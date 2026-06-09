La policía de Brasil rescató a 108 migrantes cubanos en la frontera con Guyana y detuvo a cinco traficantes

En una operación inédita en Roraima, las autoridades brasileñas interceptaron a decenas de personas en vehículos precarios (Reuters)

La policía rescató a 108 migrantes cubanos en la frontera norte de Brasil y detuvo a cinco personas acusadas de tráfico de personas. La operación, que comenzó el lunes por la tarde en el estado de Roraima, fue la mayor de este tipo registrada hasta ahora en la región. Las autoridades interceptaron a los migrantes en distintos puntos cercanos a Boa Vista después de que atravesaron la frontera terrestre desde Guyana con la promesa de ser trasladados al sur del país.

Los agentes sorprendieron a los migrantes en vehículos sin condiciones de seguridad. Según las autoridades, las rutas impuestas por los traficantes desconsideraron la seguridad y la dignidad de los migrantes, sometidos a recorridos extenuantes en automóviles sin mantenimiento adecuado.

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Entre los rescatados se identificaron menores y adultos mayores. Varios relataron que llevaban días sin recibir alimento. Tras el operativo, los 108 cubanos fueron trasladados a una comisaría de la Policía Federal en Boa Vista, donde completaron trámites migratorios antes de ser liberados.

Los agentes detectaron a los migrantes en varios puntos cerca de Boa Vista tras su ingreso irregular al país (Reuters)

Un vocero de la Policía de Carreteras explicó a EFE que los migrantes recibieron indicaciones para dirigirse a los centros de atención de la Operación Acogida, el programa nacional de asistencia a inmigrantes que coordina la reubicación y el acceso a servicios básicos.

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El flujo de migrantes cubanos en Brasil creció durante el último año. Un informe conjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que entre enero y noviembre de 2025 cerca de 18.000 ciudadanos de Cuba pidieron refugio solo en Roraima, un incremento de 400 % respecto al año anterior.

De acuerdo con el reporte anual del Ministerio de Justicia, desde 2022 el número de solicitudes de refugio de cubanos superó por primera vez al de venezolanos, con más de 40.000 peticiones registradas en 2025.

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Los migrantes cubanos suelen llegar primero a Guyana, que no exige visado a los ciudadanos de la isla, y después cruzan hacia Brasil por la frontera entre Lethem y Bomfim. Aquellos con más recursos optan por volar hasta grandes ciudades como Sao Paulo, mientras que quienes carecen de medios atraviesan rutas terrestres y se asientan temporalmente en los estados amazónicos de Amapá y Roraima.

El número de cubanos que pidió refugio en Brasil se multiplicó por cuatro en 2025 (AP)

Estas dos regiones concentran casi 60 % de los lugares de residencia de migrantes recién llegados.

La crisis migratoria de Cuba se intensificó por el agravamiento de la situación económica en la isla. Desde comienzos de año, la escasez de hidrocarburos agravó la emergencia humanitaria, especialmente tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, proveedor clave de crudo para el régimen cubano.

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El impacto de esta crisis se reflejó en la vida cotidiana: hospitales, centros de abastecimiento de agua y escuelas modificaron sus servicios por dificultades logísticas. La caída total del sistema eléctrico nacional profundizó la vulnerabilidad de la población.

(Con información de AP y EFE)