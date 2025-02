Miguel, hermano del expresidente Sebastián Piñera, se encuentra grave tras un shock séptico

El "Negro" Piñera es un personaje querido en el país y ha recibido cientos de mensajes de esperanza en redes sociales.

Miguel “Negro” Piñera (70), uno de los hermanos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, el artista de la familia, empresario de la noche y una querida figura en el país, se encuentra en estado crítico en la Clínica Alemana de Temuco (690 kms al sur de Santiago), tras sufrir dos infartos y dos trombosis el pasado lunes luego de actuar en un local de la comuna lacustre cercana de Licanray.

Desde el recinto asistencial actualizaron esta jornada su estado de salud y detallaron que “continúa en estado crítico, estable dentro de su gravedad, conectado a ventilación mecánica y bajo sedación. Mantiene medidas de soporte extraordinario para el manejo del shock séptico que está cursando”.

Buena parte de su familia lo acompaña y su sobrina médico, Cecilia Piñera Morel, señaló que “en las últimas horas hemos visto una leve leve mejoría, pero hay que ser prudente con el optimismo porque todavía todo está muy en evolución y no me atrevería a establecer un pronóstico”, aseguró.

“Ojalá que si se recupera de esto que sea en las mejores condiciones posibles, porque a él tampoco le gustaría recuperarse y quedar en muy malas condiciones”, agregó.

Este martes la familia pidió dadores de sangre y un sacerdote le dio la "Unción de los enfermos", sacramento destinado a quienes se encuentran en estado de salud grave, pero no desahuciados.

El artista sufrió una descompensación mientras se presentaba en un local de Licanray la noche del domingo, y aunque primero fue internado en el Hospital de Villarrica, debido a las complicaciones surgidas fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana escoltado por carabineros.

El expresidente Piñera le prometió a su madre en su lecho de muerte cuidar de su hermano menor.

Cabe señalar que el “Negro” Piñera sufre de leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada en noviembre del año pasado y que fue anunciada por él mismo a los medios de comunicación.

“Llevo más de 100 actuaciones, donde le hago un pequeño tributo a mi hermano Sebastián (...) De repente, actuando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire, dije ‘qué raro’, pedí una silla, nunca he pedido una silla arriba del escenario, me senté y seguí cantando con mi banda”, explicó en entrevista telefónica con el matinal de Mega, Mucho Gusto,

Al día siguiente partió a la cínica. “Me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo ‘Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año’”, aseguró.

Sin embargo, en esa oportunidad dijo estar sereno. “No es un mal momento para ir a encontrarme con mi hermano. Ya lo he vivido todo. Soy un agradecido, eterno agradecido de toda la gente. Mi familia me está cuidando. Será ahora, un año más o lo que Dios diga. No se pongan tristes por mí, estoy con fuerza, con ganas de seguir cantando”.

De paso, confidenció cuál es su último deseo: “Voy a seguir cantando y me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño: morir cantando”.

Su última aparición pública fue el pasado viernes, cuando fue parte de la gala del Festival de Viña del Mar y tuvo un emotivo reencuentro con su ex pareja, la modelo Carla Ochoa.