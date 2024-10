La Justicia chilena indagará las filtraciones en una causa que involucra a la ex pareja del presidente Gabriel Boric con una fundación investigada por fraude

Irina Karamanos habría hecho las transferencias entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, mientras era pareja de Boric.

Continúan los coletazos tras el reportaje del sitio El Mostrador que reveló que Irina Karamanos, ex pareja del presidente Gabriel Boric -y ex ‘no primera dama’, tras su negativa a ocupar ese cargo-, habría hecho al menos cinco transferencias sospechosas a la Fundación Procultura, en la cual trabajaba y la que es investigada por fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, en una de las principales aristas de las 10 que tiene el llamado Caso Convenios.

Cabe señalar que la Fundación Procultura es pesquisada por pasar de recibir $316 millones (USD 343 mil) en fondos públicos en 2021 a $3,2 mil millones (USD 3,480 millones) en 2022. Según la PDI, la organización postulaba a fondos públicos para realizar proyectos sociales que luego tercerizaba a un menor precio a otras organizaciones o personas naturales, quienes emitían boletas por el total de los montos adjudicados, pero reintegraban la diferencia a la fundación.

Entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, Irina Karamanos habría hecho al menos cinco abonos - todos cercanos a $1 millón (USD 1,090) - que para la fiscalía se tratarían de reintegros del proyecto “Recreo nos gusta el arte”, ejecutado por Procultura con dineros del Ministerio de las Culturas.

Así queda de manifiesto en un peritaje hecho por la Policía de Investigaciones (PDI) y consignado por el medio citado. Sin embargo, dicho informe fue enviado al fiscal de Aysén, Carlos Palma, solo unos días antes de que fuera suspendido de su cargo por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla y el Caso Audios. La investigación quedó entonces en manos del fiscal Patricio Cooper y parecía haberse estancado, hasta ahora.

La madrugada del jueves, Karamanos publicó una escueta declaración en su cuenta de X negando “categóricamente haber abonado dinero alguno”. Por la mañana, el fiscal Cooper, de la Fiscalía Regional de Coquimbo, confirmó que abrió una investigación por la filtración de dichos antecedentes, lo que no implica necesariamente que la ex ‘no primera dama’ sea citada a declarar como imputada.

A la noche, quien también se desempeñara como coordinadora sociocultural de La Moneda confirmó nuevamente a través de su cuenta de X la entrega de sus cartolas bancarias al fiscal Cooper, como muestra de “transparencia” y a fin de colaborar con la investigación

“Respecto a los supuestos abonos que se me atribuyen, reitero que no existen. Por eso, en un acto de transparencia, he entregado mis cartolas bancarias al fiscal”, escribió Karamanos.

“Rechazo las insinuaciones en mi contra, que tienen claros fines políticos y que buscan distraer de escándalos ajenos”, remató.

Este es el informe contable en cuestión.

¿Qué dijo Boric?

El primero en salir a defender a Karamanos fue el propio presidente Boric, quien el miércoles respaldó la labor de su ex pareja y aseguró tener la tranquilidad “de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política”, en una entrevista con Radio FM Quiero.

Boric aseguró que “esa sospecha no me cabe duda que va a ser descartada (...) Confío en Irina, ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias”.

El mandatario subrayó que Karamanos “era mi pareja en el momento que se le está imputando. Vivíamos en un departamento en Erasmo, al lado del metro Calicanto, en Santiago de, no sé, 70 m2. No tengo ninguna duda de que (esta acusación) no tiene asidero, pero que se investigue”, recalcando que la socióloga “va a colaborar y yo también, si fuera necesario, en cualquier cosa”.

Este jueves, durante un discurso en la ceremonia de primera piedra del Cuartel de la Prefectura Provincial de Tocopilla de la PDI, volvió a referirse al tema y aseguró tener “la conciencia tranquila”.

El presidente Boric aseguró confiar plenamente en su ex pareja.

Reacciones

Desde Procultura también negaron cualquier eventual delito. La abogada de la fundación, Susana Borzutzky, señaló que “todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente. Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento”.

Así las cosas, este jueves fue generoso en declaraciones desde todos los sectores políticos. En un punto de prensa frente a La Moneda, desde Chile Vamos manifestaron su preocupación y anunciaron una comisión investigadora centrada en esta nueva arista.

“La ciudadanía exige transparencia y altos estándares, sin importar quiénes estén involucrados”, afirmó Ximena Ossandón (UDI). Por su parte, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, sostuvo que “esperamos que la investigación judicial se agilice. La situación es preocupante”.

En el oficialismo tampoco se quedaron atrás y mientras los socialistas pidieron que se investiga “caiga quien caiga”, desde el Frente Amplio, el partido de Gobierno, blindaron a Karamanos.

Quizás el fuego amigo más duro vino de parte del senador socialista Fidel Espinoza: “La corrupción se combate, sea de izquierda, de derecha o de centro. Si aquí hubo financiamiento ilegal o malversación de recursos en el caso Convenios, en este caso involucra a tan cercanos a La Moneda en su momento, sería muy lamentable, pero tiene que tener la mano de la justicia igualitaria”, aseguró.

Por su parte, Gonzalo Winter (FA) dijo confiar ciegamente en Karamanos: “pongo las manos al fuego”, dijo tajante.

Finalmente, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, aseguró que “es de nuestro interés como Gobierno, y lo hemos señalado en otras oportunidades, que todos los casos que tengan que investigarse, se estén investigando. Y entendemos que en este caso, asociado a Procultura o al Caso Fundaciones, hay investigaciones en curso que están siendo exhaustivas, porque tienen fiscales a cargo, equipos de abogados, y eso es lo importante”, señaló la ministra Vallejo.

“Todas estas cosas que ameriten investigación, tienen que ser investigadas hasta las últimas consecuencias”, remató la secretaria de Estado.