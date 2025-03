Asesinó a su tía e intentó esconder su cuerpo en un hipódromo, pero terminó confesando la verdad: el crimen que conmueve a Uruguay

El hombre que asesinó a su tía llega al juzgado de Florida, Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

El 8 de marzo, cuando muchas de las manifestantes de una nueva marcha por el Día Internacional de la Mujer regresaban a sus casas, una noticia generó conmoción en Uruguay. Una mujer de 67 años fue asesinada de varias puñaladas en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros de Montevideo.

El agresor fue su sobrino, un hombre de 38 años con antecedentes penales, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. La víctima fue encontrada muerta en el ingreso del hipódromo de esa ciudad sobre la hora 21.30 del sábado, aunque los investigadores presumen que el crimen fue cometido el día anterior.

El homicida se entregó a la Policía en la noche en 25 de Mayo, una localidad ubicada a 20 kilómetros de Florida.

El cuerpo de la mujer de 67 años apareció en cerca del hipódromo de la ciudad (Captura Subrayado/Canal 10)

El hombre confesó el crimen: contó que le dio cuatro puñaladas a la mujer. El cuerpo fue encontrado entre árboles, en el ingreso al hipódromo. La información primaria que maneja la policía es que el crimen fue cometido en otro lugar: la hipótesis apunta a que el crimen se perpetró en la propia vivienda y que luego trasladaron los restos.

Un familiar de la mujer fallecida había presentado la denuncia en una seccional cercana porque la víctima estaba desaparecida.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a este episodio en una rueda de prensa. “Es un tema que nunca se termina. Es increíble. El nivel de violencia, teniendo en este caso como objetivo a una mujer, y también le pasa a los niños. La violencia puertas adentro del hogar es un tema que parece mentira, pero a veces tenés la sensación de que vamos para atrás”, dijo el mandatario, al participar de una actividad rural en Durazno.

La zona del hipódromo de Florida (Uruguay) donde apareció el cuerpo de la mujer asesinada de cuatro puñaladas (Captura Subrayado/Canal 10)

Orsi señaló que es necesario “reforzar” los organismos de la Justicia que investigan estos casos y sostuvo que el Ministerio del Interior debe tener “herramientas” para “enfrentar” las situaciones.

“Después hay un tema de carácter cultural que empieza en la escuela. Los niños que hoy tienen la oportunidad de educarse vienen con respuestas bien distintas a las de nuestras épocas, por suerte. Un lenguaje distinto, una forma distinta, y un nivel de tolerancia que en mi época no teníamos. Por lo menos no nos enseñaban. Con eso obviamente no alcanza”, sostuvo Orsi.

“Para quienes dicen que es un tema que ya pasó de moda, al revés. Hay que seguir dándole vuelta y ser conscientes y tener un compromiso concreto con el tema de la violencia hacia la mujer que sigue siendo un tema tremendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo”, finalizó el mandatario.

El asesino de su tía tenía antecedentes penales (Captura Subrayado/Canal 10)

Un asesinato por un juego de cartas

Otro crimen que se registró el fin de semana en Uruguay ocurrió en un Lascano, una localidad del departamento de Rocha. En ese lugar, varias personas estaban jugando a la Conga cuando un hombre de 70 años perdió dinero como consecuencia del juego e inició una discusión, informaron medios locales.

El hombre se retiró del lugar, pero regresó unos minutos más tarde con un revólver. Según testigos, disparó contra un hombre de 63 años y se fue del bar. El hombre fue rápidamente detenido, quedó a disposición de la Justicia y declara este lunes ante la Fiscalía.

El agresor se había enojado porque perdió la partida de la Conga. Fue por eso que decidió ir hasta la casa a buscar el revólver. Cuando regresó, no le dijo nada y le disparó a la cabeza causándole la muerte de manera inmediata.

La víctima era un policía retirado, informó Canal 10. El arma homicida ya fue incautada.