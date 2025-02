Estados Unidos aprehendió a 127 bolivianos que podrían ser deportados “en las próximas semanas”

Policías de Estados Unidos realizan controles migratorios el 5 de febrero de 2025. REUTERS/Carlos Barria

El encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, Henry Valdelomar, informó que 127 ciudadanos bolivianos fueron aprehendidos con fines de deportación, en el marco de la política migratoria de la administración de Donald Trump .

“Hay un registro de personas aprehendidas desde el 20 de enero; hay 127 aprehendidos hasta el 3 de febrero en distintos centros como Texas; Luisiana; Virginia; Nueva York, en diferentes estados”, manifestó el diplomático boliviano, citado en una nota del portal Datápolis.

Según Valdelomar, los bolivianos se encontraban “indocumentados” en ese país y hasta el momento de su detención no habían iniciado los trámites para regularizar su estadía. En ese sentido, están expuestos a una posible deportación en las “próximas semanas”. La Cancillería boliviana aún no ha hecho referencia al caso y no se conocen más detalles ni la fecha prevista para el arribo de los deportados.

La comunidad boliviana en Estados Unidos superaba los 99.000 ciudadanos hasta 2020; según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La mayor parte se ubica en los estados de Virginia, Maryland y Washington.

Las deportaciones masivas de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementaron desde la vuelta a la Presidencia de Donald Trump, el pasado 20 de enero, que anunció que se intensificarán los operativos para deportar a personas que no estén autorizadas a radicar en el país.

Migrantes con cubrebocas y esposados de manos y pies a bordo de una aeronave militar en Fort Bliss, el jueves 30 de enero de 2025, en El Paso, Texas, mientras esperan a ser deportados a Guatemala. (AP Foto/Christian Chavez)

En ese marco, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió sus tareas de investigación a personas que se encuentren sin documentos o tengan un historial criminal.

A decir del encargado de negocios boliviano, la representación diplomática en Estados Unidos -compuesta por la Embajada y cinco consulados- desplegó una campaña de información para los residentes bolivianos en la que les indican lo que deben hacer en caso de ser abordados por el personal de migración o aduana.

Desde la toma de posesión hasta el 5 de febrero se habían deportado a 4.745 inmigrantes latinoamericanos en situación irregular, quienes fueron retornados a sus países de origen, según datos oficiales citados en Statista. De todos ellos, 4.094 eran ciudadanos mexicanos, lo que refleja el peso de México como uno de los principales países de origen de la inmigración hacia Estados Unidos. También se envió a migrantes de Brasil y Colombia en aviones militares en medio de críticas y reclamos.

Colombianos vuelven al país deportados por Trump - crédito @petrogustavo/X

En el caso de Colombia, la deportación de inmigrantes en situación irregular provocó tensiones entre los presidentes de ambos países. Inicialmente, el gobierno colombiano rechazó la llegada de dos aviones con deportados enmanillados, lo que llevó a la administración estadounidense a imponer aranceles a bienes de origen colombiano como medida de presión. Ante estas acciones, el gobierno de Gustavo Petro aceptó recibir los vuelos y la administración de Trump a enviarlos sin esposas, elevando a 306 el número de inmigrantes retornados a ese país.

En el año 2024 se realizaron más de 271 mil deportaciones, según el último informe anual del ICE, de las cuales el 32% correspondió a personas con cargos penales y condenas. México fue el país latino con más deportados de Estados Unidos en la gestión anterior, seguido de Guatemala y Honduras. Según este informe, los bolivianos deportados fueron 302.

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos han fluctuado a lo largo del tiempo. El año 2008 la relación entre ambos países se rompió, luego de que el ex presidente Evo Morales (2006-2019) expulsara al embajador estadounidense Phillip Goldberg a quien acusó de conspiración contra su Gobierno.

En respuesta, Estados Unidos también expulsó al embajador boliviano y desde entonces las relaciones, aunque han mejorado, no se han retomado plenamente ni se han restablecido embajadores.