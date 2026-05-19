La OEA llamó a una reunión para tratar la situación en Bolivia ante las violentas protestas opositoras

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este lunes a una reunión extraordinaria para discutir la situación política interna de Bolivia tras más de cuatro horas de violentos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que intentaron ingresar al centro de La Paz. El encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9:30 en la sede del organismo en Washington, según comunicó la OEA en su aviso oficial de prensa.
La crisis boliviana surge en un contexto de prolongada presión social y política. El canciller Fernando Aramayo acusó públicamente al expresidente Evo Morales de querer “destrozar un proceso político democrático” que marcó el fin de un régimen de 20 años gracias a la acción de las instituciones.
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Aramayo destacó que el respaldo internacional es un mensaje claro hacia todo el hemisferio. El funcionario boliviano insistió que se trata de un apoyo a la democracia y no exclusivamente a la figura presidencial de Rodrigo Paz, “un respaldo al pueblo boliviano, no al gobierno ni al gabinete como tal”. Estos pronunciamientos, agregó, reafirman la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.
El próximo miércoles, el Consejo Permanente de la OEA analizará alianzas estratégicas con el sector privado y la crisis política que atraviesa Bolivia. La reunión será transmitida con interpretación simultánea en cuatro idiomas y podrá seguirse a través de las plataformas digitales del organismo.
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Disturbios y bloqueos
Las manifestaciones, protagonizadas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana, comenzaron exigiendo la Ley 1720 —derogada días después por el gobierno nacional—, luego sumaron demandas por los daños asociados a la desestabilización de la gasolina y actualmente reclaman la renuncia del presidente Paz. Desde el lunes en la mañana, la ciudad de La Paz experimentó actos de violencia entre marchistas y las fuerzas del orden.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos denunció que los disturbios ocasionaron una crisis humanitaria, con escasez de medicamentos, alimentos y combustible. En un pronunciamiento divulgado por sus redes sociales, condenó toda acción destinada a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y expresó su respaldo a los esfuerzos oficiales para restaurar la paz y la seguridad del país.
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En un solo día de disturbios, más de cuatro horas de choques en el centro paceño dejaron al menos tres trabajadores de prensa y varios civiles heridos, según lo confirmó un bombero voluntario citado en el reporte vespertino de este lunes. Dos periodistas sufrieron contusiones y un camarógrafo fue alcanzado por esquirlas de dinamita, lo que le provocó lesiones en la pierna.
OEA enfatizó apoyo a la democracia boliviana
El canciller Aramayo subrayó durante la jornada: “Este es un apoyo al pueblo boliviano, no al gobierno del presidente Rodrigo Paz y a su gabinete”. La lectura oficial del gobierno boliviano es que la comunidad internacional está reafirmando su compromiso con las instituciones democráticas en Bolivia y respalda los esfuerzos de resistencia frente a intentos desestabilizadores.
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Un bombero voluntario detalló: “En el caso de la prensa, tres casos han sido recibidos. Dos por contusiones y el último, un camarógrafo, que ha sido afectado por un cachorro de dinamita”. Las autoridades de seguridad informaron que las esquirlas incapacitaron a este trabajador de medios.
Las movilizaciones se intensificaron tras la derogación de la Ley 1720, con los sindicatos reclamando indemnizaciones por la crisis de los combustibles y denunciando la incapacidad del gobierno para resolver la situación. El incremento de la conflictividad trasladó el epicentro de la crisis política a la agenda internacional.
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Este lunes, las fuerzas de seguridad reportaron que los disturbios en La Paz dejaron un saldo inicial de tres periodistas heridos, dos de ellos con contusiones y uno hospitalizado tras el estallido de una dinamita cerca suyo.
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