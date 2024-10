Tras el ataque a Evo Morales, sus seguidores toman un aeropuerto en la región cocalera de Bolivia

Seguidores de Evo Morales toman la pista del aeropuerto de Chimoré, en la región del Trópico cocalero, el 27 de octubre de 2024. La empresa de navegación aérea reportó daños en la terminal. Foto: Visión 360

La empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) señaló la tarde del domingo que el aeropuerto de Chimoré, ubicado en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, fue tomado alrededor de las 14:30 (hora local) por grupos de civiles que entraron a la fuerza y sin autorización. Periodistas de la región indicaron a Infobae que el aeropuerto continuaba ocupado hasta este lunes por la mañana y que la medida era “indefinida”.

Según declaraciones de los manifestantes, la toma del aeropuerto es un acto de defensa de Evo Morales que el domingo, en horas de la mañana, denunció un intento de asesinato, en el que los dos vehículos en los que se transportaba recibieron 18 impactos de bala y uno de sus choferes resultara herido.

“Hemos tenido una interferencia ilícita por más de 200 personas que han podido entrarse a nuestro aeropuerto de Chimoré vulnerando todos los procedimientos y normativas de seguridad que tenemos”, manifestó el director ejecutivo de Naabol, Elmer Pozo, en conferencia de prensa. Posteriormente denunció que se detonaron cartuchos de dinamita y anunció una denuncia penal contra los autores del hecho.

En un video difundido por Radio Kawsachun Coca, un medio vinculado al ex presidente con sede en el trópico cocalero, se ve a las personas asentadas en la pista de aterrizaje y una de ellas advierte: “Señor ministro (de Gobierno, Eduardo Del) Castillo, no juegue con el pueblo, no juegue con Bolivia. Ahora se ha metido con el pueblo boliviano y esto no lo vamos a perdonar”. Luego la misma persona se dirige al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y dice: “nos traicionaste y esto no se va quedar así”.

Capturas del video grabado por una persona que estaba abordo del vehículo en el que iba Morales durante el ataque perpetrado el domingo 27 de octubre de 2024.

Morales y sus aliados han atribuido al Gobierno el ataque, responsabilizando directamente al presidente Luis Arce y a sus ministros de Gobierno (Seguridad) y Defensa. “Este no es un acontecimiento aislado, es la demostración evidente de que estamos ante un gobierno fascista que no duda en atentar contra la vida del ex presidente Evo Morales, de contratar grupos paramilitares, de criminalizar la protesta social y de llevar a Bolivia a un enfrentamiento fratricida”, señala un comunicado emitido por la facción evista del Movimiento Al Socialismo.

El presidente Luis Arce negó su participación en el ataque armado contra Morales y anunció una investigación “inmediata y minuciosa” para esclarecer el hecho. En tanto, algunos actores de la oposición lo han calificado como un auto atentado. “Evo siempre busca, desde el rol de víctima, quedar impune. Conocemos los libretos castro chavistas”, escribió en X, la diputada Luciana Campero.

“Son policías”

Luego del ataque, el líder cocalero denunció en su programa de radio que los vehículos desde los cuales salieron los disparos estaban en el cuartel de la Novena División del Ejército. Poco después, un grupo de personas se reunió en puertas del recinto militar y cuestionó a un militar.

El diálogo entre el miembro del Ejército y los seguidores de Morales quedó registrado en un video difundido por Radio Kawsachun Coca y se escucha al uniformado decir: “son policías, nosotros (los militares) no tenemos esas camionetas”. Posteriormente revela: “Los han correteado (por la carretera) a los pacos (policías) y ellos han entrado y se han ido en los helicópteros”.

Un miembro del Ejército boliviano acusó a un grupo de policías de estar detrás del ataque a Evo Morales, según se escucha en un video en el que da explicaciones a los seguidores del líder cocalero. Foto: Captura de video

Minutos después de este encuentro, según reportes de prensa local, la turba rebasó a la guardia militar, entró al cuartel y prendió fuego a las dos camionetas, una de color blanco y otra guinda. Luego se instaló una vigilia en el recinto militar que se mantiene hasta este lunes.

Medios locales mostraron imágenes de civiles armados que llegaron al cuartel y subieron a un helicóptero de la Fuerza Área Boliviana, con matrícula FAB – 782 , en el cual supuestamente abandonaron la región del trópico, bastión político y sindical de Morales donde se encuentra refugiado.

Pelea entre Arce y Morales

El incidente se da en medio de la disputa por el control del partido y la candidatura para las elecciones presidenciales de 2025, que tiene enfrentados al presidente y su antiguo mentor en un conflicto que está llegó a su punto más álgido.

Desde hace 15 días que los seguidores del líder cocalero realizan un bloqueo de carreteras con al menos 20 piquetes, la mayoría en Cochabamba, en protesta contra el gobierno y en defensa de Morales, que corre el riesgo de ser detenido por una acusación penal de trata de personas y estupro.

Un punto de bloqueo en la zona de Epizana, en Bolivia, el 17 de octubre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

El corte de carreteras ha provocado perjuicios en los sectores productivos, de comercio exterior y de transporte, principalmente. Varias organizaciones exigen al Gobierno que levante los piquetes para restablecer el orden y el tránsito vehicular, a lo que Arce ha respondido que se hará una intervención “gradual”. Sin embargo, la medida se ha masificado con el paso de los días.