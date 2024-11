El dólar en Brasil alcanzó un máximo histórico mientras el gobierno demora su plan de recorte del gasto público

Imagen de archivo de una mujer pasando frente a una casa de cambio en San Pablo, Brasil (REUTERS/Rahel Patrasso)

El recorte del gasto público es el gran tema de debate en Brasil tras la segunda vuelta de las elecciones municipales del 27 de octubre. Es un tema crucial no solo para la economía, sino también para los programas sociales que son la columna vertebral de la agenda de Lula. En los últimos días, el termómetro que ha medido el peso de la polémica ha sido el mayor fortalecimiento del dólar, que el pasado viernes alcanzó los 5,87 frente al real, cerca del récord histórico de 5,90 del 13 de mayo de 2020, en plena pandemia de Covid19. Sólo en 2024, la apreciación de la divisa estadounidense frente al real fue del 20%.

También han agitado el debate público algunos datos importantes publicados en estos días. Por un lado, el desempleo cayó al 6,4% en el tercer trimestre de este año, según anunció estos días el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Se trata del nivel más bajo para el periodo de la serie histórica, que comenzó en 2012. La tasa también ha disminuido en comparación con el 2º trimestre, cuando fue del 6,9%. Por otro lado, el aumento de la inflación es preocupante. Los analistas consultados por el informe Focus del Banco Central pronosticaron la semana pasada un aumento por encima del 4,5%, una estimación que supera por primera vez el objetivo de inflación fijado para 2024 en el 3%. Si se confirma la previsión, como exige la ley brasileña, el Presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, tendrá que escribir y enviar una carta pública al Ministro de Economía explicando las razones de este aumento. En sus casi seis años como presidente, es su tercera carta, las otras dos escritas durante los años de la pandemia, en 2021 y 2022. Además, ayer el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central aumentó la tasa Selic en 0,50 puntos porcentuales, del 10,75% al 11,25% anual.

La polémica de los últimos días se ha centrado en el paquete que se discute desde junio en el gobierno de Lula, el recorte del gasto público, cuánto recortar y dónde. A pesar de la insistencia del mercado y de la prensa, hasta ahora no se ha presentado públicamente ninguna medida para aplicar los recortes necesarios. La semana pasada, el ministro de Economía, Fernando Haddad, había tranquilizado a los periodistas afirmando que la propuesta de reducción del gasto estaba siendo estudiada por Lula y que le correspondería a él decidir los recortes. Haddad también había dicho que el plan estaba siendo analizado jurídicamente, pero sin fecha límite para su presentación, y añadió que habría que aprobar una enmienda constitucional para aplicar las medidas que se decidan.

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La situación es tan crítica que el ministro de Economía canceló su viaje a Europa esta semana para reunirse con Lula y su gobierno y discutir sobre el corte de los gastos. Es importante recordar que la intención de presentar un paquete de revisión del gasto estructural al Congreso en 2024 había sido anunciada el 15 de octubre por la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, quien también dijo que las medidas se enviarían después de las elecciones municipales del 27 de octubre. La consecuencia de este continuo aplazamiento es que la percepción de riesgo del mercado ha aumentado en los últimos días. Lo que se teme es que, si el Ejecutivo no revisa el gasto, no pueda cumplir los objetivos de resultado primario fijados por el marco fiscal; un escenario que llevaría a una pérdida de control sobre las cuentas públicas y a una vuelta a la inflación.

Como escribe O Estado de São Paulo, «hay un esfuerzo por parte del ministro de Economía, Fernando Haddad, para “proteger” las medidas y evitar que el proyecto se convierta en blanco de ataques. Sin embargo, esto podría empezar a deshidratarlo antes de que comiencen las discusiones formales». Según la ministra Tebet, en las nuevas medidas no habrá compromiso por parte del Gobierno de realizar los recortes en 2025, sino sólo en 2026, el último año de la presidencia de Lula. “Lo que necesitamos es presentar al país un paquete que dé tranquilidad al Presidente de la República, dejando claro que no le quitaremos ningún derecho”, dijo la ministra.

