El fiscal general de Honduras afirmó que “no le tiembla la mano” para investigar a políticos vinculados al narcotráfico

Johel Zelaya, fiscal general de Honduras (Foto: X/Archivo)

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, afirmó este miércoles que “no le tiembla la mano” para perseguir a políticos corruptos de su país y aseguró que no detendrá ninguna solicitud de extradición que haga Estados Unidos.

“No vamos a perseguir por temas políticos, vamos a perseguir a políticos corruptos, los que estén involucrados tienen que estar frente a la justicia”, subrayó Zelaya a periodistas en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe del país, donde recibió de parte de Estados Unidos la donación de un cromatógrafo de gases para el laboratorio de toxicología.

Enfatizó que el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras quiere “justicia para todos, sabemos que en este país no hay justicia y a eso es lo que queremos llegar, al fondo de lo que tengamos que llegar”.

“Al fiscal general no le tiembla la mano y vuelvo a repetir: no voy a parar ninguna extradición, lo único que tengo es mi familia y mi apellido, voy a cuidar lo que siempre digo porque hay que tener congruencia”, aseguró.

Cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, negocia sobornos con narcos 1

El fiscal de Honduras se pronunció así al ser consultado por periodistas sobre la divulgación de un video de una reunión celebrada en 2013 entre Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, y narcotraficantes, donde se discutían aportaciones para la campaña del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).

Comentó que el Ministerio Público pedirá de manera oficial una copia del video, divulgado el martes por la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas), que muestra a narcotraficantes, la mayoría presos en EEUU, negociando sobornos con el cuñado de la presidenta hondureña y hermano del ex presidente Manuel Zelaya.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, junto a su esposo y ex mandatario Manuel Zelaya (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Fiscalía revisará el video y lista de políticos

Carlos Zelaya admitió el sábado, tras declarar ante el Ministerio Público, haberse reunido en 2013 con narcotraficantes, entre ellos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, ex líderes del cartel Los Cachiros, aunque negó haber recibido dinero.

El fiscal general señaló que Carlos Zelaya será citado de nuevo “si hay que ampliar investigaciones” y recordó que al menos 36 personas mencionadas en el juicio contra el ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y uso de armas, han sido citadas a declarar ante el Ministerio Público.

El video del encuentro fue grabado de forma clandestina y entregado por los ex líderes de Los Cachiros, tras lograr un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en diciembre de 2013.

El ex diputado hondureño Carlos Zelaya conversa con su cuñada, la presidenta Xiomara Castro (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

El fiscal de Honduras indicó además que el Ministerio Público realizará una comparación entre la lista de los mencionados en el juicio contra Juan Orlando Hernández y el listado de políticos con causas judiciales por narcotráfico en Estados Unidos que fue revelado el martes por el Gobierno de Castro.

Entre los hondureños que están siendo llamados a declarar figuran los ex presidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, los ex ministros de Seguridad Julián Pacheco y Óscar Álvarez, los ex diputados Óscar Nájera y Reynaldo Ekónomo, y los ex alcaldes Miguel Pastor y Leopoldo Crivelli.

Los nombres de Zelaya y Lobo, aunque no han sido acusados, han salido también a relucir en testimonios, en Nueva York, de extraditados que pertenecieron a cárteles de la droga, algunos de los cuales operan en la actualidad en Honduras.

(Con información de EFE)