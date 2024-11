Un sector del Partido Nacional pidió a Yamandú Orsi que no invite a “dictadores” como Nicolás Maduro a su asunción

El sector Herrerismo del Partido Nacional realizó una asamblea en la que se analizaron las causas de la derrota del oficialismo (@lista71)

Después de la derrota del oficialismo en Uruguay, los dirigentes del Partido Nacional comenzaron a hacer una autocrítica respecto al resultado de las elecciones del domingo, que dejaron al frenteamplista Yamandú Orsi como presidente electo. Este lunes fue el día de reuniones partidarias en los blancos –como se denomina a los militantes de ese partido–, en las que también se escucharon los primeros pedidos para el ganador.

El Herrerismo –un sector histórico dentro del Partido Nacional y al que pertenece el ex presidente Luis Alberto Lacalle– reunió a sus militantes en asamblea y decidió pedirle a Orsi que no invite para su asunción del 1° de marzo al los jefes de estado de Venezuela, Nicolás Maduro, al de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al de Nicaragua, Daniel Ortega.

“Vamos a reclamarle al presidente electo de la República que no invite a dictadores a la asunción el próximo 1° de marzo. Nosotros no queremos a dictadores como Díaz-Canel, como Maduro, como Ortega, en Uruguay. El 1° de marzo es una fiesta democrática para los uruguayos y no aceptamos dictadores que violan derechos humanos, que oprimen a sus pueblos en Latinoamérica en nuestro país”, dijo el diputado del sector Juan Martín Rodríguez.

“Vamos a exigirle al presidente de la República que haga honor a la institucionalidad democrática y a los valores más importantes de nuestro país”, continuó.

El ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera durante una asamblea de su sector del Partido Nacional, el Herrerismo, en la que se habló de la derrota en las elecciones del domingo (@lista71)

El lunes, el presidente electo tuvo su primera reunión con el ex presidente José Mujica. A la salida de su visita a la chacra del ex mandatario, Orsi fue consultado por la invitación de Maduro a su asunción. “Veremos”, fue su respuesta. Durante la campaña electoral, el futuro presidente no fue contundente respecto a si invitaría o no al venezolano, aunque ha definido al régimen como una “dictadura”.

“Lo dije y lo vuelvo a repetir: voy a ser el presidente de un país entero, no de un partido ni de una tendencia. Por lo tanto, represento a todo el Uruguay”, señaló Orsi, tras ser consultado por este tema. “Soy y voy a ser hombre de Estado. Lo he sido en la Intendencia de Canelones, pero ahora más y eso implica que tu tienes vínculos con un montón de Estados, no con presidentes ni con personas”, continuó.

La invitación a Maduro dependerá de cómo avance el vínculo diplomático de acá a marzo. Orsi sostuvo que la relación entre los dos países tiene “dificultades”.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne con el ex mandatario y su referente político, José Mujica (@OrsiYamandu)

Maduro fue uno de los jefes de Estado que saludó a Orsi tras su victoria en las elecciones. “Vayamos hacia la construcción de una relación respetuosa y positiva, de cooperación y apoyo compartido entre nuestros países”, escribió.

Tras la reunión con Mujica, está previsto que comience la transición entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y el entrante. De hecho, se espera un encuentro entre el mandatario saliente y Orsi para las próximas horas.

Uno de los asuntos que acordarán los dos dirigentes es sobre la estrategia para la cumbre del Mercosur del próximo 6 de diciembre, a la que Orsi concurrirá como invitado de Lacalle Pou. En esta instancia, el frenteamplista se encontrará con su futuro par argentino, Javier Milei. El lunes, Orsi declaró que pretende tener la mejor relación posible con su gobierno.

“Ojalá se pueda dar”, dijo Orsi, al ser consultado sobre sus intenciones de reunirse con Milei. “Hay que tener paciencia porque sabemos que es un proceso lento, que como es una experiencia novedosa hay que darle tiempo. Estoy deseando que le vaya muy bien. La gente nuestra que trabaja en turismo está como loca para que le vaya bien”, señaló.

El lunes, Orsi habló por teléfono con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, según informó El Observador. El mandatario brasileño lo invitó a viajar a su país.