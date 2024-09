La canciller de Ecuador viajó a Israel en medio de la pugna de Daniel Noboa con la vicepresidenta

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld (centro), acompañada por el ministro Nelson Torres y la directora zonal María Mónica Martínez (a la izquierda) en su visita a Israel. (X/Cancillería de Ecuador)

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumple una agenda oficial en Israel, según ha informado la Cancillería ecuatoriana. Sin embargo, en las imágenes compartidas por la institución se observa que Verónica Abad, vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Tel Aviv, no acompaña a Sommerfeld, lo que ha levantado dudas sobre el manejo de las relaciones internacionales en medio del conflicto político entre la vice y otras figuras del gobierno incluyendo a Daniel Noboa, el presidente.

La Cancillería anunció por X (antes Twitter) que este 3 de septiembre, Sommerfeld llegó a Israel “con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua”. Como parte de la agenda, Sommerfeld se reunió con su homólogo, Israel Katz, quien agradeció a la canciller ecuatoriana, “por apoyar a Israel en su guerra contra el eje del mal iraní”. La cita sucedió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel situado en Jerusalén, a 62 kilómetros de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, donde trabaja Abad.

Según los registros gráficos compartidos por la Cancillería, a Sommerfeld la acompañan María Mónica Martínez, Subsecretaria de África, Asia y Oceanía, el asesor Jairo Cueva y el ministro Nelson Torres, de la misión de Ecuador en Tel Aviv.

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, fue recibida por el embajador de Israel en Ecuador Tzach Sarid (X/Cancillería de Ecuador)

Infobae conoció, a través de fuentes cercanas a la embajada ecuatoriana en Tel Aviv, que Abad no fue informada de la visita de la canciller y que no participo en la elaboración de la agenda que cumple Sommerfeld. También confirmaron que Abad no ha sido invitada a ninguna actividad de la autoridad en Israel y que la vicepresidenta-embajadora está en Tel Aviv, esto último porque a inicios de agosto el presidente ordenó el traslado de Abad a Turquía ante la escalada del conflicto israelí con los terroristas de Hamas.

Este medio pidió a la Cancillería, a través del grupo de prensa de manejo oficial, su versión sobre por qué Abad no participa en la visita oficial pese a ser la jefa de la misión ecuatoriana en Israel y por qué el ministro –de rango inferior a un embajador– acompaña a la Canciller. Ante la falta de respuesta, se insistió por comentarios al director de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hasta el cierre de esta edición no se respondió a las consultas.

El conflicto entre la vicepresidenta y el presidente de Ecuador, que rompieron políticamente desde que asumieron sus cargos, llegó a los tribunales. En agosto, Abad interpuso una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral. En esta acción, la vice señala como infractores al presidente Noboa, a la canciller Sommerfeld, a la asesora presidencial Diana Jácome y al viceministro de gobierno, Esteban Torres.

Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2023 del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a la vicepresidenta, Verónica Abad, luego de ser investido en la Asamblea Nacional (EFE/ José Jácome)

En varias declaraciones públicas de Abad, la vice ha denunciado una persecución en su contra. Por su parte, el mandatario ha anunciado que la vice “solita va a caer”, mientras que Sommerfeld ha calificado de “malagradecida” a Abad. En el caso de Torres, este ha dicho que sería “nefasto” que Abad reemplazara a Noboa mientras este hace campaña y Jácome, en cambio, ha cuestionado por qué la vice no volvió al país cuando su hijo fue encarcelado en el caso Nene, donde se lo investiga por tráfico de influencias. Por este caso, también se investigará a Abad una vez que termine su periodo.

En una entrevista otorgada por Sommerfeld a Sonorama, el 30 de agosto, la Canciller indicó que se la acusa por violencia política de género “cuando lo que hago es implementar un decreto” y agregó que “es triste que entre ecuatorianos nos estemos peleando, pero es más triste que la ambición de poder no tiene límite”.