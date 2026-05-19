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Los impactantes videos de las violentas protestas contra Rodrigo Paz en Bolivia

Las calles de La Paz ardieron durante una jornada marcada por disturbios y una inusitada movilización social motorizada por Evo Morales. El ex mandatario, sobre quien pesa una orden de captura, presiona al actual presidente, que lleva apenas seis meses de gestión

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Disturbios en La Paz contra el gobierno de Bolivia

Un manifestante corre envuelto en humo mientras detrás suyo estallan petardos y una fila de policías defiende su posición disparando gases lacrimógenos hacia la Plaza Murillo. En segundos, el centro de La Paz desaparece bajo una nube blanca que obliga a cientos de personas a huir entre gritos, detonaciones y empujones.

Las escenas, registradas en videos difundidos este lunes desde la capital boliviana, muestran una nueva escalada de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, cercado por una crisis económica que golpea al país apenas seis meses después de haber asumido el poder.

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Mineros, campesinos y trabajadores exigieron cambios económicos, acceso a combustible y modificaciones en los contratos laborales en Bolivia. (REUTERS/Claudia Morales)
Mineros, campesinos y trabajadores exigieron cambios económicos, acceso a combustible y modificaciones en los contratos laborales en Bolivia. (REUTERS/Claudia Morales)

En las imágenes se observa a grupos de mineros, campesinos y trabajadores avanzando hacia el centro político de Bolivia mientras hacen estallar petardos frente a los cordones policiales. Los agentes antidisturbios, protegidos con cascos, escudos y chalecos, responden lanzando gases para impedir el avance hacia el Palacio de Gobierno.

El humo cubre varias cuadras del centro paceño. Algunos manifestantes corren para escapar; otros patean y arrojan las latas de gas de regreso hacia las filas policiales. En medio del caos también aparecen barricadas incendiadas y grupos de personas gritando consignas contra el gobierno.

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Bolivia: violentas protestas contra el presidente

En otra secuencia, los petardos explotan frente a una barricada policial mientras manifestantes avanzan agitando banderas bolivianas. Entre la multitud destacan grupos de mineros con cascos y ropa de trabajo, protagonistas de una protesta que comenzó con reclamos por combustible, acceso a explosivos y cambios en contratos del sector.

Uno de los momentos más tensos del material ocurre cuando un manifestante herido se detiene frente a un periodista mientras detrás suyo continúa el enfrentamiento.

Los bloqueos y cortes de ruta siguen complicando el abastecimiento de alimentos y combustibles, reflejando el alcance de la crisis política y social boliviana. (EFE/Luis Gandarillas)
Los bloqueos y cortes de ruta siguen complicando el abastecimiento de alimentos y combustibles, reflejando el alcance de la crisis política y social boliviana. (EFE/Luis Gandarillas)

“El presidente Paz debería gobernar, no enfrentarnos entre nosotros como hermanos. Nuestros hermanos están aquí; incluso mi hijo está allá atrás, enfrentándose a mí”, afirma el hombre, señalando hacia la línea policial. “Eso no es lo que queremos los pueblos indígenas”.

Las protestas se producen en medio de la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en décadas. La escasez de combustible, la falta de dólares y la inflación alimentaron el malestar social contra el gobierno de Paz, aunque el dirigente de centroderecha llegó al poder hace apenas seis meses y tiene como tarea obligada encarar reformas económicas tras dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce, de izquierda, con un breve paso de Jeanine Añez en medio.

Otro de los videos difundidos este lunes muestra largas columnas de manifestantes descendiendo desde El Alto hacia La Paz. Las imágenes, tomadas desde el sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades, muestran avenidas parcialmente vacías y comercios cerrados mientras la movilización avanza hacia el centro.

Crecen las protestas antigubernamentales promovidas por seguidores de Evo Morales

La tensión también quedó reflejada en el despliegue militar alrededor del Palacio Presidencial. Varias tomas muestran soldados y vehículos blindados custodiando los accesos a la sede de gobierno mientras continúan los disturbios en distintos puntos de la capital.

En medio de la crisis, el portavoz presidencial José Luis Gálvez lanzó una advertencia pública a quienes participaban en las protestas.

“No hay razón para usar armas. No hay razón para incitar a ese nivel de confrontación”, afirmó el funcionario. “Cualquiera que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto será arrestado y castigado”.

La Plaza Murillo en La Paz fue epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales durante las protestas contra Rodrigo Paz. (REUTERS/Claudia Morales)
La Plaza Murillo en La Paz fue epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales durante las protestas contra Rodrigo Paz. (REUTERS/Claudia Morales)

Mientras las protestas y bloqueos continúan afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles, otro video mostró la llegada de ayuda humanitaria desde Argentina. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia con provisiones y artículos de primera necesidad, mientras operarios descargaban contenedores con alimentos en la pista.

El embajador argentino en Bolivia, Marcelo Adrián Massoni, confirmó que el puente aéreo continuará en los próximos días. Poco después, Paz agradeció públicamente el apoyo del presidente argentino Javier Milei y calificó la asistencia como “un gesto de solidaridad”.

Al caer la tarde, las columnas de gas comenzaban a disiparse sobre el centro de La Paz. Pero las filas policiales seguían apostadas alrededor de la Plaza Murillo y los bloqueos continuaban activos en distintas rutas del país, reflejo de una crisis política y social que el gobierno boliviano todavía no logra contener.

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