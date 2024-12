La oposición chilena cuestionaron el proyecto de aborto que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric

Un grupo de mujeres se manifiestan durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, en Santiago de Chile (EFE/Elvis González)

La ministra vocera Camila Vallejo (PC) confirmó el lunes que el proyecto de aborto libre, una promesa del presidente de Chile, Gabriel Boric, será enviado al Congreso para que inicie su trámite “antes de que termine el año”. El anuncio no gustó en la oposición ni en la Democracia Cristiana, desde donde señalaron que la iniciativa es una “cortina de humo” para tapar los problemas actuales del Ejecutivo, como el Caso Monsalve o la improbable denuncia contra el primer mandatario por difusión de imágenes íntimas.

Cabe señalar que el país cuenta con una ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, la que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo cuando sea frtuo de una violación, exista riesgo para la madre o haya inviabilidad del feto. Sin embargo, sectores conservadores, médicos y hasta recintos de salud completos han aducido objeción de conciencia al respecto, poniendo obstáculos a su instauración.

Así las cosas, la primera en abrir los fuegos contra la iniciativa fue la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, quien sostuvo que “esta es una tónica que usa este Gobierno, que cada vez que tiene que cambiar una agenda tira la pelota al córner para tratar de cambiar el foco de la discusión”, según consignó Cooperativa.

“Yo pienso que no va a tener los votos en la Cámara (de Diputados) y tampoco en Chile. Chile no es un país abortista”, agregó taxativa.

De la misma opinión fue el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien señaló que “en Chile ya existe una ley que regula el aborto en tres causales. Lo único que justifica la persistencia del gobierno en la presentación de este proyecto de ley es intentar una cortina de humo para los problemas que está viviendo el gobierno. No se justifica, no tienen los votos y no es prioritario para la ciudadanía”.

Por su parte, Eric Aedo, diputado demócrata cristiano -partido que a veces vota con el Gobierno y a veces no-, aseguró que su colectividad no está disponible para su discusión.

“No hay espacio en los parlamentarios de la DC, al menos en la Cámara de Diputados, para aprobar un proyecto de aborto sin causales. Nosotros avanzamos en lo que nos parecía razonable, que era el aborto en tres causales, pero este es un proyecto que simplemente será una especie de testimonio que no contará con una mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas”, argumentó el también vicepresidente de la Cámara Baja.

Finalmente, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) aseveró que “este proyecto no tiene posibilidad de votarse en este periodo por los tiempos y también porque no hay una postura unánime en torno al tema. Yo en lo particular ya voté negativamente un mal proyecto que se generó por moción y por lo tanto difícilmente voy a cambiar mi votación”, remató, según el medio citado.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que la promesa del Gobierno de enviar la Ley de Aborto Libre al Congreso "se va a cumplir"

Ministra de la Mujer confirmó el proyecto

Ayer, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, informó que el Gobierno está a la espera de que la Contraloría apruebe un reglamento que regula diversas materias del aborto en tres causales vigente, y que una vez resuelto esto, enviarán el proyecto al Congreso.

“Antes de presentar cualquier proyecto de ley que beneficie los derechos de las mujeres nunca ha habido mayorías. Las mayorías se construyen, sobre todo en el caso de los derechos de las mujeres, con base al trabajo conjunto con la sociedad civil y estamos en ese proceso, esperando que se tome razón (por parte de Contraloría) o que podamos finalizar el trámite administrativo de este nuevo reglamento para luego poder pasar a presentar el proyecto de ley de aborto”, indicó Orellana.

Sin embargo, el Ejecutivo también deberá esperar la resolución de un recurso de protección presentado por el Partido Republicano ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Y aunque evitó confirmar que la iniciativa será presentada durante este mes de diciembre, puesto que “lamentablemente hay tiempos que no dependen del Ejecutivo”, aseguró tajante que la promesa hecha por el Presidente Boric en la última Cuenta Pública “se va a cumplir”.