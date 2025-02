Condenaron a 45 años de cárcel al femicida que persiguió y abusó a Bárbara Prieto antes de matarla en Uruguay

La joven Bárbara Prieto, de 24 años, que fue asesinada en Rivera (Uruguay) (Hora Uno)

Bárbara Prieto se preparaba para ser maestra en el Instituto de Formación Docente de Rivera, una ciudad limítrofe entre Uruguay y Brasil. Una mañana de abril de 2024 había partido hacia el centro educativo, pero tomó un camino que llamó la atención de su hermano, quien tenía en su celular la ubicación en tiempo real. Bárbara se había desviado de su camino y nunca más se la encontraría con vida.

Este comportamiento no era habitual en una mujer que no se caracterizaba por faltar a clases ni por ausentarse de su hogar de manera repentina. Y, por eso, su hermano decidió presentar la denuncia ante la Policía. La localización mostraba que la estudiante estaba en el barrio Mandubí de Rivera y a través de las cámaras de videovigilancia los agentes pudieron ver el recorrido que había hecho, aunque en un momento se pierde su rastro.

Otras imágenes mostraron que en un momento un hombre se acerca a ella en bicicleta y la ataca por la espalda. Hubo forcejeos entre ellos hasta que en un momento ese joven, de 20 años, arrastra a Bárbara a una zona baldía.

Bárbara Prieto, asesinada en Rivera (Uruguay), estudiada para ser docente (Hora Uno)

Lo siguiente que se supo de Bárbara fue que su cuerpo estaba entre las malezas, boca abajo y semidesnuda. Mientras ella estaba allí, su agresor intentó vender el celular. Cuando Bárbara apareció, estaba sin vida. Su asesino fue encontrado rápidamente. La Justicia lo imputó por homicidio muy especialmente agravado y femicidio, que le dio 180 días de prisión preventiva.

El juicio oral comenzó en diciembre, cuando la fiscal del caso, Alejandra Domínguez, pidió la pena máxima para él. El acusado fue condenado este viernes a 30 años de penitenciaría y a 15 años de medidas sustitutivas, el máximo que permite el Código Penal de Uruguay.

Entre Bárbara y su femicida no existía un vínculo previo, pero la fiscal entiende que el homicida sí cometió un crimen contra la mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio porque la asesinó luego de agredirla sexualmente. Otro agravante fue la violencia con la que el hombre asesinó a su víctima, ya que la apuñaló en varias oportunidades.

El asesino de Bárbara Prieto se retira del centro de justicia de Rivera (Uruguay) en medio de una manifestación (Hora Uno)

En abril, después del femicidio, la fiscal había lamentado que Bárbara “estaba en el momento y en el lugar equivocado cuando se encontró con una persona que tiene un total desprecio por la vida”. El novio de la mujer era un policía que estaba en Montevideo al momento del crimen y seguía “desesperado” las información que le llegaba sobre su pareja.

El caso generó una fuerte conmoción en Rivera y en Uruguay. A la salida de la audiencia de imputación, el joven fue fuertemente repudiado por un grupo de personas que observaba detrás de una valla. El resto de los presos del centro penitenciario de Rivera también lo insultaron cuando llegó al lugar de reclusión y debió ser trasladado.

A pesar de que la condena fue la máxima permitida en Uruguay, a la familia no le interesa esa sentencia. “No nos interesaba la cantidad de años que fueran, mi hermana no va a volver”, declaró el hermano de la víctima, Santiago Prieto, en una rueda de prensa. “Para nosotros era más importante, más allá de los años que le dieran, cerrar todo esto para poder seguir adelante”, dijo.

Familiares, amigos y compañeros de clase de Bárbara Prieto la acompañaron en el último adiós (Hora Uno)

Santiago Prieto se cruzó con el femicida de su hermana en la audiencia, pero contó que no sintió rencor. “No le sentimos rencor porque es algo que no podemos explicar. Verlo ahí no nos cambia nada”, explicó.

“De Bárbara nos quedan los valores. Nuestra familia nos forjó así, tenemos una hermana chica de tres años que pregunta por ella. Hoy nos queda enseñarle que entre todo lo malo y complicado del mundo, podemos ser mejores y diferentes”, sostuvo el joven.