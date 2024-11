Reforma de la Constitución: el “traje a medida” que Daniel Ortega le prometió a Rosario Murillo

La reforma a la Constitución legalizaría a la figura de "Co Presidenta" de facto que hasta ahora Daniel Ortega le atribuía a su esposa, Rosario Murillo. (Foto Archivo/AP)

La figura de “co presidenta” es el mecanismo que ideó Daniel Ortega para oficializar la participación de su esposa, Rosario Murillo, afirmó a Infobae una fuente que trabajó de cerca con régimen nicaragüense y ahora está en el exilio. El dictador nicaragüense ordenó este martes una amplia reforma a la Constitución Política de su país para crear las figuras “co presidente” y “co presidenta”, como nuevos Jefes del Estado de Nicaragua.

Murillo se desempeña como Vicepresidente desde enero de 2017, aunque a partir de enero del 2022 el dictador nicaragüense comenzó a presentarla informalmente como su “Co Presidenta”.

“Él (Ortega) le prometió a la Rosario (Murillo) que ella iba a ser la candidata en las elecciones de 2026, pero como yo lo conozco, no lo veo a él haciéndose a un lado para darle ese lugar a ella. Bueno, esa fue la forma que encontró para cumplirle y tenerla contenta”, señaló la fuente que pidió no se le mencionara por su nombre.

“La Presidencia de la República está integrada por un Co Presidente y una Co Presidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”, propone la nueva reforma enviada este martes a la Asamblea Nacional. “La Presidencia de la República es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior”, señala la enmienda que el parlamento nicaragüense ha prometido discutir y aprobar con celeridad.

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional dijo que Porras dijo al recibir la propuesta del Ejecutivo que la iniciativa es un elemento clave para seguir avanzando en “una transformación protagonizada por los nicaragüenses”, para “asegurar nuestra independencia, nuestra autodeterminación, la seguridad y la paz”.

Para el analista político nicaragüense Eliseo Núñez, “la figura de la co presidencia es, por decirlo así, en términos legales, innovadora, pues yo no le he visto en ningún país”.

“Es realmente algo que no está bien definido. ¿Qué funciones tiene uno y qué funciones tiene el otro? Es un tema que no tiene asidero en la doctrina legal, aunque ahora ellos lo convirtieron en legalidad”, apuntó.

La propuesta de nuevas reformas a la Constitución se mantuvo en sigilo hasta la mañana de este miércoles, alcanza más de 100 artículos y comprende cambios en todo el funcionamiento del Estado nicaragüense.

Esta es la reforma parcial número 12 a la Constitución Política que impulsa Ortega desde que retornó al poder en 2007.

La enmienda subordina todos los poderes del estado a la Presidencia de la República”, aumenta a seis años, en vez de cinco, el mandato y crea constitucionalmente a la Policía Voluntaria.

“La creación de la Policía Voluntaria legalizan a los paramilitares”, dice Eliseo Núñez. Ortega atribuyó a “policías voluntarios” la violenta represión que sufrieron las protestas ciudadanas en 2018 y que dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Núñez explica que la reforma deja viva el mecanismo de sucesión en caso del fallecimiento de alguno del binomio presidencial “Si uno de los dos muere, la Asamblea Nacional, es decir, un diputado o diputada tendría que asumir porque ya no existe un órgano unipersonal, que es el órgano de la Presidencia, sino que ahora es un órgano bipersonal. Entonces, ante la ausencia de uno de ellos, obliga a la sustitución porque no se puede ejercer, según lo que dice ahí, individualmente