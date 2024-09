La vicepresidenta de Ecuador fue trasladada de Israel a Turquía

La vicepresidenta Verónica Abad, que cumple funciones como embajadora en Tel Aviv

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ya se encuentra en Ankara, Turquía. Allí arribó por orden del presidente Daniel Noboa, quien decretó que la reubiquen por la escalada del conflicto palestino-israelí. Abad cumple funciones de embajadora de Ecuador en Tel Aviv desde diciembre de 2023. Su lejanía del país es parte de la pugna política que Noboa y Abad mantienen y que incluso ha llegado a los tribunales, donde ella lo denuncia al mandatario –y a otros ministros– por violencia política de género.

La movilización de Abad ocurre a pocos días de la visita oficial de la canciller Gabriela Sommerfeld a Jerusalén. Pese a que la vicepresidenta es jefa de la misión diplomática, no participó en ninguna reunión con Sommerfeld. La ministra de Relaciones Exteriores es una de las denunciadas por Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral.

En una reciente entrevista a El País, Abad aseguró que el gobierno busca silenciarla para que no interfiera con la campaña ni con el proyecto político de Noboa, quien se postulará para un periodo completo en las elecciones de 2025. Noboa concluye el periodo que el ex presidente Guillermo Lasso no pudo terminar.

Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2023 del presidente de Ecuador, Daniel Noboa (d), junto a la vicepresidenta, Verónica Abad (i), durante un acto protocolario en el Palacio de Carondeletale luego de ser investido en la Asamblea Nacional (Parlamento) como jefe de Estado en reemplazo de Guillermo Lasso, en Quito (EFE/ José Jácome)

“Falta que me quiten la vida”, dijo la vicepresidenta ecuatoriana al medio español. Esta no es la primera vez que Abad dice públicamente temer por su vida.

Las declaraciones de Abad también ocurren luego de que la asesora presidencial Diana Jácome –que contrademandó a Abad por violencia política de género– dijo públicamente que su acción ante el Tribunal Contencioso Electoral busca que la vicepresidenta sea destituida: “Nosotros esperamos que el Tribunal acoja nuestra denuncia. La pretensión, reitero, es la destitución de la señora vicepresidenta porque está afectando nuestros derechos, trata de limitar, suspender la participación política”, dijo en Radio Quito.

Ante las declaraciones de la vicepresidenta embajadora, la Cancillería emitió un comunicado asegurando que: “Mediante varias comunicaciones enviadas a la Cancillería, (Verónica Abad) solicitó ser trasladada temporalmente de Israel a otro país mencionando los ataques terroristas, la situación de seguridad y por cuanto consideraba que su vida y la de su familia estaban en riesgo”. No obstante la institución recalcó que “los demás miembros de la Misión Diplomática del Ecuador en Israel expresaron su deseo de permanecer en Israel”.

En varias declaraciones públicas de Abad, la vice ha denunciado una persecución en su contra. Por su parte, el mandatario ha anunciado que su compañera de fórmula de las elecciones “solita va a caer”, mientras que Sommerfeld ha calificado de “malagradecida” a Abad.

Esteban Torres, viceministro de Gobierno, ha dicho que sería “nefasto” que Abad reemplazara a Noboa mientras éste hace campaña, y Jácome, en cambio, ha cuestionado por qué la vice no volvió al país cuando su hijo fue encarcelado en el caso Nene, donde se lo investiga por tráfico de influencias. Por este caso, también se investigará a Abad una vez que termine su periodo.

Diana Jácome, la asesora del presidente Daniel Noboa, confirmó que el Ejecutivo busca que Abad sea destituida

En una entrevista otorgada por Sommerfeld a Sonorama, el 30 de agosto, la Canciller indicó que se la acusa por violencia política de género “cuando lo que hago es implementar un decreto” y agregó que “es triste que entre ecuatorianos nos estemos peleando, pero es más triste que la ambición de poder no tiene límite”.

En nueve meses de mandato, los choques entre el presidente Noboa, y su vicepresidenta se cuentan por montones. Lo que empezó como una sospecha de distanciamiento entre ambos desde la campaña quedó confirmado apenas asumieron el cargo y Noboa decidió encargarle a Abad la representación diplomática de Ecuador en Israel. Desde entonces, el mandatario ha sido enfático en que busca maneras de evitar que Abad lo reemplace cuando él deba hacer campaña para las elecciones del 2025.