Tanto los gastos en salud y educación, como las llamadas «emendas», fondos transferidos por el gobierno a los parlamentarios sin una relación detallada de los gastos, han aumentado exponencialmente y es a su reducción a lo que Lula se opone. Por eso el debate acabó en punto muerto. ”No es sólo porque lo pida el Presidente Lula, es por justicia social. No vamos a cambiar los derechos de nadie, pero hay mucho que cambiar, muchas políticas públicas ineficaces que pueden ser remodeladas”, dijo Tebet. Mientras tanto, otros ministros del gobierno de Lula ya se han puesto en pie de guerra, como el de Trabajo, Luiz Marinho, que calificó de “agresión” los posibles recortes en su departamento sin su consentimiento. Para Marinho, «no existe debate» sobre la reducción de los pluses salariales y las prestaciones por desempleo. «Este debate no existe a menos que el Gobierno me despida», dijo el ministro.

Pero, ¿serán suficientes los recortes de gastos para mejorar el panorama económico del país? Según Henrique Meireilles, ex presidente del Banco Central durante los dos primeros mandatos de Lula y ministro de Economía en la presidencia de Michel Temer, los recortes «aún no resolverán la cuestión fiscal». Al sitio de noticias económicas Brazil Journal Meireilles dijo que “es necesario crear medidas de contención del gasto, como una reforma de la administración pública, que puede ser eficaz para mantener la evolución de la deuda pública bajo control”. Según el ex ministro, sin embargo, el gobierno no parece estar interesado en tal discusión.

Billetes de reales brasileños y dólares estadounidenses aparecen en una oficina de cambio de divisas en Río de Janeiro, Brasil, en esta ilustración fotográfica (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Conforme las estimaciones de bancos privados como BGT Pactual, el Gobierno corre el riesgo de llegar a final de año con un déficit de 48.000 millones de reales (8.177 millones de dólares), de los que 20.000 millones de reales (3.407 millones de dólares) corresponderían a gastos fuera de la meta. Actualmente, el déficit público ya ha superado los 100.000 millones de reales (18.324 millones de dólares) en 2024. Por otra parte, según los datos del Banco Central, publicados el 29 de octubre, las cuentas exteriores de Brasil registraron un déficit de 6.500 millones de dólares en septiembre. Se trata del peor resultado para un mes de septiembre desde 2022, cuando el saldo negativo fue de 6.600 millones de dólares.

Este déficit significa que Brasil gastó más de lo que recibió en transacciones con el exterior, entre exportaciones, importaciones y remesas. Si este déficit continúa en los próximos meses, es probable que el impacto directo en la economía y en la vida cotidiana de los brasileños sea significativo. En primer lugar, como ha ocurrido en los últimos días, existe el riesgo de un mayor fortalecimiento del dólar, lo que podría aumentar el coste de los productos importados y también de la gasolina y, por tanto, de la logística y los productos locales.

En un escenario difícil, según los expertos, el gobierno podría lanzar medidas de austeridad o subir aún más los tipos de interés para atraer la inversión extranjera. En el frente interno, sin embargo, es el crédito y, por tanto, el desarrollo de la economía, tanto en términos industriales como en la vida cotidiana de los hogares, lo que se ve afectado.

Según datos del Banco Central, los intereses de las tarjetas de crédito en caso de impago, los llamados intereses “revolving”, aumentaron en septiembre para los hogares brasileños en 11,5 puntos porcentuales, hasta el 438,4% anual. El endeudamiento de los hogares -la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos acumulados en 12 meses- se situó en agosto en el 47,9%. En las redes sociales, aumentan las publicaciones de ciudadanos que se quejan de los intereses bancarios. Hay personas que se han encontrado con una deuda de tarjeta de crédito que de tres mil reales (511 dólares) aumentó en tres años a 151mil reales (25.724 dólares) debido a los altos tipos de interés.