ministra Amparo Ballivián y el rector universitario Vicente Cuéllar.

Camacho, que lidera a la fuerza opositora Creemos, publicó en sus redes sociales una carta en la que informa que no participará en la encuesta que prevé hacer la denominada “Unidad de la Oposición Democrática Boliviana” para elegir al candidato único que presentará ese bloque en los comicios presidenciales.

“No participaré como candidato en la encuesta que definirá al candidato único, ya que el momento que vivimos requiere de actos de desprendimiento que allanen el camino para que los bolivianos consigamos recuperar la libertad y la democracia que nos ha arrebatado la dictadura masista (del oficialista Movimiento al Socialismo)”, escribió desde la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, donde está recluido desde finales de 2022 acusado por delitos relacionados los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales en 2019.

El político aseguró que sigue formando parte de la alianza y que apoyará “sin ningún tipo de condicionamientos” a quien sea elegido como candidato de la alianza mediante una encuesta. Anteriormente, Mesa y Cuéllar también desistieron de participar en el sondeo y el segundo manifestó su apoyo al precandidato Doria Medina.

Quienes quedan en carrera dentro de este bloque son el expresidente Quiroga, el empresario Doria Medina y la exministra Ballivián. Sin embargo, los dos primeros se han mostrado más activos realizando actos de campaña en varias regiones del país y sellando alianzas públicas con actores y políticos locales.

Tras cuatro elecciones sin lograr unirse para tener chances de derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS), en diciembre pasado nació la Unidad de la Oposición Democrática Boliviana, con el objetivo de fortalecer a la oposición tradicional y lograr un solo candidato. Para algunos analistas, las actuaciones individuales de Quiroga y Doria Medina exponen la “fragilidad” del bloque opositor pero otros consideran que es una campaña interna legítima por lograr la candidatura del bloque.

Adicionalmente a este frente se perfilan otras candidaturas opositoras como la del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, o el pastor evangélico de origen coreano, Chi Hyung Chung, que participó en comicios anteriores y logró ubicarse en el tercer lugar con un discurso ultra conservador.

Las elecciones están previstas para el 17 de agosto. Según los tiempos electorales, las alianzas políticas tendrían que estar registradas en abril y las candidaturas en mayo, lo que apura las decisiones en el escenario político.

Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga (centro) con Samuel Doria Medina (der) y un representante de Luis Fernando Camacho (izq) en el anuncio del acuerdo. Foto: APG

El MAS dividido

Desde que llegó por primera vez al Gobierno, el oficialista MAS ganó cinco elecciones presidenciales consecutivas (aunque la de 2019 fue anulada por indicios de fraude) y obtuvo votaciones sin precedentes en el país.

Sin embargo la llegada al poder de Luis Arce, ex ministro de Economía de Evo Morales, supuso un parteaguas en la historia del partido. Las disputas entre Morales y su antiguo delfín por el control del partido y la candidatura de este año, ha fracturado al MAS y lo ha divido entre arcistas y evistas.

El expresidente, a pesar de estar acorralado por procesos judiciales e dictámenes legales que imposibilitan su candidatura, ha sellado un alianza con el Frente Para la Victoria, un partido familiar envuelto en controversias e insiste en postularse a la Presidencia. En el otro bando, los aliados de Arce se quedaron con el control legal del MAS y el presidente se perfila como candidato, pese a que enfrenta la hora más baja de su Gobierno, marcado por la crisis financiera y de combustible que lo ha hecho desplomar en las encuestas.

Más allá de quiénes aparezcan en la papeleta, la división del MAS parece irreversible y posiblemente en agosto se realice la primera votación con dos candidatos que durante años representaron al mismo electorado.