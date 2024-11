Por qué Brasil hace saltar las alarmas sobre un posible estancamiento del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Un dron muestra el lema "¡No al Mercosur! Paremos las normas" hecho con carteles urbanos en una carretera mientras agricultores franceses protestan contra la perspectiva de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (REUTERS/Stephane Mahe)

El tira y afloja de los últimos días entre el grupo francés de supermercados Carrefour y Brasil ha reavivado con el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y se ha producido en una semana crucial. Desde el lunes pasado, de hecho, las negociaciones se han reanudado intensamente en Brasilia antes de la reunión prevista para los días 5 y 6 de diciembre en Montevideo (Uruguay) entre los presidentes del grupo latinoamericano. Mercosur incluye a los países fundadores Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y los asociados Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. En las reuniones de estos días en Brasil, el Mercosur y la Unión Europea han reducido significativamente el número de divergencias y, según han revelado a Infobae fuentes en Brasilia, sólo quedan “uno o dos puntos” abiertos para concluir las negociaciones. En uno de ellos, al parecer, todavía hay desavenencias entre las partes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, podría asistir a la reunión en Montevideo, si el texto final que surja de esta negociaciones es aprobado por ambas partes. Mientras el gobierno argentino de Javier Milei estudia la posibilidad de abandonar el Mercosur para firmar tratados de libre comercio con otros países, el presidente Lula ha declarado que “el acuerdo se hará este año y París no decidirá”. Lula también trató el tema ayer en su reunión en Brasilia con el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi. “Somos optimistas, como Mercosur y como región, somos optimistas sobre la posibilidad de seguir estrechando lazos con otras regiones, fundamentalmente con Europa”, dijo Orsi.

Habrá que ver, sin embargo, qué impacto tendrá en las negociaciones la crisis que estalló en Brasil el 20 de noviembre, cuando el director general del grupo francés Carrefour, Alexandre Bompard, anunció que sus supermercados, pero sólo en Francia, dejarían de vender carne de los países del Mercosur “por solidaridad con el mundo agrícola francés”. El directivo justificó su decisión alegando que el acuerdo conllevaría el “riesgo de que se extienda al mercado francés una producción de carne que no cumpla los requisitos y las normas”. La presión de los productores rurales europeos contra el acuerdo, recordamos, es cada vez más fuerte y violenta. La categoría en Europa teme una invasión de productos agroalimentarios procedentes de América Latina, a la que acusa de ofrecer productos a menor coste debido al incumplimiento de las normas medioambientales obligatorias en el viejo continente.

Aunque la filial brasileña de Carrefour no se vio afectada por la decisión de su director general, se encontró en el difícil papel de pararrayos de la ira de Brasil. De hecho, en pocas horas estalló un boicot generalizado por parte de las principales asociaciones brasileñas del sector, que decidieron dejar de vender carne a los más de mil supermercados de la cadena repartidos por todo el gigante latinoamericano. La Federación de Hoteles, Restaurantes y Bares de São Paulo también se sumó a la protesta. Para la Asociación Brasileña de Proteína Animal, las afirmaciones del directivo francés fueron “desafortunadas e infundadas”. “Seguimos las más estrictas normas sanitarias y ambientales, que garantizan la calidad en todas las operaciones de venta de proteína brasileña en el exterior, calidad reconocida por más de 160 países, entre ellos la Unión Europe”, afirmó la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex Brasil).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (EFE/André Borges)

En una declaración enviada a Infobae, Carrefour Brasil respondió diciendo que “lamenta profundamente la situación y reafirma nuestra estima y confianza en el sector agrícola brasileño, con el que siempre hemos mantenido una sólida relación y asociación. Entendemos la importancia de este sector para la economía y la sociedad en su conjunto y seguimos comprometidos con el fortalecimiento de esta relación”. En su texto, el grupo francés subraya también que son los clientes quienes pagan el precio de esta crisis. “Lamentablemente, la decisión de suspender el suministro de carne repercute en nuestros clientes, especialmente en aquellos que confían en nosotros para abastecerse de productos responsables y de calidad”.

La política tampoco se quedó callada. El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, se ha declarado “feliz” por el boicot de la industria cárnica brasileña a la empresa francesa. “Me pareció una actitud loable por parte de la industria brasileña decir ‘por lo tanto, yo tampoco voy a abastecer a Carrefour’. Y apoyo esta postura que demuestra soberanía y respeto a la legislación brasileña”, dijo. Fávaro también añadió que es difícil pensar que se esté produciendo “una acción orquestada por empresas francesas”, pero que tampoco cree en las casualidades. El debate también acabó en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido de los Progresistas (PP), defendió la aprobación de una “ley de reciprocidad económica”.

