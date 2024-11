Seguidores de Evo Morales levantaron algunos bloqueos pero reforzaron su presencia en el bastión político del ex mandatario

Una persona se para junto a un ómnibus detenido por bloqueos causados por simpatizantes del ex presidente de Bolivia Evo Morales (REUTERS/Claudia Morales)

Los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) decidieron este jueves levantar temporalmente los bloqueos de carreteras en cuatro zonas de Bolivia -dos de ellas en el centro del país- a pesar de que la ruta que va hacia el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del ex mandatario, continúa con manifestantes que anunciaron que no será despejada.

Los afines a Morales bloquean vías, sobre todo en la región central de Cochabamba, hace 18 días para que se retiren los procesos judiciales contra el ex mandatario por un caso de trata de personas y estupro, para exigir una solución a la situación económica del país y por la defensa de su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

En la madrugada de esta jornada, los afines a Morales se retiraron del punto de bloqueo en Vinto, a 19 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, que conecta el occidente el país, por lo que funcionarios de la Alcaldía de ese municipio salieron a despejar la ruta con maquinaria pesada.

Según los medios locales, los manifestantes se trasladaron hasta Parotani, a 21 kilómetros, para reforzar el bloqueo en esa zona donde días antes hubo enfrentamientos con la Policía.

La Defensoría del Pueblo informó que logró llegar a un acuerdo con algunos sectores movilizados “para levantar temporalmente el bloqueo por las festividades de Todos Santos”.

La Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Colomi determinó una pausa del bloqueo por la festividad a partir del 2 de noviembre para retomar la medida de presión el 10 del mismo mes.

Otro punto donde se levantaron los bloqueos está en la región andina de Potosí, en la ruta que conecta con la ciudad de Oruro.

Finalmente, en la localidad de Mairana, en la región de Santa Cruz que conecta con Cochabamba, los ‘evistas’ decidieron levantar el bloqueo por tres horas y luego anunciaron que obstruirían la carretera.

Sin embargo, la ruta que va hacia el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, fue reforzada por cocaleros y otros grupos leales, y anunciaron que ese punto no será desbloqueado.

Gualberto Arispe, diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y afín al ex mandatario, manifestó que los dirigentes campesinos que mantienen el bloqueo acordaron esta salida después de mantener conversaciones con los representantes de la Defensoría del Pueblo e instituciones de derechos humanos.

En 18 días de bloqueo de carreteras hubo varios enfrentamientos que dejaron 70 heridos, 61 policías y nueve civiles, y dejaron pérdidas económicas que ascienden a 1.700 millones de dólares, según el Gobierno.

En la víspera, el presidente Luis Arce dio un ultimátum a Morales y a quienes mantienen las vías cerradas para que las despejen, de lo contrario anunció que cumplirá con sus “facultades constitucionales” para liberar las carreteras.

Por su parte, Morales acusó a Arce de lanzar “amenazas” contra sus seguidores que bloquean carreteras y responsabilizó al gobernante por “cualquier acto de violencia” que ocurra en el país.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del gubernamental MAS y definir la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.

