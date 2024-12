Un policía de San Pablo arrojó a un hombre desde un puente y generó indignación en Brasil

Condenaron a seis años de cárcel al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada

El Supremo determinó que el ex mandatario y los dos ex ministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y el ex viceministro Carlos Alberto López fueran sentenciados por ser “autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”