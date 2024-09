Los bomberos brasileños que combaten el fuego en la Amazonía tienen doble tarea: enfrentan los incendios y a quienes los provocan

Los bomberos enfrentan los incendios y a quienes los provocan (EFE/André Borges)

“Es como si hubiera explotado una bomba nuclear. No hay bosque. No hay nada. Todo está quemado. Es un caos”. Las palabras pertenecen al teniente coronel Víctor Paulo Rodrigues de Souza, quien -durante una visita guiada a la base que se encuentra en la primera línea de la lucha contra los incendios- describió cómo es la doble y dura tarea de quienes combaten el fuego en la Amazonía: enfrentan los incendios y a quienes los provocan.

La Amazonía está en llamas y con ella arrastra a todo Brasil. No sólo el humo de los incendios —que la asolan desde hace semanas— ha invadido sus principales ciudades, empezando por Manaos, sino que, gracias al viento, uniéndose al humo de los incendios del otro bioma fundamental del país, el Pantanal, el mayor humedal del mundo, ha llegado hasta San Pablo e incluso más al sur, en Rio Grande do Sul.

En menos de un mes, en agosto, el fuego consumió 2,5 millones de hectáreas de la Amazonía, según datos de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Desde principios de año, más de 4,1 millones de hectáreas se han visto afectadas por el fuego. Se trata de la peor cifra en 17 años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

En la parte delantera del campamento, una excavadora ha construido una posición defensiva para proteger a los aproximadamente 100 bomberos y policías que viven allí de un posible ataque de los taladores ilegales y los acaparadores de tierras que han pasado los últimos años talando y quemando enormes áreas de selva tropical para crear tierras de cultivo y pastos. Más allá de ese terraplén de un metro de altura se encuentra una inmensidad de destrucción: decenas de miles de acres de bosque y tierras de labranza que se están convirtiendo en humo, oscureciendo el sol y llenando el cielo con una neblina blanca tóxica.

Un dron muestra el humo que se eleva de los incendios forestales en el Parque Burle Marx en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

“Aquí lleva ardiendo más de 40 días”, dijo Rodrigues de Souza a The Guardian, mientras sus bomberos se preparaban para su última misión de extinción de incendios que también están causando estragos en los países vecinos de Bolivia y Perú. “Ayer no se podía respirar en la base. Todos llevaban mascarillas. A las 9 de la mañana parecía que era de noche porque no se veía la luz del sol”, agregó al medio británico, que tuvo la chance de recorrer la zona.

The Guardian pasó tres días en el campamento de la Estación Ecológica Rubber Soldier, cerca de un puesto maderero llamado “Cujubim”, para presenciar los esfuerzos por controlar las llamas antes de que causen aún más daño.

Fotografía aérea que muestra un área con incendios en el Parque Estatal Guajará Mirim, en la ciudad de Nova Mamoré, Brasil (EFE/Isaac Fontana)

La semana pasada, imágenes satelitales mostraron que, a pesar de los esfuerzos, la situación estaba empeorando. “En nuestra primera semana aquí, redujimos el número de focos a 17 por día. Pero desde ayer aumentó de 17 a 59, y hoy son más de 80″, narró Souza, culpando a las “represalias” de los criminales ambientales enfurecidos por la lucha del gobierno para extinguir los incendios.

Y siguió: “Es como una guerra de guerrillas. Están tratando de impedir que los bomberos entren a apagar los incendios forestales porque quieren despejar la zona”.

Vista de la devastación causada por un incendio forestal en el Amazonas (REUTERS/Bruno Kelly)

Imagen satelital del avance del fuego en el Amazonas (AFP)

The Guardian indicó que, en un incendio al sur del campamento, Souza vio los restos derretidos de un recipiente de gasolina de plástico cerca del cadáver de un árbol de décadas de antigüedad que se había quemado. Se veían huellas de motocicletas cerca pero el iniciador del incendio había desaparecido hacía tiempo. “Es como una favela en la jungla, llena de callejones y callejones... Los invasores conocen cada sendero, por lo que es casi imposible atraparlos”, describió.

Un problema que se suma al de los incendios es que los niveles de agua de muchos ríos en la cuenca del Amazonas han alcanzado mínimos históricos a causa de una sequía prolongada, informó el Servicio Geológico de Brasil (SGB). Según la entidad, el río Madeira, un importante afluente del Amazonas, descendió hasta solo 48 centímetros en la ciudad de Porto Velho, muy por debajo de su promedio habitual de 3,32 metros para esta época del año.

Un incendio avanza en el Bosque Nacional de Brasilia (AP Foto/Eraldo Peres)

Los expertos afirman que la falta de lluvia y las altas temperaturas han acelerado los incendios forestales. Sin embargo, la gran mayoría de los incendios fueron provocados deliberadamente.

Carlos Nobre, uno de los principales climatólogos de Brasil, sospecha que la explosión de incendios –no sólo en la Amazonía, sino también en los humedales del Pantanal, la sabana tropical del Cerrado y hasta San Pablo– podría ser parte de un contraataque criminal diseñado para sabotear una ofensiva del gobierno federal contra la deforestación y la minería ilegal.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó comunidades rurales afectadas por la sequía y los incendios el 10 de agosto (EFE/Ricardo Stuckert/Presidencia de Brasil)

En los últimos días, la propia ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, acusó a los incendiarios de cometer “terrorismo climático” y pidió castigos más severos.

A su vez, mientras la Policía trabaja para identificar a los responsables, cientos de bomberos cubiertos de hollín continúan luchando contra las llamas con machetes, sopladores de hojas y motosierras. “Es como entrar en un cementerio. Aquí todo estaba vivo en algún momento. Ahora todo está muerto”, subrayó José Baldoíno, un bombero de 41 años.