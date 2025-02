Yamandú Orsi respaldó a su futuro ministro de Interior: “Hizo un análisis de lo que pasa del mundo”

La futura subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, el ministro designado, Carlos Negro, el presidente electo, Yamandú Orsi, junto a los futuros 19 jefes de Policía de Uruguay (@CNegro7)

“La guerra contra el narcotráfico está perdida”. La frase fue de Carlos Negro, un ex fiscal de Homicidios de Uruguay que en marzo asumirá como ministro de Interior (la cartera a cargo de la seguridad del país). Sus comentarios generaron una fuerte polémica. El actual ministro, Nicolás Martinelli, salió a criticarlo por dar la batalla por perdida de antemano.

Este miércoles, durante un homenaje que le hicieron en Canelones (el departamento del que fue intendente), el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, salió a respaldar a su futuro jerarca.

“Lo que dijo es un análisis de lo que pasa en el mundo hoy. Tengo los volúmenes de lo que entra de cocaína a Europa por año, sin fallar, y eso quiere decir que el mundo hay algo que viene perdiendo. Los países más poderosos, con mayor poder para frenar estas cosas, han perdido en cierto carril ese combate”, dijo Orsi, al ser consultado en una rueda de prensa. “Esa es la dimensión mundial y en eso comparto la visión del ministro”, insistió.

El futuro ministro de Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto al presidente electo, Yamandú Orsi (@CNegro7)

Orsi, quien el 1° de marzo asumirá como presidente, consideró que hay una “hipocresía” a nivel de la sociedad con respecto a estos temas. El mandatario electo señaló que tiene un “compromiso, fronteras adentro” de “reparar lo que ha venido pasando y frenar los posibles daños que puedan venir”.

El futuro mandatario señaló que para su gestión se propone “frenar los niveles de violencia” que muestra la sociedad y también “frenar los niveles de consumo y de adicción”.

Las declaraciones de Negro se dieron el martes en una entrevista radial con Informativo Sarandí. “El control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad. ¿Por qué digo control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico, está perdida”, señaló.

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el subsecretario Pablo Abdala (Presidencia)

“Lo que podemos hacer y, de eso hay evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”, continuó el futuro funcionario.

Sus comentarios fueron criticados por Martinelli en la red social X. “No podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino”, escribió el funcionario saliente.

Martinelli agregó que no se puede “prometer lo imposible”, pero señaló que estar al frente de la cartera de seguridad “exige ambición y firmeza”. “Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días”, escribió en su mensaje.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su gabinete de ministros (Prensa Orsi)

Orsi también fue consultado por estos comentarios de Martinelli, pero prefirió no responderlos por la “investidura” que tiene hoy. “Yo no caigo en eso. No voy a responder eso”, expresó. “Si vamos a seguir respondiendo y cruzando en pleno período de transición… lo mejor es el respeto por la investidura de cada uno. Un gobierno que está gobernando y hace su tarea, y un gobierno que fue electo. Lo mejor es no tirarnos con ninguna piedra porque nuestra gente necesita otra cosa”, expresó el presidente electo.

Tras la polémica, Negro hizo una aclaración en la misma red social e insistió en el concepto de que la guerra contra el narco “está perdida”. “Dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito, acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta ‘guerra’ muestran resultados claramente adversos”, explicó.