Un ciudadano haitiano vive hace casi dos años en el aeropuerto de Santiago de Chile

Hace algunos días se volvió viral la historia de Joseph, cuyo caso se viralizó en TikTok y ha generado preocupación, ya que el hombre de 44 años estaría viviendo de limosnas.

En los últimos días se viralizó en Tik Tok un registro compartido por la usuaria Jenny Guzmán en el que pide ayuda para Joseph, ciudadano haitiano que se encuentra varado hace casi dos años en el Aeropuerto Internacional de Santiago, al igual que el personaje de Tom Hanks en la famosa película “La Terminal”.

Su historia ha conmovido a muchos, generando un llamado de atención sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad extrema.

En el emotivo video, que ya tiene miles de visualizaciones, es posible apreciar a este hombre de 44 años, con las manos en los bolsillos, mirando a los pasajeros con rostro que trasunta una súplica. En un carrito se aprecian sus exiguas pertenencias. La creadora del video se le acerca y comienza el siguiente diálogo:

“Estoy varado, me quiero ir, pero no hay plata para comprar pasaje. Yo estaba acá con PDI y nunca nos va a dar un (...) entonces, eso es discriminación (...) me quiero ir, mi vida es muy mala acá”.

Entonces la mujer le pregunta si recibe la ayuda de alguien. “Nada, de nadie, necesito ayuda para irme...a cualquier país. Se perdió todo mi papel, se perdió mi pasaporte y carnet de residencia de Chile. Gracias a Dios tengo mi pasaporte haitiano”, señaló.

“¿Cuanto tiempo llevas acá?”, le preguntan. “Estoy hace más de un año acá en el aeropuerto, pero no tengo familia ni nada. Hay que gente que me ayuda a comprar un pan, un cafecito, pero sino, paso todo el día sin comer. El domingo comí muy mal, y soy una persona también. Vivo acá adentro, duermo acá, pero no tengo plata para comprar nada. Mi vida es muy mala acá”, se quejó.

“Creo que algo se tiene que hacer, no puede ser que una persona esté varada en otro país. Yo me pongo en el lugar de cualquiera de nosotros que estuviera en una situación así, que pena”, finalizó su video Jenny Guzmán.

Tras viralizarse su caso, equipos de televisión llegaron hasta el aeropuerto para entrevistarlo. A T13 le contó que llegó a Chile en 2016 desde República Dominicana y trabajó un tiempo en la construcción, al igual que muchos de sus compatriotas, pero fue despedido en 2021 y al año siguiente, no le quedó más remedio que irse a vivir a la terminal aérea.

“Lo he visto dos veces por ahí, siento los gritos. Debe ser él”, dijo otro trabajador del lugar.

Ahora, Joseph busca que alguna alma caritativa le pague un pasaje a cualquier país donde le otorguen ayuda humanitaria. Por mientras, sobrevive de aportes y limosnas. Su idea, asegura, es llegar hasta México y para ello, está dispuesto incluso a ser deportado por el Estado chileno, tal como señaló a CHV Noticias.

“Quiero ir a Haití o México, pero no existen personas que me puedan ayudar (…) que me deporten, no hay problema”, sostuvo.

Finalmente, trascendió que su caso estaría siendo revisado por la Embajada de Haití en Chile.

“La Terminal”

La trágica historia que vive Joseph trae a la memoria la película “La Terminal” - dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones - filme que se basa en la historia real del refugiado iraní, Mehran Karimi Nasseri, quien tuvo que vivir entre 1988 y 2006 en el Aeropuerto de París, Charles de Gaulle.

Según Spielberg, al rodar la película su intención era “que nos hiciera reír y llorar y sentirnos bien con el mundo”. El filme fue estrenado en Norteamérica a mediados del año 2004 y fue un éxito de crítica y comercial, recaudando más de USD 219 millones en todo el mundo.