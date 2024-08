Pumas aterrorizan a varios poblados del altiplano chileno

Los ganaderos se encuentran de manos atadas, puesto que la Ley de Caza prohíbe matarlos.

Diversos ataques de pumas tienen atemorizados a los habitantes de las comunidades altiplánicas de Ayquina, Turi y Panire, ubicados en la alta cordillera de la región de Antofagasta (1,670 kms al norte de Santiago). Los animales se han cebado con las llamas, alpacas y ovejas, y los vecinos temen que puedan atacar a algún adulto o, sobre todo, a un niño. Múltiples registros de cámaras de seguridad los muestran paseándose muy campantes de noche por el poblado.

El último ataque se registró el pasado lunes 12 de agosto, cuando dos ejemplares adultos fueron vistos merodeando por las calles de Turi. Wilson Berna, presidente de las tres comunidades, aseguró a Calama en Línea que los lugareños están a punto de entrar en pánico.

“Ya no sabemos qué hacer. Las autoridades recomiendan que guardemos calma, pero imagínese encontrarse de frente con un puma, más aún cuando la mayoría de nuestros habitantes son adultos mayores”, señaló acongojado.

Los pumas se han cebado con llamas, alpacas y ovejas.

Culpan al SAG

Los ataques se vienen repitiendo desde hace más de un año, pero se han intensificado en los últimos meses. Y si bien los vecinos están preocupados por la merma de su ganado, su mayor inquietud por estos días es lo que podría suceder a partir del 8 de septiembre próximo, día en que comienza a celebrarse la fiesta religiosa de la Virgen Guadalupe de Ayquina, en la que se esperan unos 90 mil fieles.

Iván Galleguillos, consejero nacional atacameño, aseguró a La Estrella de Antofagasta que “el domingo estuve en la comunidad de Turi conversando con el presidente de los ganaderos de Ayquina-Turi-Paniri respecto a la inseguridad que están teniendo los vecinos y me dijo que ‘anoche me atacó el puma y me mató un llamo’. Entonces, es un tema preocupante y que tiene bastante afligidos a los vecinos”.

Galleguillos indicó también que ha recibido denuncias de ataques en las cercanías del turístico pueblo de San Pedro de Atacama, en donde cinco llamos fueron sido atacados. El problema, sostuvo, radica en que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región “poco puede hacer. El SAG acá no está preparado para esto porque no cuentan con un equipo para hacer el rescate, instalar cámaras en los corrales o trampas y reubicar a los pumas, porque están protegidos por ley”.

Más al norte, en el sector de Guacollo, en la comuna de General Lagos, una familia perdió 14 llamas producto del ataque de estos felinos. Delfín Zarzuri, de la Asociación de Ganaderos, dijo a La Estrella de Arica que “los animales heridos quedan a responsabilidad del ganadero, y como es fin de semana los servicios públicos no trabajan y es más complicado conseguir apoyo técnico de los veterinarios del municipio, Indap o SAG. Dependemos de su disponibilidad”, acusó.

El dirigente sostuvo que, debido a que el puma es un animal protegido por la Ley de Caza, los ganaderos poco y nada pueden hacer. “Se hizo la denuncia al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para constatar el ataque del puma y puedan levantar el acta, pero todo eso es un tema burocrático, por eso no podemos mover a los animales hasta que los revisen”, remató.

¿Qué hacer si se encuentra con un puma?

La primera recomendación que hace el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el caso de avistar un puma es llamar a Carabineros. En caso de haber ataque al ganado, es posible ingresar una denuncia al SAG regional o al correo oficinadepartes@sag.gob.cl, dando datos de contacto y todos los detalles posibles del ataque de este tipo de felinos u otros animales salvajes.