Andrés Ojeda destacó la elección del Partido Colorado y afirmó: “Hoy somos el cogobierno del Uruguay que se viene” (DANTE FERNANDEZ / AFP)

Andrés Ojeda celebró los resultados obtenidos por el Partido Colorado en las recientes elecciones y destacó el esfuerzo de la militancia en todo el territorio nacional. “Gracias por la increíble votación del Partido Colorado y el esfuerzo que han hecho en todo el territorio estos meses”, expresó Ojeda, subrayando los logros del partido en el marco de la Coalición Republicana.

Ojeda enfatizó los dos principales objetivos de la agrupación: “Renovar un partido que tenía que llegar al siglo XXI con toda la potencia” y aseguró que el Partido Colorado es ahora “moderno, renovado y que está arrancando una historia que recién empieza”.

Asimismo, destacó la importancia de ampliar el “diámetro electoral” de la coalición, con la intención de fortalecer sus posibilidades de gobierno. “Queríamos ser un aporte para que la coalición pudiera volver a gobernar”, agregó, afirmando que la agrupación consolidó cerca del 40% de los votos de la coalición.

Ojeda asegura que la nueva política del Partido Colorado llegó para quedarse y renovar el sistema (REUTERS/Mariana Greif)

Para Ojeda, los resultados marcan un crecimiento sostenido para el Partido Colorado, al que considera con “cuerda para rato”. “El crecimiento es claro, es fuerte, y siento igual que ustedes que esto es recién el principio de empezar a volver a ser lo que alguna vez fuimos”, afirmó.

En sus declaraciones, Ojeda saludó también a los candidatos que avanzan al balotaje y remarcó el rol del Partido Colorado en el futuro del país: “Hoy somos el cogobierno del Uruguay que se viene. Le dimos una buena lección a la política y al Uruguay”. Concluyó que la presencia de su partido es esencial para el futuro político: “No se gana el gobierno sin nosotros”.

Andrés Ojeda destaca el esfuerzo y la participación del Partido Colorado en las elecciones recientes en Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Más temprano, después de ejercer su voto, Ojeda aseguró que el Partido Colorado le demostró a todo el sistema de Uruguay que “la nueva política llegó para quedarse”.

“Creo que en algún punto en esta campaña -pase lo que pase- ganamos una batalla cultural de modernidad muy importante. Creo que le demostramos a todo el sistema que el nuevo sistema llegó para quedarse”, apuntó quién era el candidato a la presidente por el Partido Colorado.

Asimismo, consultado por una declaración del ex presidente José Mujica tildándolo de ‘outsider’, Ojeda recordó que entró con 18 años y que ha puesto “más carteles que nadie”.

“Capaz que no tiene conocimiento, hoy (Julio María Sanguinetti) lo decía, yo entré con 18 años a esto. He puesto más carteles y pasacalles que nadie. Y en un momento del partido en el que estaba muy difícil, pero no quiero hacer tanta política. Yo sé que Mujica tiene una impunidad para decirlo que yo no tengo y aparte no es candidato a presidente. Yo tengo que cuidarme de estas cosas”, enfatizó.