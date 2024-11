El líder de las bandas armadas de Haití se quejó porque los militares “se quedan en un tanque, no combaten cuerpo a cuerpo”

Jimmy "Barbecue" Cherizier (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Archivo)

El poderoso líder de las bandas armadas de Haití, Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, reconoció este martes que ha sufrido grandes pérdidas en los últimos días en las operaciones conjuntas de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS).

“La Policía me invadió. He perdido 10 soldados. No puedo ocultar esa cifra. Es la Policía la que esconde a sus víctimas para no debilitar a la institución”, dijo “Barbecue”, mientras que en otro mensaje hizo referencia a la pérdida de armas, en concreto un fusil Kalashnikov.

También profiere insultos contra el director general de la Policía de Haití, Normil Rameau, a quien llama “fatras” (basura) y le espeta: “No eres nada”.

En otro mensaje, “Barbecue” asegura: “No estoy aquí para jugar contigo. Si vas a luchar, lucha contra nosotros”. En esa grabación, afirma haber sido atacado por 14 tanques acompañados de dos vehículos de remolque.

“Se quedan en un tanque disparando. La Policía no sabe combatir cuerpo a cuerpo. Se niegan a poner los pies en el suelo”, añade, y subraya que las fuerzas del orden no pueden atraparlo.

Tras una jornada de terror en la que una treintena de presuntos miembros de bandas intentaron invadir los municipios de Delmas y Pétion-ville, Jimmy Chérizier siguió profiriendo amenazas en las redes: “¿Dónde me van a encontrar para quemarme?”.

Desde hace días se registran violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití, acompañada por la Misión Multinacional, y grupos armados de la coalición de “Barbecue”, “Vivre Ensemble” (Vivir Juntos), en Delmas 3 y 6, cuartel general de la banda de Chérizier.

Los grupos armados en Hatí (REUTERS/Pedro Valtierra Anza/Archivo)

Operaciones contra “Barbecue”

El lunes, durante las patrullas conjuntas de la Misión Multinacional y la PNH, los drones detectaron la presencia de “Barbecue” acompañado de unos 30 miembros de la banda, cuando trataban de avanzar en dos grupos de unas 15 personas cada uno, apuntando a Delmas 2 y 6, según un comunicado de la fuerza de apoyo a la seguridad.

De acuerdo con la nota firmada por Jackson Ombaka, portavoz de la misión, la MMS y la Policía reaccionaron rápidamente, obligando a los miembros de la banda a retroceder en medio de la confusión y el pánico, entre quienes “se registraron varias bajas”.

Agrega que “también se observó que algunos miembros se mostraban reacios a obedecer las órdenes de su supuesto líder, negándose a enfrentarse a los decididos equipos del MMS/PNH, que siguen empeñados en capturar a ‘Barbecue‘ para que responda de sus actos en prisión”.

“Ante su evidente derrota, las bandas se han retirado y han desaparecido en sus insalubres guaridas que llaman sus hogares”, añade el comunicado, según el cual se está lanzando “una clara advertencia a los líderes de las bandas: rendíos ahora o enfrentaos a la fuerza que inevitablemente descenderá sobre vosotros más pronto que tarde”.

"Barbecue" Cherizier, líder de las bandas armadas de Haití (REUTERS/Ralph Tedy Erol/Archivo)

Por otra parte, hizo un llamamiento a los haitianos a mantener la calma y la confianza mientras la operación entra en una fase decisiva, al considerar esencial el apoyo de las comunidades locales para lograr el éxito.

Además de trabajar para garantizar la reapertura de las escuelas y la reanudación de las clases, la misión afirma que sigue realizando operaciones que “se dirigen específicamente contra los jefes de las bandas responsables de aterrorizar a civiles inocentes”.

“La MMS se mantiene firme en su misión y no cederá hasta que estos criminales sean detenidos. Nuestro compromiso de desmantelar las redes de bandas y desalojarlas de sus bastiones sigue siendo firme”, destacó.

Según cifras de Naciones Unidas, el número de muertos en Haití por la violencia en lo que va de año es de al menos 4.544, mientras los heridos se elevan a 2.060.

Además, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unas 41.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas en solo diez días, la mayor cantidad desde enero de 2023.

(Con información de EFE)