“Nos molesta mucho el proteccionismo europeo, especialmente el de Francia hacia Brasil, por eso necesitamos esta ley”, afirmó. El texto original del proyecto fue redactado por el diputado Tião Medeiros, del mismo partido que Lira, y crea barreras económicas al obligar a la reciprocidad en las obligaciones medioambientales a los países que establezcan relaciones comerciales con Brasil. El presidente del Frente Parlamentario Agrario, el diputado Pedro Lupion, también del Partido Progresistas, afirmó que el proyecto de ley se articulará de forma que afecte sólo a los países que creen dificultades en el comercio con Brasil. También intervino en el debate el ministro de Economía, Fernando Haddad, para quien la suspensión de las ventas de carne por parte de los productores nacionales fue una “reacción justificada”. En Francia, la embajada brasileña, en una nota a la que tuvo acceso Infobae, dijo que la declaración de Bompard “refleja opiniones y temores infundados sobre la sustentabilidad y la calidad de los productos ofrecidos por la ganadería brasileña, que en nada se corresponden con la práctica comercial del propio Carrefour, que ofrece todos los días los mismos productos a más de 2 millones de consumidores brasileños, sin ningún riesgo posible para los productores y consumidores europeos por las importaciones provenientes del Mercosur”.

El martes, para poner fin a una crisis que amenazaba con tener proporciones gigantescas para la empresa francesa, llegó la disculpa de Bompard, en una carta escrita dos veces después de que la primera versión fuera rechazada por el gobierno brasileño. “Sabemos que la agricultura brasileña proporciona carne de alta calidad, respeto de las normas y sabor. Si la comunicación de Carrefour Francia ha generado confusión y puede haber sido interpretada como un cuestionamiento y una crítica a nuestra asociación con la agricultura brasileña, pedimos disculpas”, escribió el CEO de Carrefour en el documento entregado por la Embajada de Francia al Ministerio de Agricultura brasileño. Irónicamente, la polémica sobre la carne llega en un momento en que los consumidores sufren un aumento exponencial de su coste. En noviembre, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (iBGE), la carne vendida en Brasil aumentó un 7,54%, el mayor incremento desde diciembre de 2019, cuando su coste subió un 17,71% en 30 días. Entre los factores, la fuerte sequía, los incendios que azotaron Brasil en los últimos meses y el fortalecimiento del dólar frente a la moneda nacional, el real.

Agricultores franceses bloquean la carretera N118 con sus tractores para protestar contra la perspectiva de un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos unidos en Mercosur, en Velizy-Villacoublay, cerca de París (REUTERS/Kevin Coombs)

De hecho, el caso Carrefour ha puesto de manifiesto todas las tensiones internacionales en torno al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En el G20 de Río de Janeiro, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que su país “no está aislado” en su oposición al tratado comercial. “Dado que fue negociado hace muchas décadas, el texto se basa en supuestos obsoletos”, dijo el jefe de Estado francés, refiriéndose a 25 años de negociaciones, para luego lanzar la idea de “repensar la relación con América Latina”. El propio Macron había dicho no al acuerdo el pasado enero, alegando como principales motivos de su decisión la competición desleal para los agricultores franceses y los supuestos daños medioambientales de la agricultura y ganadería intensivas en América Latina. A mediados de 2019, el Mercosur y la Unión Europea habían acordado un texto, que luego fue revisado a petición de Francia, que había reclamado un documento adicional en el que los países del Mercosur debían comprometerse a cumplir las normas medioambientales europeas. Lula, que asumió el poder en 2023, subió la apuesta en las negociaciones al impugnar otro punto del acuerdo, la igualdad de trato para las empresas brasileñas y europeas en la contratación pública, de ahí el estancamiento. Sin embargo, la Comisión Europea, con su presidenta, Ursula Von der Leyen, sigue presionando para que el acuerdo se lleve a cabo. El 17 de noviembre, un día antes del comienzo del G20, se reunió con el presidente brasileño en Río de Janeiro para hablar de este asunto. No se revelaron detalles de la reunión, pero Von der Leyen describió posteriormente en sus redes sociales el acuerdo como “de gran importancia estratégica y económica”. El tratado crearía un mercado de 780 millones de personas y ahorraría a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros al año en aranceles, según los cálculos de Bruselas. Las empresas de la UE, recordemos, tienen 330.000 millones de euros en inversiones en los países del Mercosur.

Pero no sólo Francia dice no al tratado comercial. Recientemente se le ha unido Polonia, donde en los últimos días algunos agricultores han empezado a bloquear carreteras en señal de protesta. “No aceptaremos el acuerdo con los países sudamericanos en su forma actual”, declaró el martes el Primer Ministro polaco, Donald Tusk, añadiendo que “muchos Estados miembros comparten esta opinión”. Cabe recordar que Polonia es el mayor productor de aves de corral de la Unión Europea. Mientras Alemania y España se mantienen entre los principales partidarios del acuerdo, Austria se opone y Holanda ha expresado repetidamente su escepticismo. El papel de Italia podría ser decisivo. Se necesitan cuatro o más Estados que representen al menos el 35% de la población europea para bloquear el acuerdo. La cuenta atrás para la reunión de Montevideo no ha hecho más que empezar, y sólo los próximos días dirán si el acuerdo avanza o acaba de nuevo en punto muerto.