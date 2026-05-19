La OEA llamó a una reunión para tratar la situación en Bolivia ante las violentas protestas opositoras

Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz este lunes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó este lunes a una reunión extraordinaria para discutir la situación política interna de Bolivia tras más de cuatro horas de violentos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que intentaron ingresar al centro de La Paz. El encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9:30 en la sede del organismo en Washington, según comunicó la OEA en su aviso oficial de prensa.

La crisis boliviana surge en un contexto de prolongada presión social y política. El canciller Fernando Aramayo acusó públicamente al expresidente Evo Morales de querer “destrozar un proceso político democrático” que marcó el fin de un régimen de 20 años gracias a la acción de las instituciones.

PUBLICIDAD

Aramayo destacó que el respaldo internacional es un mensaje claro hacia todo el hemisferio. El funcionario boliviano insistió que se trata de un apoyo a la democracia y no exclusivamente a la figura presidencial de Rodrigo Paz, “un respaldo al pueblo boliviano, no al gobierno ni al gabinete como tal”. Estos pronunciamientos, agregó, reafirman la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.

El próximo miércoles, el Consejo Permanente de la OEA analizará alianzas estratégicas con el sector privado y la crisis política que atraviesa Bolivia. La reunión será transmitida con interpretación simultánea en cuatro idiomas y podrá seguirse a través de las plataformas digitales del organismo.

PUBLICIDAD

Disturbios y bloqueos

Las manifestaciones, protagonizadas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana, comenzaron exigiendo la Ley 1720 —derogada días después por el gobierno nacional—, luego sumaron demandas por los daños asociados a la desestabilización de la gasolina y actualmente reclaman la renuncia del presidente Paz. Desde el lunes en la mañana, la ciudad de La Paz experimentó actos de violencia entre marchistas y las fuerzas del orden.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos denunció que los disturbios ocasionaron una crisis humanitaria, con escasez de medicamentos, alimentos y combustible. En un pronunciamiento divulgado por sus redes sociales, condenó toda acción destinada a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y expresó su respaldo a los esfuerzos oficiales para restaurar la paz y la seguridad del país.

PUBLICIDAD

En un solo día de disturbios, más de cuatro horas de choques en el centro paceño dejaron al menos tres trabajadores de prensa y varios civiles heridos, según lo confirmó un bombero voluntario citado en el reporte vespertino de este lunes. Dos periodistas sufrieron contusiones y un camarógrafo fue alcanzado por esquirlas de dinamita, lo que le provocó lesiones en la pierna.

Luis Almagro, secretario general de la OEA durante una reunión en un salón. (Diario de Centroamérica)

OEA enfatizó apoyo a la democracia boliviana

El canciller Aramayo subrayó durante la jornada: “Este es un apoyo al pueblo boliviano, no al gobierno del presidente Rodrigo Paz y a su gabinete”. La lectura oficial del gobierno boliviano es que la comunidad internacional está reafirmando su compromiso con las instituciones democráticas en Bolivia y respalda los esfuerzos de resistencia frente a intentos desestabilizadores.

PUBLICIDAD

Un bombero voluntario detalló: “En el caso de la prensa, tres casos han sido recibidos. Dos por contusiones y el último, un camarógrafo, que ha sido afectado por un cachorro de dinamita”. Las autoridades de seguridad informaron que las esquirlas incapacitaron a este trabajador de medios.

Las movilizaciones se intensificaron tras la derogación de la Ley 1720, con los sindicatos reclamando indemnizaciones por la crisis de los combustibles y denunciando la incapacidad del gobierno para resolver la situación. El incremento de la conflictividad trasladó el epicentro de la crisis política a la agenda internacional.

PUBLICIDAD

Este lunes, las fuerzas de seguridad reportaron que los disturbios en La Paz dejaron un saldo inicial de tres periodistas heridos, dos de ellos con contusiones y uno hospitalizado tras el estallido de una dinamita cerca suyo.